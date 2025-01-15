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Wrapped BNB Fiyatı (WBNB)

USD

Wrapped BNB (WBNB) Canlı Fiyat Grafiği

$695.99
$695.99$695.99
+2.20%(1D)

Bugünkü Wrapped BNB (WBNB) Fiyatı

Bugün için canlı Wrapped BNB (WBNB) fiyatı, 695.94 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 824.45M USD. WBNB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped BNB Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 241.07M USD
- Gün içindeki Wrapped BNB fiyat değişimi +2.27%
- Dolaşımdaki arz: 1.18M USD.

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USD Bazında Wrapped BNB (WBNB) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped BNB / USD fiyat değişimi, $ +15.45.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped BNB / USD fiyat değişimi, $ -23.1152991300.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped BNB / USD fiyat değişimi, $ +94.5195782580.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped BNB / USD fiyat değişimi, $ +99.7108555157112.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +15.45+2.27%
30 Gün$ -23.1152991300-3.32%
60 Gün$ +94.5195782580+13.58%
90 Gün$ +99.7108555157112+16.72%

Wrapped BNB (WBNB) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped BNB fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 667.18
$ 667.18$ 667.18

$ 700.72
$ 700.72$ 700.72

$ 789.32
$ 789.32$ 789.32

+0.32%

+2.27%

-1.82%

Wrapped BNB (WBNB) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 824.45M
$ 824.45M$ 824.45M

$ 241.07M
$ 241.07M$ 241.07M

1.18M
1.18M 1.18M

Wrapped BNB (WBNB) Nedir?

Wrapped BNB a wrapped version of the BNB native tokens on the BEP-20 standard on the Binance Smart Chain and other EVM-compatible chains. Not to be confused with BNB Native Token on the BSC Chain.

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Wrapped BNB (WBNB) Kaynağı

Resmi Websitesi

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WBNB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WBNB / AUD
A$1,120.4634
1 WBNB / GBP
570.6708
1 WBNB / EUR
675.0618
1 WBNB / USD
$695.94
1 WBNB / MYR
RM3,131.73
1 WBNB / TRY
24,684.9918
1 WBNB / JPY
¥110,076.8298
1 WBNB / RUB
71,814.0486
1 WBNB / INR
60,240.5664
1 WBNB / IDR
Rp11,408,850.6336
1 WBNB / PHP
40,879.5156
1 WBNB / EGP
￡E.35,110.173
1 WBNB / BRL
R$4,210.437
1 WBNB / CAD
C$995.1942
1 WBNB / BDT
84,647.1822
1 WBNB / NGN
1,080,648.6726
1 WBNB / UAH
29,445.2214
1 WBNB / VES
Bs36,884.82
1 WBNB / PKR
Rs193,958.478
1 WBNB / KZT
369,391.0332
1 WBNB / THB
฿24,156.0774
1 WBNB / TWD
NT$22,959.0606
1 WBNB / CHF
Fr633.3054
1 WBNB / HKD
HK$5,414.4132
1 WBNB / MAD
.د.م7,008.1158