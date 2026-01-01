Bugünkü Wrapped Aave Gnosis wstETH Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) fiyatı $ 3.630,35 olup, son 24 saatte % 1,03 değişim gösterdi. Mevcut WAGNOWSTETH / USD dönüşüm oranı WAGNOWSTETH başına $ 3.630,35 şeklindedir.

Wrapped Aave Gnosis wstETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.684.631 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 739,50 WAGNOWSTETH şeklindedir. Son 24 saat içinde WAGNOWSTETH, $ 3.600,06 (en düşük) ile $ 3.668,26 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 5.982,55 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 3.222,11 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAGNOWSTETH, son bir saatte -- ve son 7 günde +%1,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,68M$ 2,68M $ 2,68M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,69M$ 2,69M $ 2,69M Dolaşım Arzı 739,50 739,50 739,50 Toplam Arz 739,8983399343907 739,8983399343907 739,8983399343907

Şu anki Wrapped Aave Gnosis wstETH piyasa değeri $ 2,68M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAGNOWSTETH arzı 739,50 olup, toplam arzı 739.8983399343907. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,69M.