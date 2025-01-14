Universal ETH Fiyatı (UNIETH)
Bugün için canlı Universal ETH (UNIETH) fiyatı, 3,380.47 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 89.35M USD. UNIETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Universal ETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 110.98K USD
- Gün içindeki Universal ETH fiyat değişimi -3.64%
- Dolaşımdaki arz: 26.42K USD.
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Gün içerisinde, Universal ETH / USD fiyat değişimi, $ -127.846508723142.
Son 30 gün içerisinde, Universal ETH / USD fiyat değişimi, $ -634.4729772660.
Son 60 gün içerisinde, Universal ETH / USD fiyat değişimi, $ +75.9642316050.
Son 90 gün içerisinde, Universal ETH / USD fiyat değişimi, $ +586.552583494173.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -127.846508723142
|-3.64%
|30 Gün
|$ -634.4729772660
|-18.76%
|60 Gün
|$ +75.9642316050
|+2.25%
|90 Gün
|$ +586.552583494173
|+20.99%
En güncel Universal ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.20%
-3.64%
-15.34%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution.
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