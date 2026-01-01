Bugünkü Wrapped Aave Ethereum Lido GHO Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) fiyatı $ 1,027 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut WAETHLIDOGHO / USD dönüşüm oranı WAETHLIDOGHO başına $ 1,027 şeklindedir.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.715.039 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,56M WAETHLIDOGHO şeklindedir. Son 24 saat içinde WAETHLIDOGHO, $ 1,027 (en düşük) ile $ 1,027 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,11 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,920237 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAETHLIDOGHO, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde +%0,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,72M$ 5,72M $ 5,72M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,72M$ 5,72M $ 5,72M Dolaşım Arzı 5,56M 5,56M 5,56M Toplam Arz 5.564.712,53375642 5.564.712,53375642 5.564.712,53375642

Şu anki Wrapped Aave Ethereum Lido GHO piyasa değeri $ 5,72M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAETHLIDOGHO arzı 5,56M olup, toplam arzı 5564712.53375642. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,72M.