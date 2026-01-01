Bugünkü THE LONGEST PUMPFUN STREAM Fiyatı

Bugünkü THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,27 değişim gösterdi. Mevcut PUMPATHON / USD dönüşüm oranı PUMPATHON başına -- şeklindedir.

THE LONGEST PUMPFUN STREAM, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.269,46 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,95M PUMPATHON şeklindedir. Son 24 saat içinde PUMPATHON, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00341605 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PUMPATHON, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde -%0,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,27K$ 6,27K $ 6,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,27K$ 6,27K $ 6,27K Dolaşım Arzı 998,95M 998,95M 998,95M Toplam Arz 998.946.804,840999 998.946.804,840999 998.946.804,840999

