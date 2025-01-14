SyncVault Fiyatı (SVTS)
Bugün için canlı SyncVault (SVTS) fiyatı, 0.250269 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 125.13K USD. SVTS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SyncVault Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 156.15K USD
- Gün içindeki SyncVault fiyat değişimi +7.42%
- Dolaşımdaki arz: 500.00K USD.
MEXC'deki SVTS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SVTS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, SyncVault / USD fiyat değişimi, $ +0.01729619.
Son 30 gün içerisinde, SyncVault / USD fiyat değişimi, $ +0.1475847304.
Son 60 gün içerisinde, SyncVault / USD fiyat değişimi, $ +0.1616682180.
Son 90 gün içerisinde, SyncVault / USD fiyat değişimi, $ +0.14171864252196482.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.01729619
|+7.42%
|30 Gün
|$ +0.1475847304
|+58.97%
|60 Gün
|$ +0.1616682180
|+64.60%
|90 Gün
|$ +0.14171864252196482
|+130.56%
En güncel SyncVault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.72%
+7.42%
-11.98%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
SyncVault, a trailblazing Social Token platform, that has generated $5.6M+ revenue, garnered 22BN views, and processes 140M+ daily micro-transactions. Active across YouTube, Instagram, TikTok, and YouTube Shorts, SyncVault enables influencers, artists, and brands to tokenize fan engagement. Token holders of $SVTS will gain exclusive content access, participate in streaming and promotions, vote on POA, and unlock passive/ active earning opportunities. The platform's token-gated channels foster direct creator-supporter interaction. SyncVault distinguishes itself by ensuring creators receive a higher revenue percentage compared to traditional platforms. Recognized as a Top 100 Global Media Start-Up, SyncVault is reshaping multi-platform social media promotion and monetization.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 SVTS / AUD
A$0.40293309
|1 SVTS / GBP
￡0.20522058
|1 SVTS / EUR
€0.24276093
|1 SVTS / USD
$0.250269
|1 SVTS / MYR
RM1.1262105
|1 SVTS / TRY
₺8.87954412
|1 SVTS / JPY
¥39.4924482
|1 SVTS / RUB
₽25.83777156
|1 SVTS / INR
₹21.65577657
|1 SVTS / IDR
Rp4,102.76983536
|1 SVTS / PHP
₱14.70580644
|1 SVTS / EGP
￡E.12.62607105
|1 SVTS / BRL
R$1.51663014
|1 SVTS / CAD
C$0.35788467
|1 SVTS / BDT
৳30.44021847
|1 SVTS / NGN
₦388.61520051
|1 SVTS / UAH
₴10.58888139
|1 SVTS / VES
Bs13.264257
|1 SVTS / PKR
Rs69.81003486
|1 SVTS / KZT
₸132.83777982
|1 SVTS / THB
฿8.69184237
|1 SVTS / TWD
NT$8.258877
|1 SVTS / CHF
Fr0.22774479
|1 SVTS / HKD
HK$1.94709282
|1 SVTS / MAD
.د.م2.52020883