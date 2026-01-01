Bugünkü Wrapped XPL Fiyatı

Bugünkü Wrapped XPL (WXPL) fiyatı $ 0,169622 olup, son 24 saatte % 0,08 değişim gösterdi. Mevcut WXPL / USD dönüşüm oranı WXPL başına $ 0,169622 şeklindedir.

Wrapped XPL, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.616.913 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 103,58M WXPL şeklindedir. Son 24 saat içinde WXPL, $ 0,15914 (en düşük) ile $ 0,17367 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,69 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,115483 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WXPL, son bir saatte -%1,12 ve son 7 günde +%20,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped XPL (WXPL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,62M$ 17,62M $ 17,62M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,62M$ 17,62M $ 17,62M Dolaşım Arzı 103,58M 103,58M 103,58M Toplam Arz 103.576.422,8866124 103.576.422,8866124 103.576.422,8866124

Şu anki Wrapped XPL piyasa değeri $ 17,62M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WXPL arzı 103,58M olup, toplam arzı 103576422.8866124. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,62M.