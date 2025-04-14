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XOXNO Staked EGLD Fiyatı (XEGLD)

USD

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Canlı Fiyat Grafiği

$14
$14$14
-5.50%(1D)

Bugünkü XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Fiyatı

Bugün için canlı XOXNO Staked EGLD (XEGLD) fiyatı, 14.0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.03M USD. XEGLD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
XOXNO Staked EGLD Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki XOXNO Staked EGLD fiyat değişimi -5.54%
- Dolaşımdaki arz: 216.15K USD.

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USD Bazında XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, XOXNO Staked EGLD / USD fiyat değişimi, $ -0.82194499612046.
Son 30 gün içerisinde, XOXNO Staked EGLD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, XOXNO Staked EGLD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, XOXNO Staked EGLD / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.82194499612046-5.54%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Fiyat Analizi

En güncel XOXNO Staked EGLD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 13.67
$ 13.67$ 13.67

$ 14.86
$ 14.86$ 14.86

$ 15.03
$ 15.03$ 15.03

+1.99%

-5.54%

--

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

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216.15K
216.15K 216.15K

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Nedir?

xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users.

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XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Kaynağı

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XEGLD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XEGLD / VND
358,974
1 XEGLD / AUD
A$22.12
1 XEGLD / GBP
10.64
1 XEGLD / EUR
12.18
1 XEGLD / USD
$14
1 XEGLD / MYR
RM61.88
1 XEGLD / TRY
532.42
1 XEGLD / JPY
¥2,001.58
1 XEGLD / RUB
1,183.98
1 XEGLD / INR
1,203.3
1 XEGLD / IDR
Rp233,333.24
1 XEGLD / KRW
19,999.98
1 XEGLD / PHP
798.56
1 XEGLD / EGP
￡E.716.8
1 XEGLD / BRL
R$82.04
1 XEGLD / CAD
C$19.32
1 XEGLD / BDT
1,697.5
1 XEGLD / NGN
22,257.48
1 XEGLD / UAH
578.34
1 XEGLD / VES
Bs994
1 XEGLD / PKR
Rs3,917.06
1 XEGLD / KZT
7,220.08
1 XEGLD / THB
฿468.3
1 XEGLD / TWD
NT$455.14
1 XEGLD / AED
د.إ51.38
1 XEGLD / CHF
Fr11.34
1 XEGLD / HKD
HK$108.5
1 XEGLD / MAD
.د.م129.92
1 XEGLD / MXN
$283.5