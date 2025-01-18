The Pea Guy by Virtuals Fiyatı (PEAGUY)
Bugün için canlı The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) fiyatı, 0.0012663 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.20M USD. PEAGUY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
The Pea Guy by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 8.08K USD
- Gün içindeki The Pea Guy by Virtuals fiyat değişimi -0.50%
- Dolaşımdaki arz: 930.07M USD.
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Gün içerisinde, The Pea Guy by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The Pea Guy by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, The Pea Guy by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, The Pea Guy by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.50%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel The Pea Guy by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.61%
-0.50%
-25.11%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens!
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