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Tulip Protocol Fiyatı (TULIP)

USD

Tulip Protocol (TULIP) Canlı Fiyat Grafiği

$0.236714
$0.236714$0.236714
+8.30%(1D)

Bugünkü Tulip Protocol (TULIP) Fiyatı

Bugün için canlı Tulip Protocol (TULIP) fiyatı, 0.236714 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 369.34K USD. TULIP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Tulip Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.54K USD
- Gün içindeki Tulip Protocol fiyat değişimi +8.33%
- Dolaşımdaki arz: 1.56M USD.

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USD Bazında Tulip Protocol (TULIP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Tulip Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0.01820301.
Son 30 gün içerisinde, Tulip Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0723204351.
Son 60 gün içerisinde, Tulip Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0853487950.
Son 90 gün içerisinde, Tulip Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.01851479918461966.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.01820301+8.33%
30 Gün$ -0.0723204351-30.55%
60 Gün$ -0.0853487950-36.05%
90 Gün$ -0.01851479918461966-7.25%

Tulip Protocol (TULIP) Fiyat Analizi

En güncel Tulip Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.210914
$ 0.210914$ 0.210914

$ 0.236649
$ 0.236649$ 0.236649

$ 50.22
$ 50.22$ 50.22

+0.32%

+8.33%

-12.03%

Tulip Protocol (TULIP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 369.34K
$ 369.34K$ 369.34K

$ 5.54K
$ 5.54K$ 5.54K

1.56M
1.56M 1.56M

Tulip Protocol (TULIP) Nedir?

Tulip Protocol is the first yield aggregator on Solana, averaging around 80mm-100mm TVL. Our first product is autocompounding vaults utilizing Raydium's farms.

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Tulip Protocol (TULIP) Kaynağı

Resmi Websitesi

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TULIP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TULIP / AUD
A$0.38110954
1 TULIP / GBP
0.19173834
1 TULIP / EUR
0.22961258
1 TULIP / USD
$0.236714
1 TULIP / MYR
RM1.065213
1 TULIP / TRY
8.39861272
1 TULIP / JPY
¥37.28718928
1 TULIP / RUB
24.3223635
1 TULIP / INR
20.48522956
1 TULIP / IDR
Rp3,817.96720742
1 TULIP / PHP
13.86197184
1 TULIP / EGP
￡E.11.954057
1 TULIP / BRL
R$1.44158826
1 TULIP / CAD
C$0.33850102
1 TULIP / BDT
28.60925404
1 TULIP / NGN
365.86279126
1 TULIP / UAH
10.0366736
1 TULIP / VES
Bs12.545842
1 TULIP / PKR
Rs65.9721918
1 TULIP / KZT
125.70933684
1 TULIP / THB
฿8.21634294
1 TULIP / TWD
NT$7.83049912
1 TULIP / CHF
Fr0.21540974
1 TULIP / HKD
HK$1.84163492
1 TULIP / MAD
.د.م2.3789757