Wrapped BONE Logosu

Wrapped BONE Fiyatı (WBONE)

USD

Wrapped BONE (WBONE) Canlı Fiyat Grafiği

$0.661527
$0.661527$0.661527
+4.40%(1D)

Bugünkü Wrapped BONE (WBONE) Fiyatı

Bugün için canlı Wrapped BONE (WBONE) fiyatı, 0.661527 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WBONE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped BONE Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.98K USD
- Gün içindeki Wrapped BONE fiyat değişimi +4.50%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Wrapped BONE (WBONE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped BONE / USD fiyat değişimi, $ +0.02848022.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped BONE / USD fiyat değişimi, $ -0.0454708521.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped BONE / USD fiyat değişimi, $ +0.0451058877.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped BONE / USD fiyat değişimi, $ +0.1936839650841347.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.02848022+4.50%
30 Gün$ -0.0454708521-6.87%
60 Gün$ +0.0451058877+6.82%
90 Gün$ +0.1936839650841347+41.40%

Wrapped BONE (WBONE) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped BONE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.63227
$ 0.63227$ 0.63227

$ 0.670964
$ 0.670964$ 0.670964

$ 0.830771
$ 0.830771$ 0.830771

+0.12%

+4.50%

-1.82%

Wrapped BONE (WBONE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.98K
$ 4.98K$ 4.98K

0.00
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Wrapped BONE (WBONE) Nedir?

Wrapped BONE on Shibarium, deployed by WoofSwap.

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Wrapped BONE (WBONE) Kaynağı

Resmi Websitesi

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WBONE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WBONE / AUD
A$1.06505847
1 WBONE / GBP
0.54245214
1 WBONE / EUR
0.64168119
1 WBONE / USD
$0.661527
1 WBONE / MYR
RM2.9768715
1 WBONE / TRY
23.46436269
1 WBONE / JPY
¥104.63372559
1 WBONE / RUB
68.26297113
1 WBONE / INR
57.26177712
1 WBONE / IDR
Rp10,844.70318288
1 WBONE / PHP
38.85809598
1 WBONE / EGP
￡E.33.37403715
1 WBONE / BRL
R$4.00223835
1 WBONE / CAD
C$0.94598361
1 WBONE / BDT
80.46152901
1 WBONE / NGN
1,027.21251033
1 WBONE / UAH
27.98920737
1 WBONE / VES
Bs35.060931
1 WBONE / PKR
Rs184.3675749
1 WBONE / KZT
351.12530106
1 WBONE / THB
฿22.96160217
1 WBONE / TWD
NT$21.82377573
1 WBONE / CHF
Fr0.60198957
1 WBONE / HKD
HK$5.14668006
1 WBONE / MAD
.د.م6.66157689