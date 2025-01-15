Wojak Finance Fiyatı (WOJ)
Bugün için canlı Wojak Finance (WOJ) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WOJ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wojak Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 8.05K USD
- Gün içindeki Wojak Finance fiyat değişimi +4.69%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Wojak Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Wojak Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wojak Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wojak Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+4.69%
|30 Gün
|$ 0
|-5.59%
|60 Gün
|$ 0
|+12.69%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Wojak Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.44%
+4.69%
-3.42%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The $WOJ token is a charity token, based on the BEP20 standard. Using $WOJ tokens the holders can enjoy multiple benefits within our wojak finance ecosystem, as it may be used as the governance token in the future. As it is a deflationary token, the value will gradually increase based on the number of transactions made. Therefore, the more Wojak tokens users hold and donate, the more reward they can expect. In the future, instead of sending funds manually, we plan to automate it, and WOJ Governance will be used for it Our long term goal is to become a completely Decentralized Autonomous Organization through WOJ Governance.
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