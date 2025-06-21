THE P33L Fiyatı (P33L)
Bugün için canlı THE P33L (P33L) fiyatı, 0,00090996 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. P33L / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
THE P33L Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki THE P33L fiyat değişimi +%72,61
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, THE P33L / USD fiyat değişimi, $ +0,0003828.
Son 30 gün içerisinde, THE P33L / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, THE P33L / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, THE P33L / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0003828
|+%72,61
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel THE P33L fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%2,43
+%72,61
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
THE P33L isn’t just a meme project or a news experiment. It’s a memetic, character-driven, community-powered IP being built lay3r by lay3r. At its core is P33ly, an unhinged onion news anchor delivering satirical takes on crypto, internet culture, and the absurdity of it all. This living brand extends across formats: from social media skits and gamified lore to AI-powered Telegram agents and meme quests. The $P33L token fuels the ecosystem: granting access to token-gated chats, unlocking progression through hidden lay3rs, and rewarding holders through milestone-based airdrops tied to market cap. What began as a chaotic joke now evolves into a full-fledged cult media property, grown from the timeline up.
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|1 P33L / VND
₫23,9455974
|1 P33L / AUD
A$0,0014013384
|1 P33L / GBP
￡0,0006733704
|1 P33L / EUR
€0,0007825656
|1 P33L / USD
$0,00090996
|1 P33L / MYR
RM0,00386733
|1 P33L / TRY
₺0,0360981132
|1 P33L / JPY
¥0,1329542556
|1 P33L / RUB
₽0,0713499636
|1 P33L / INR
₹0,078802536
|1 P33L / IDR
Rp14,9173746624
|1 P33L / KRW
₩1,2499392552
|1 P33L / PHP
₱0,052049712
|1 P33L / EGP
￡E.0,0460530756
|1 P33L / BRL
R$0,0050138796
|1 P33L / CAD
C$0,0012466452
|1 P33L / BDT
৳0,1113427056
|1 P33L / NGN
₦1,4107837848
|1 P33L / UAH
₴0,0379544316
|1 P33L / VES
Bs0,09281592
|1 P33L / PKR
Rs0,2583558432
|1 P33L / KZT
₸0,4756633908
|1 P33L / THB
฿0,0297647916
|1 P33L / TWD
NT$0,0269166168
|1 P33L / AED
د.إ0,0033395532
|1 P33L / CHF
Fr0,0007370676
|1 P33L / HKD
HK$0,007143186
|1 P33L / MAD
.د.م0,0083079348
|1 P33L / MXN
$0,0174439332