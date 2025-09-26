Bitcoin en crypto crash: Oorzaken van de marktcorrectie

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De cryptomarkt maakte een harde val. Bitcoin dook onder een belangrijk weerstandsniveau en dat zette een kettingreactie in gang. Massale liquidaties en zorgen over de wereldeconomie versterkten de druk. Dit zet beleggers aan het denken over de mogelijke gevolgen. Bitcoin crash en technische niveaus doorbroken De val van Bitcoin begon bij een cruciaal technisch punt. Toen dat niveau brak, schoot de verkoopdruk omhoog. Handelaren zagen het als bevestiging dat er een neerwaartse trend gaande was. Daardoor ontstond een verkoopgolf en zakte de koers sneller weg. Massale liquidaties op BTC en Ethereum De crash bracht enorme liquidaties met zich mee, goed voor meer dan een miljard dollar. Vooral Bitcoin en Ethereum werden zwaar geraakt. Ethereum kreeg de grootste klap, waarbij honderden miljoenen aan longposities in korte tijd verdwenen. De liquidatiegolf versterkte de daling en trok de rest van de markt mee. Options Expiry Alert At 08:00 UTC tomorrow, over $22.3B in crypto options expire on Deribit; one of the biggest quarter-end expiries. $BTC: Notional: $17.06B | Put/Call: 0.76 | Max Pain: $110K$ETH: Notional: $5.20B | Put/Call: 0.80 | Max Pain: $3,800 Q3’s largest… pic.twitter.com/FDT1tWomYH — Deribit (@DeribitOfficial) September 25, 2025 Macro-economische druk en renteonzekerheid Technische signalen zijn niet de enige factor. Ook de economische omgeving weegt zwaar. Onzekerheid over het rentebeleid van de Federal Reserve maakt beleggers terughoudend. Het idee dat rentes langer hoog blijven drukt de waarde van risicovolle beleggingen zoals crypto verder omlaag. Dit vergrootte de neerwaartse druk. Sentiment: van optimisme naar angstfase Waar investeerders een paar weken geleden nog positief waren en nieuwe instroom de markt droeg, overheerst nu de angst. Beleggers trekken zich terug, nemen winst en durven minder risico te nemen. Die omslag in stemming weegt zwaar op de markt en zorgt voor meer volatiliteit. ⚡ Volatility is the name of the game. Meme coins can moon or crash ⬇️ in hours. Rule #1: never invest more than you’re ready to lose.#Crypto #RiskManagement #MemeCoin — metarogu3 (@metarogu3) September 26, 2025 Crypto’s toekomst na de recente crash De Bitcoin crash laat zien hoe kwetsbaar de cryptomarkt blijft voor scherpe wendingen. Liquidaties, technische breuken en economische signalen versterken elkaar. Of er op korte termijn herstel komt, hangt af van steun op nieuwe niveaus en economische signalen. Op langere termijn kan zo’n correctie de markt gezonder maken door speculatie weg te nemen en ruimte te scheppen voor herstel. Bitcoin en crypto crash: Oorzaken van de marktcorrectie

2025/09/26 17:46
De cryptomarkt maakte een harde val. Bitcoin dook onder een belangrijk weerstandsniveau en dat zette een kettingreactie in gang. Massale liquidaties en zorgen over de wereldeconomie versterkten de druk. Dit zet beleggers aan het denken over de mogelijke gevolgen. Bitcoin crash en technische niveaus doorbroken De val van Bitcoin begon bij een cruciaal technisch punt. Toen dat niveau brak, schoot de verkoopdruk omhoog. Handelaren zagen het als bevestiging dat er een neerwaartse trend gaande was. Daardoor ontstond een verkoopgolf en zakte de koers sneller weg. Massale liquidaties op BTC en Ethereum De crash bracht enorme liquidaties met zich mee, goed voor meer dan een miljard dollar. Vooral Bitcoin en Ethereum werden zwaar geraakt. Ethereum kreeg de grootste klap, waarbij honderden miljoenen aan longposities in korte tijd verdwenen. De liquidatiegolf versterkte de daling en trok de rest van de markt mee. Options Expiry Alert At 08:00 UTC tomorrow, over $22.3B in crypto options expire on Deribit; one of the biggest quarter-end expiries. $BTC: Notional: $17.06B | Put/Call: 0.76 | Max Pain: $110K$ETH: Notional: $5.20B | Put/Call: 0.80 | Max Pain: $3,800 Q3's largest… pic.twitter.com/FDT1tWomYH — Deribit (@DeribitOfficial) September 25, 2025 Macro-economische druk en renteonzekerheid Technische signalen zijn niet de enige factor. Ook de economische omgeving weegt zwaar. Onzekerheid over het rentebeleid van de Federal Reserve maakt beleggers terughoudend. Het idee dat rentes langer hoog blijven drukt de waarde van risicovolle beleggingen zoals crypto verder omlaag. Dit vergrootte de neerwaartse druk. Sentiment: van optimisme naar angstfase Waar investeerders een paar weken geleden nog positief waren en nieuwe instroom de markt droeg, overheerst nu de angst. Beleggers trekken zich terug, nemen winst en durven minder risico te nemen. Die omslag in stemming weegt zwaar op de markt en zorgt voor meer volatiliteit. ⚡ Volatility is the name of the game. Meme coins can moon or crash ⬇️ in hours. Rule #1: never invest more than you're ready to lose.#Crypto #RiskManagement #MemeCoin — metarogu3 (@metarogu3) September 26, 2025 Crypto's toekomst na de recente crash De Bitcoin crash laat zien hoe kwetsbaar de cryptomarkt blijft voor scherpe wendingen. Liquidaties, technische breuken en economische signalen versterken elkaar. Of er op korte termijn herstel komt, hangt af van steun op nieuwe niveaus en economische signalen. Op langere termijn kan zo'n correctie de markt gezonder maken door speculatie weg te nemen en ruimte te scheppen voor herstel.

