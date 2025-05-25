Syntor Ai Fiyatı (TOR)
Bugün için canlı Syntor Ai (TOR) fiyatı, 0,0318259 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. TOR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Syntor Ai Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Syntor Ai fiyat değişimi -%3,46
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, Syntor Ai / USD fiyat değişimi, $ -0,00114192323806554.
Son 30 gün içerisinde, Syntor Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Syntor Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Syntor Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00114192323806554
|-%3,46
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Syntor Ai fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%2,64
-%3,46
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain. One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn’t the future. It’s already unfolding.
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|1 TOR / VND
₫816,0479019
|1 TOR / AUD
A$0,048693627
|1 TOR / GBP
￡0,023232907
|1 TOR / EUR
€0,027688533
|1 TOR / USD
$0,0318259
|1 TOR / MYR
RM0,134623557
|1 TOR / TRY
₺1,237390992
|1 TOR / JPY
¥4,536782045
|1 TOR / RUB
₽2,529204273
|1 TOR / INR
₹2,707429313
|1 TOR / IDR
Rp513,320895877
|1 TOR / KRW
₩43,477998508
|1 TOR / PHP
₱1,761245306
|1 TOR / EGP
￡E.1,587475892
|1 TOR / BRL
R$0,179498076
|1 TOR / CAD
C$0,043601483
|1 TOR / BDT
৳3,877667656
|1 TOR / NGN
₦50,597452338
|1 TOR / UAH
₴1,321411368
|1 TOR / VES
Bs2,9916346
|1 TOR / PKR
Rs8,972357728
|1 TOR / KZT
₸16,27894785
|1 TOR / THB
฿1,038797376
|1 TOR / TWD
NT$0,953822223
|1 TOR / AED
د.إ0,116801053
|1 TOR / CHF
Fr0,026097238
|1 TOR / HKD
HK$0,249196797
|1 TOR / MAD
.د.م0,292480021
|1 TOR / MXN
$0,612330316