Tarot V1 Fiyatı (TAROT)
Bugün için canlı Tarot V1 (TAROT) fiyatı, 0.02874907 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.88M USD. TAROT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Tarot V1 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 104.61 USD
- Gün içindeki Tarot V1 fiyat değişimi -0.94%
- Dolaşımdaki arz: 65.90M USD.
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Gün içerisinde, Tarot V1 / USD fiyat değişimi, $ -0.000275390031723.
Son 30 gün içerisinde, Tarot V1 / USD fiyat değişimi, $ +0.2274626820.
Son 60 gün içerisinde, Tarot V1 / USD fiyat değişimi, $ +0.3929202037.
Son 90 gün içerisinde, Tarot V1 / USD fiyat değişimi, $ +0.0262512186419710795.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000275390031723
|-0.94%
|30 Gün
|$ +0.2274626820
|+791.20%
|60 Gün
|$ +0.3929202037
|+1,366.72%
|90 Gün
|$ +0.0262512186419710795
|+1,050.95%
En güncel Tarot V1 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.49%
-0.94%
+1,592.11%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Tarot is a decentralized lending protocol on Fantom Opera where users can participate as lenders or borrowers in isolated lending pools. Lenders can supply tokens to any lending pool in the Tarot Protocol to earn passive yield without impermanent loss, while borrowers can deposit LP tokens in a lending pool to borrow additional tokens in the token pair. This enables borrowers to leverage their LP tokens for even more LP tokens, allowing for leveraged yield farming and enhanced liquidity providing rewards.
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|1 TAROT / EUR
€0.0278865979
|1 TAROT / USD
$0.02874907
|1 TAROT / MYR
RM0.129370815
|1 TAROT / TRY
₺1.0200170036
|1 TAROT / JPY
¥4.5294159785
|1 TAROT / RUB
₽2.9539669425
|1 TAROT / INR
₹2.4870820457
|1 TAROT / IDR
Rp463.6946125021
|1 TAROT / PHP
₱1.6835455392
|1 TAROT / EGP
￡E.1.4521155257
|1 TAROT / BRL
R$0.1750818363
|1 TAROT / CAD
C$0.0411111701
|1 TAROT / BDT
৳3.4746126002
|1 TAROT / NGN
₦44.4342751013
|1 TAROT / UAH
₴1.218960568
|1 TAROT / VES
Bs1.52370071
|1 TAROT / PKR
Rs8.012365809
|1 TAROT / KZT
₸15.2674811142
|1 TAROT / THB
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|1 TAROT / TWD
NT$0.9510192356
|1 TAROT / CHF
Fr0.0261616537
|1 TAROT / HKD
HK$0.2236677646
|1 TAROT / MAD
.د.م0.2889281535