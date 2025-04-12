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Titan Blaze Fiyatı (BLAZE)

USD

Titan Blaze (BLAZE) Canlı Fiyat Grafiği

$0.309572
$0.309572$0.309572
+5.80%(1D)

Bugünkü Titan Blaze (BLAZE) Fiyatı

Bugün için canlı Titan Blaze (BLAZE) fiyatı, 0.309851 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 417.77K USD. BLAZE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Titan Blaze Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Titan Blaze fiyat değişimi +6.03%
- Dolaşımdaki arz: 1.35M USD.

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USD Bazında Titan Blaze (BLAZE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Titan Blaze / USD fiyat değişimi, $ +0.01761559.
Son 30 gün içerisinde, Titan Blaze / USD fiyat değişimi, $ +0.0019552217.
Son 60 gün içerisinde, Titan Blaze / USD fiyat değişimi, $ -0.2631905688.
Son 90 gün içerisinde, Titan Blaze / USD fiyat değişimi, $ -0.2349613629777988.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.01761559+6.03%
30 Gün$ +0.0019552217+0.63%
60 Gün$ -0.2631905688-84.94%
90 Gün$ -0.2349613629777988-43.12%

Titan Blaze (BLAZE) Fiyat Analizi

En güncel Titan Blaze fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.289795
$ 0.289795$ 0.289795

$ 0.310183
$ 0.310183$ 0.310183

$ 53.93
$ 53.93$ 53.93

+1.12%

+6.03%

-80.44%

Titan Blaze (BLAZE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 417.77K
$ 417.77K$ 417.77K

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1.35M
1.35M 1.35M

Titan Blaze (BLAZE) Nedir?

Blaze is a novel Ethereum-based DeFi project offering a unique auction-based token minting and staking platform where users fuel their crypto earnings by purchasing batches and staking tokens for rewards over time.

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Titan Blaze (BLAZE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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BLAZE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BLAZE / VND
7,944.889491
1 BLAZE / AUD
A$0.49266309
1 BLAZE / GBP
0.23548676
1 BLAZE / EUR
0.27266888
1 BLAZE / USD
$0.309851
1 BLAZE / MYR
RM1.36954142
1 BLAZE / TRY
11.79292906
1 BLAZE / JPY
¥44.59375592
1 BLAZE / RUB
25.79509575
1 BLAZE / INR
26.67197408
1 BLAZE / IDR
Rp5,251.71107665
1 BLAZE / KRW
440.75375197
1 BLAZE / PHP
17.65221147
1 BLAZE / EGP
￡E.15.90155332
1 BLAZE / BRL
R$1.81572686
1 BLAZE / CAD
C$0.42759438
1 BLAZE / BDT
37.65619203
1 BLAZE / NGN
494.96838144
1 BLAZE / UAH
12.8278314
1 BLAZE / VES
Bs21.999421
1 BLAZE / PKR
Rs86.88841742
1 BLAZE / KZT
160.12789829
1 BLAZE / THB
฿10.37690999
1 BLAZE / TWD
NT$10.02677836
1 BLAZE / AED
د.إ1.13715317
1 BLAZE / CHF
Fr0.25097931
1 BLAZE / HKD
HK$2.40134525
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.د.م2.8816143
1 BLAZE / MXN
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