ZALPHA (ZALPHA) Nedir?

ZapAlpha is a platform aimed at enhancing traders' and investors' decision-making with tokens and memecoins. It provides powerful tools and bots that give real-time information about token prices, safety, and trends. Whether you’re tracking whales, avoiding scams, or looking for the next big opportunity, ZapAlpha simplifies everything with advanced analytics and community-driven insights. ZapAlpha combines: 1) Bots that automatically track and analyze tokens for you. 2) A Smart Agent (ZapAgent) to answer your questions and guide you. 3) A Private Club (ZapClub) for premium members to share exclusive tips and strategies.

ZALPHA (ZALPHA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi