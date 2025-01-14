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Vesper Finance Fiyatı (VSP)

USD

Vesper Finance (VSP) Canlı Fiyat Grafiği

$0.21557
$0.21557$0.21557
-10.10%(1D)

Bugünkü Vesper Finance (VSP) Fiyatı

Bugün için canlı Vesper Finance (VSP) fiyatı, 0.215056 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.84M USD. VSP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Vesper Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 56.77K USD
- Gün içindeki Vesper Finance fiyat değişimi -10.32%
- Dolaşımdaki arz: 8.51M USD.

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USD Bazında Vesper Finance (VSP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Vesper Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0247577423926995.
Son 30 gün içerisinde, Vesper Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0482792977.
Son 60 gün içerisinde, Vesper Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0617401904.
Son 90 gün içerisinde, Vesper Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0496767521245385.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0247577423926995-10.32%
30 Gün$ -0.0482792977-22.44%
60 Gün$ -0.0617401904-28.70%
90 Gün$ -0.0496767521245385-18.76%

Vesper Finance (VSP) Fiyat Analizi

En güncel Vesper Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.212855
$ 0.212855$ 0.212855

$ 0.239814
$ 0.239814$ 0.239814

$ 79.51
$ 79.51$ 79.51

+0.60%

-10.32%

-20.46%

Vesper Finance (VSP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

$ 56.77K
$ 56.77K$ 56.77K

8.51M
8.51M 8.51M

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Vesper Finance (VSP) Kaynağı

Resmi Websitesi

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VSP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VSP / AUD
A$0.34624016
1 VSP / GBP
0.17419536
1 VSP / EUR
0.20860432
1 VSP / USD
$0.215056
1 VSP / MYR
RM0.967752
1 VSP / TRY
7.63018688
1 VSP / JPY
¥33.87562112
1 VSP / RUB
22.097004
1 VSP / INR
18.60664512
1 VSP / IDR
Rp3,525.50763264
1 VSP / PHP
12.59582992
1 VSP / EGP
￡E.10.860328
1 VSP / BRL
R$1.30969104
1 VSP / CAD
C$0.30753008
1 VSP / BDT
25.99166816
1 VSP / NGN
332.38840304
1 VSP / UAH
9.1183744
1 VSP / VES
Bs11.397968
1 VSP / PKR
Rs59.9361072
1 VSP / KZT
114.20763936
1 VSP / THB
฿7.46459376
1 VSP / TWD
NT$7.11190192
1 VSP / CHF
Fr0.19570096
1 VSP / HKD
HK$1.67313568
1 VSP / MAD
.د.م2.1613128