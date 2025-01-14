Synk Fiyatı (SYNK)
Bugün için canlı Synk (SYNK) fiyatı, 0.03384584 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.38M USD. SYNK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Synk Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 56.72K USD
- Gün içindeki Synk fiyat değişimi +17.16%
- Dolaşımdaki arz: 100.00M USD.
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Gün içerisinde, Synk / USD fiyat değişimi, $ +0.00495835.
Son 30 gün içerisinde, Synk / USD fiyat değişimi, $ -0.0131383187.
Son 60 gün içerisinde, Synk / USD fiyat değişimi, $ -0.0005900379.
Son 90 gün içerisinde, Synk / USD fiyat değişimi, $ +0.007212612894131888.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00495835
|+17.16%
|30 Gün
|$ -0.0131383187
|-38.81%
|60 Gün
|$ -0.0005900379
|-1.74%
|90 Gün
|$ +0.007212612894131888
|+27.08%
En güncel Synk fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.94%
+17.16%
+5.47%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Synk is a next-generation decentralized operating system (DeOS) designed to offer a secure, private, and anonymous environment for users and developers in the Web 3.0 space. By combining state-of-the-art cryptographic technologies with a decentralized infrastructure, Synk ensures that all user activities are protected from third-party interference. The project’s main goal is to empower individuals and organizations to interact in a truly trustless ecosystem, where every action is safeguarded by encryption and decentralization.
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|1 SYNK / AUD
A$0.0544918024
|1 SYNK / GBP
￡0.0274151304
|1 SYNK / EUR
€0.0328304648
|1 SYNK / USD
$0.03384584
|1 SYNK / MYR
RM0.1526447384
|1 SYNK / TRY
₺1.2008504032
|1 SYNK / JPY
¥5.3249660072
|1 SYNK / RUB
₽3.47766006
|1 SYNK / INR
₹2.9324035776
|1 SYNK / IDR
Rp554.8497472896
|1 SYNK / PHP
₱1.9843815992
|1 SYNK / EGP
￡E.1.7095533784
|1 SYNK / BRL
R$0.2061211656
|1 SYNK / CAD
C$0.0483995512
|1 SYNK / BDT
৳4.113961852
|1 SYNK / NGN
₦52.4739134192
|1 SYNK / UAH
₴1.435063616
|1 SYNK / VES
Bs1.79382952
|1 SYNK / PKR
Rs9.432835608
|1 SYNK / KZT
₸17.9741717904
|1 SYNK / THB
฿1.1747891064
|1 SYNK / TWD
NT$1.1209742208
|1 SYNK / CHF
Fr0.0307997144
|1 SYNK / HKD
HK$0.2633206352
|1 SYNK / MAD
.د.م0.3415045256