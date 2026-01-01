Bugünkü Yagi The Unbothered Fiyatı

Bugünkü Yagi The Unbothered (YAGI) fiyatı $ 0,00000635 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut YAGI / USD dönüşüm oranı YAGI başına $ 0,00000635 şeklindedir.

Yagi The Unbothered, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.347,3 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,55M YAGI şeklindedir. Son 24 saat içinde YAGI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00140152 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000613 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YAGI, son bir saatte -- ve son 7 günde -%3,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Yagi The Unbothered (YAGI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,35K$ 6,35K $ 6,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,35K$ 6,35K $ 6,35K Dolaşım Arzı 999,55M 999,55M 999,55M Toplam Arz 999.551.432,838077 999.551.432,838077 999.551.432,838077

