Yield TRYB Fiyatı (YTRYB)
Bugün için canlı Yield TRYB (YTRYB) fiyatı, 0,0322525 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. YTRYB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Yield TRYB Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Yield TRYB fiyat değişimi -%0,00
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, Yield TRYB / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Yield TRYB / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Yield TRYB / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Yield TRYB / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,00
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Yield TRYB fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,18
-%0,00
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/
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€0,0283822
|1 YTRYB / USD
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|1 YTRYB / MYR
RM0,137073125
|1 YTRYB / TRY
₺1,252364575
|1 YTRYB / JPY
¥4,6237184
|1 YTRYB / RUB
₽2,576652225
|1 YTRYB / INR
₹2,759846425
|1 YTRYB / IDR
Rp528,7294236
|1 YTRYB / KRW
₩44,30267905
|1 YTRYB / PHP
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￡E.1,61068985
|1 YTRYB / BRL
R$0,1819041
|1 YTRYB / CAD
C$0,04450845
|1 YTRYB / BDT
৳3,9322248
|1 YTRYB / NGN
₦51,439189725
|1 YTRYB / UAH
₴1,337511175
|1 YTRYB / VES
Bs3,031735
|1 YTRYB / PKR
Rs9,1003654
|1 YTRYB / KZT
₸16,46361115
|1 YTRYB / THB
฿1,0527216
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NT$0,964672275
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Fr0,02644705
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