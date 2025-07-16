Ipinapakita ng gabay na ito kung paano mag-log in sa MEXC gamit ang isang third-party na account sa web platform. Ang mga hakbang para sa mobile app ay magkatulad. 1. Mag-log In sa MEXC gamit ang isanIpinapakita ng gabay na ito kung paano mag-log in sa MEXC gamit ang isang third-party na account sa web platform. Ang mga hakbang para sa mobile app ay magkatulad. 1. Mag-log In sa MEXC gamit ang isan
Paano Mag-login sa MEXC Gamit ang Third-Party Account

Baguhan
Hulyo 16, 2025
0m
#Basic#Mga Baguhan
Ipinapakita ng gabay na ito kung paano mag-log in sa MEXC gamit ang isang third-party na account sa web platform. Ang mga hakbang para sa mobile app ay magkatulad.

1. Mag-log In sa MEXC gamit ang isang Third-Party Account


Bisitahin ang opisyal na website ng MEXC at i-click ang Mag-log In na button sa homepage.


Upang mag-log in sa MEXC, pumili ng isa sa mga sinusuportahang paraan ng pag-login ng third-party. Ang platform ay kasalukuyang nag-aalok ng mga pagpipilian tulad ng Google, Apple, MetaMask, at Telegram. Sa gabay na ito, ipapakita namin ang proseso ng pag-login gamit ang isang Google account.


I-click ang icon ng Google upang magbukas ng pop-up window para sa pag-login sa Google. Piliin ang iyong Google account upang magpatuloy sa pag-log in sa MEXC.


Suriin ang Patakaran sa Privacy, pagkatapos ay i-click ang Magpatuloy upang magpatuloy.



Pagkatapos mag-log in gamit ang isang third-party na account (tulad ng Google), ididirekta ka sa pahina ng pagli-link ng account. I-click ang I-link sa Kasalukuyang MEXC Account.

Tandaan: Ang bawat third-party na account ay maaari lamang i-link sa isang MEXC account.


Ilagay ang email at password ng MEXC account na nais mong i-link, pagkatapos ay i-click ang Mag-log In.


Kumpletuhin ang pag-verify ng seguridad.


Pagkatapos ilagay ang email verification code, i-click ang Kumpirmahin. Sa sandaling matagumpay na naka-log in, ire-redirect ka sa MEXC homepage.


Mag-click sa Seguridad sa ilalim ng iyong Profile Icon, sa ilalim ng Third-Party Account Authorization, makikita mo na ang iyong MEXC account ay matagumpay na na-link sa third-party na account.



Kung naka-log in ka na sa iyong MEXC account at gustong mag-link ng third-party na account, sundin ang mga hakbang na ito:

1) I-click ang iyong Profile Icon sa kanang sulok sa itaas at pumunta sa Seguridad.
2) Sa seksyong Awtorisasyon para sa Account ng Third-Party, tingnan ang mga sinusuportahang platform ng third-party.
3) I-click ang button na I-link sa tabi ng iyong napiling platform at sundin ang mga tagubilin sa screen upang makumpleto ang proseso.



Sa Seguridad, pumunta sa seksyong Awtorisasyon para sa Account ng Third-Party. Hanapin ang third-party na account na na-link mo na at i-click ang I-unlink upang alisin ang koneksyon.


May lalabas na confirmation pop-up. I-click ang Kumpirmahin upang makumpleto ang proseso ng pag-unlink.


Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.

