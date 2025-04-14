XOXNO Staked EGLD Fiyatı (XEGLD)
Bugün için canlı XOXNO Staked EGLD (XEGLD) fiyatı, 14.0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.03M USD. XEGLD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
XOXNO Staked EGLD Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki XOXNO Staked EGLD fiyat değişimi -5.54%
- Dolaşımdaki arz: 216.15K USD.
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Gün içerisinde, XOXNO Staked EGLD / USD fiyat değişimi, $ -0.82194499612046.
Son 30 gün içerisinde, XOXNO Staked EGLD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, XOXNO Staked EGLD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, XOXNO Staked EGLD / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.82194499612046
|-5.54%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel XOXNO Staked EGLD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.99%
-5.54%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users.
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|1 XEGLD / VND
₫358,974
|1 XEGLD / AUD
A$22.12
|1 XEGLD / GBP
￡10.64
|1 XEGLD / EUR
€12.18
|1 XEGLD / USD
$14
|1 XEGLD / MYR
RM61.88
|1 XEGLD / TRY
₺532.42
|1 XEGLD / JPY
¥2,001.58
|1 XEGLD / RUB
₽1,183.98
|1 XEGLD / INR
₹1,203.3
|1 XEGLD / IDR
Rp233,333.24
|1 XEGLD / KRW
₩19,999.98
|1 XEGLD / PHP
₱798.56
|1 XEGLD / EGP
￡E.716.8
|1 XEGLD / BRL
R$82.04
|1 XEGLD / CAD
C$19.32
|1 XEGLD / BDT
৳1,697.5
|1 XEGLD / NGN
₦22,257.48
|1 XEGLD / UAH
₴578.34
|1 XEGLD / VES
Bs994
|1 XEGLD / PKR
Rs3,917.06
|1 XEGLD / KZT
₸7,220.08
|1 XEGLD / THB
฿468.3
|1 XEGLD / TWD
NT$455.14
|1 XEGLD / AED
د.إ51.38
|1 XEGLD / CHF
Fr11.34
|1 XEGLD / HKD
HK$108.5
|1 XEGLD / MAD
.د.م129.92
|1 XEGLD / MXN
$283.5