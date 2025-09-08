Cập nhật XRP Ledger: Ra mắt tính năng quyền riêng tư Zero-Knowledge và tác động đến nhà đầu tư Ripple

By: Bitcoinist
2025/09/08 23:46
XRP
XRP$2.9799+4.36%
ZeroLend
ZERO$0.00004204+2.23%
ZKsync
ZK$0.059+4.49%

Chuyên gia thị trường Pumpius đã phân tích ý nghĩa của tính năng quyền riêng tư Zero-Knowledge (ZK) mới đối với các nhà đầu tư Ripple, gọi đây là một bước tiến lớn của XRP Ledger (XRPL) có thể nâng cao tiện ích của XRP khi trở thành xương sống của hạ tầng thanh toán.

Trong một bài đăng trên X, Pumpius xác nhận rằng quyền riêng tư ZK hiện đã hoạt động trên XRPL thông qua giao thức DNA. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của nó, giải thích rằng người dùng – bao gồm cả các đối tác của Ripple – giờ đây có thể xác minh các yếu tố như tuân thủ KYC trực tiếp trên sổ cái mà không cần tiết lộ dữ liệu cá nhân.

Ông bổ sung rằng người dùng XRPL có thể chứng minh quyền sở hữu tài sản, xác nhận KYC hoặc xác thực giao dịch mà không cần công khai thông tin riêng tư. Giao thức DNA được xác định là nền tảng đã tích hợp tính năng này.

Pumpius mô tả bản cập nhật là “bùng nổ,” lưu ý rằng giao thức DNA gắn danh tính sinh trắc học và gen lên blockchain. Với quyền riêng tư ZK, người dùng và các đối tác Ripple có thể xác minh danh tính mà không tiết lộ thông tin nhạy cảm, đại diện cho “tuân thủ mà không cần phơi bày.”

Về mặt ứng dụng, Pumpius cho biết đối với ngân hàng, KYC giờ đây có thể được xác minh ngay lập tức mà không bị rò rỉ dữ liệu. Chính phủ cũng có thể tận dụng để đảm bảo tuân thủ mà không cần giám sát hàng loạt, trong khi người dùng duy trì sự riêng tư và quyền kiểm soát tuyệt đối. Ông gọi đây là “chén thánh của danh tính số.”

Tại sao lại là XRP Ledger?

Khi được hỏi tại sao XRPL là nền tảng phù hợp, Pumpius khẳng định rằng đây không phải là một “blockchain đồ chơi” mà là mạng lưới nhanh, có khả năng mở rộng và sẵn sàng cho tổ chức. Với sự tích hợp của giao thức DNA và bản nâng cấp quyền riêng tư ZK, XRPL hiện trở thành sổ cái duy nhất nơi danh tính, quyền riêng tư và thanh khoản cùng tồn tại.

XRP

Điều này trùng hợp với bản sửa đổi thông tin xác thực gần đây của XRPL, cho phép người dùng xác minh danh tính trên chuỗi nhằm đáp ứng yêu cầu tuân thủ như KYC hoặc AML. Theo Pumpius, hệ thống ZK kết hợp với tính năng này mang đến cho người dùng nhiều hơn quyền sở hữu tài sản – đó là một “hộ chiếu riêng tư, có thể xác minh” vào hệ thống tài chính mới.

Cuối cùng, Pumpius nhấn mạnh rằng XRP chưa bao giờ chỉ là một đồng coin, mà là nền tảng cốt lõi của các đường ray tài chính, nơi tuân thủ kết hợp với quyền riêng tư, danh tính đi đôi với thanh khoản, và bí mật luôn được bảo vệ.

Tại thời điểm viết bài, XRP đang giao dịch quanh mức 2,88 USD, tăng trong 24 giờ qua theo dữ liệu từ CoinMarketCap.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

AguilaTrades' 20x Bitcoin long position currently has a floating loss of more than $10 million

AguilaTrades' 20x Bitcoin long position currently has a floating loss of more than $10 million

PANews reported on June 22 that according to Onchain Lens detection, the 20x Bitcoin long positions held by the "mysterious whale" AguilaTrades currently have a floating loss of more than
Moonveil
MORE$0.09946-1.59%
Juneo Supernet
JUNE$0.0901+0.22%
Share
PANews2025/06/22 18:15
Share
White House adviser: Cryptocurrency bill is "very close" to passage

White House adviser: Cryptocurrency bill is "very close" to passage

PANews reported on June 18 that according to Jinshi, a US White House adviser said that the cryptocurrency bill is "very close" to passage, which will create demand for the
Whiterock
WHITE$0.0004246-4.90%
Housecoin
HOUSE$0.014181-0.57%
Juneo Supernet
JUNE$0.0901+0.22%
Share
PANews2025/06/18 23:52
Share
Dancing Seahorse joins the party as headline sponsor for Zebu Live; London’s leading Web3 conference

Dancing Seahorse joins the party as headline sponsor for Zebu Live; London’s leading Web3 conference

The second annual two day conference will bring together some of the brightest speakers in the Web3 industry, as well as showcase the talent and innovation that is taking place in the nascent Web3 space.
Talent Protocol
TALENT$0.007573+0.63%
WELL3
WELL$0.0002769+6.82%
MetaDOS
SECOND$0.0000077+5.47%
Share
PANews2022/09/09 10:36
Share

Trending News

More

AguilaTrades' 20x Bitcoin long position currently has a floating loss of more than $10 million

White House adviser: Cryptocurrency bill is "very close" to passage

Dancing Seahorse joins the party as headline sponsor for Zebu Live; London’s leading Web3 conference

Cryptocurrency Predictions: SOL, VET, and ETH Set to Skyrocket This Week

Shiba Inu Latest Updates; Could Layer Brett Produce Greater Returns Than SHIB Did In 2023?