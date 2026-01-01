Bugünkü XChange Fiyatı

Bugünkü XChange (XCHANGE) fiyatı $ 0,00000537 olup, son 24 saatte % 1,17 değişim gösterdi. Mevcut XCHANGE / USD dönüşüm oranı XCHANGE başına $ 0,00000537 şeklindedir.

XChange, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.358,09 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,56M XCHANGE şeklindedir. Son 24 saat içinde XCHANGE, $ 0,00000534 (en düşük) ile $ 0,00000543 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00067938 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000501 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XCHANGE, son bir saatte -%0,64 ve son 7 günde +%4,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

XChange (XCHANGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,36K$ 5,36K $ 5,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,36K$ 5,36K $ 5,36K Dolaşım Arzı 998,56M 998,56M 998,56M Toplam Arz 998.556.613,646979 998.556.613,646979 998.556.613,646979

Şu anki XChange piyasa değeri $ 5,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XCHANGE arzı 998,56M olup, toplam arzı 998556613.646979. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,36K.