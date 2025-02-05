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Wrapped Vana Fiyatı (WVANA)

USD

Wrapped Vana (WVANA) Canlı Fiyat Grafiği

$6.36
$6.36$6.36
+2.90%(1D)

Bugünkü Wrapped Vana (WVANA) Fiyatı

Bugün için canlı Wrapped Vana (WVANA) fiyatı, 6.35 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WVANA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped Vana Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 408.57K USD
- Gün içindeki Wrapped Vana fiyat değişimi +2.68%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Wrapped Vana (WVANA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Vana / USD fiyat değişimi, $ +0.16574.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Vana / USD fiyat değişimi, $ -4.0333136250.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Vana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Vana / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.16574+2.68%
30 Gün$ -4.0333136250-63.51%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped Vana (WVANA) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Vana fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 6.07
$ 6.07$ 6.07

$ 6.65
$ 6.65$ 6.65

$ 18.07
$ 18.07$ 18.07

-1.80%

+2.68%

-28.92%

Wrapped Vana (WVANA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 408.57K
$ 408.57K$ 408.57K

0.00
0.00 0.00

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Wrapped Vana (WVANA) Kaynağı

Resmi Websitesi

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WVANA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WVANA / AUD
A$10.0965
1 WVANA / GBP
5.08
1 WVANA / EUR
6.096
1 WVANA / USD
$6.35
1 WVANA / MYR
RM28.067
1 WVANA / TRY
228.219
1 WVANA / JPY
¥972.566
1 WVANA / RUB
639.445
1 WVANA / INR
553.72
1 WVANA / IDR
Rp104,098.344
1 WVANA / PHP
368.427
1 WVANA / EGP
￡E.319.5955
1 WVANA / BRL
R$36.5125
1 WVANA / CAD
C$9.0805
1 WVANA / BDT
770.509
1 WVANA / NGN
10,672.2545
1 WVANA / UAH
263.7155
1 WVANA / VES
Bs368.3
1 WVANA / PKR
Rs1,762.379
1 WVANA / KZT
3,283.331
1 WVANA / THB
฿213.614
1 WVANA / TWD
NT$208.407
1 WVANA / CHF
Fr5.715
1 WVANA / HKD
HK$49.403
1 WVANA / MAD
.د.م63.627