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you can now buy Fiyatı (HAPPINESS)

USD

you can now buy (HAPPINESS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00070956
$0,00070956$0,00070956
+%16,70(1D)

Bugünkü you can now buy (HAPPINESS) Fiyatı

Bugün için canlı you can now buy (HAPPINESS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 753,67K USD. HAPPINESS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
you can now buy Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki you can now buy fiyat değişimi +%16,71
- Dolaşımdaki arz: 999,98M USD.

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USD Bazında you can now buy (HAPPINESS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, you can now buy / USD fiyat değişimi, $ +0,00010158.
Son 30 gün içerisinde, you can now buy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, you can now buy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, you can now buy / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00010158+%16,71
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

you can now buy (HAPPINESS) Fiyat Analizi

En güncel you can now buy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00111891
$ 0,00111891$ 0,00111891

$ 0,00111891
$ 0,00111891$ 0,00111891

-%10,00

+%16,71

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you can now buy (HAPPINESS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 753,67K
$ 753,67K$ 753,67K

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999,98M
999,98M 999,98M

you can now buy (HAPPINESS) Nedir?

Happiness is a state of well-being and contentment, driven by a mix of biological, psychological, and social factors. Biologically, it’s tied to neurotransmitters like dopamine and serotonin, released during rewarding experiences. Psychologically, it’s shaped by mindset—practices like gratitude or mindfulness can boost it. Socially, strong relationships and a sense of purpose are key drivers. Context matters too; what sparks joy for one person (say, a quiet night in) might bore another.

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HAPPINESS Varlığından Yerel Para Birimlerine

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