Zuid-Koreaan met IQ van 276 ziet Bitcoin 100x over de kop gaan

De Zuid-Koreaanse denker en ondernemer YoungHoon Kim, bekend als de man met het hoogste IQ ter wereld, heeft een bijzondere voorspelling gedaan over de toekomst van Bitcoin. Volgens hem kan de waarde van de digitale munt de komende tien jaar met een factor honderd toenemen. Wie is YoungHoon Kim Kim noemt Bitcoin een unieke wereldwijd reserve-asset die goud en traditionele valuta voorbij kan streven in adoptie en schaarste. Hij benadrukt dat Bitcoin dankzij zijn beperkte aanbod en weerstand tegen inflatie de logische kandidaat is om de basis van het toekomstige financiële systeem te vormen. YoungHoon Kim verwierf internationale bekendheid in 2024 toen hij een IQ-score van 276 behaalde. Die score werd bevestigd door organisaties als Official World Record en het World Memory Championships. Wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, hebben zijn resultaat gepubliceerd en erkend. Kim is oprichter van de United Sigma Intelligence Association, een onderzoeksorganisatie die zich richt op intelligentie en creatief denken. Hij geldt ook als Grand Master of Memory en wordt erkend door onder meer de GIGA Society en Mensa. Zijn uitzonderlijke cognitieve vermogens leverden hem aandacht op bij grote internationale media als CNN en The Economist. Zijn visie op Bitcoin Op het sociale platform X stelde Kim dat Bitcoin in de komende tien jaar minstens honderd keer in waarde kan toenemen. Hij verwacht dat landen en bedrijven de munt steeds vaker zullen gebruiken als reserve. Daarnaast voorspelt hij dat American Bitcoin, een nog jonge onderneming in de Verenigde Staten, uit kan groeien tot het grootste bedrijf ter wereld gemeten naar beurswaarde. Daarmee zou het huidige techgiganten zoals Apple en Microsoft voorbij kunnen streven. Future Economy: According to my theoretical analysis, within the next 10 years, Bitcoin will increase at least 100 times and be universally adopted as the ultimate reserve asset. As a result, American Bitcoin @ABTC will become #1 company in the world by market capitalization. https://t.co/MOKnDLshX8 — YoungHoon Kim, IQ 276 (@yhbryankimiq) September 25, 2025 Gevolgen voor de Bitcoin koers De voorspelling van Kim is bijzonder ambitieus. Als zijn scenario uitkomt, zou dat betekenen dat de Bitcoin koers in tien jaar tijd een honderdvoudige stijging doormaakt. Bij een huidige koers van rond de 110.000 dollar per munt zou dat neerkomen op meer dan 11 miljoen dollar per Bitcoin. Of dat haalbaar is, blijft de vraag. Bitcoin heeft in zijn geschiedenis vaker verrassend sterke stijgingen laten zien, maar ook periodes van forse dalingen. Toch sluit de visie van Kim aan bij het bredere verhaal dat Bitcoin steeds meer wordt gezien als digitaal spaarmiddel, net zoals goud dat is in de fysieke wereld. Controversie en inspiratie Niet iedereen deelt de extreme overtuiging van Kim. Critici wijzen erop dat massale wereldwijde adoptie van Bitcoin nog ver weg is, en dat er veel praktische en politieke obstakels zijn. Toch inspireert zijn voorspelling beleggers om na te denken over de lange termijn rol van Bitcoin in de wereld. Voor beginnende beleggers vertelt Kim dat geduld essentieel is. Hij ziet Bitcoin niet als een snelle manier om rijk te worden, maar als een strategische keuze voor wie gelooft in de verschuiving naar een nieuw financieel tijdperk. 