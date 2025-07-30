Ang Crypto-Forex perpetual futures ay mga pinansiyal na derivative na nagbibigay-daan sa mga investor na mag-spekula sa galaw ng presyo ng mga cryptocurrency—pataas man o pababa—nang hindi kailangang Ang Crypto-Forex perpetual futures ay mga pinansiyal na derivative na nagbibigay-daan sa mga investor na mag-spekula sa galaw ng presyo ng mga cryptocurrency—pataas man o pababa—nang hindi kailangang
Paano Mag-Trade ng Crypto-Forex Perpetual Futures sa MEXC

Baguhan
Hulyo 30, 2025
0m
#Futures#Mga Baguhan
Ang Crypto-Forex perpetual futures ay mga pinansiyal na derivative na nagbibigay-daan sa mga investor na mag-spekula sa galaw ng presyo ng mga cryptocurrency—pataas man o pababa—nang hindi kailangang magkaroon o ilipat ang mismong digital asset.

1. Mga Pangunahing Tampok ng Crypto-Forex Perpetual Futures Trading


Kung ikukumpara sa tradisyonal na forex trading, ang crypto-forex perpetual futures ay may mga sumusunod na benepisyo:

Mababang Hadlang sa Pagpasok: Madaling magbukas ng account at puwedeng magsimulang mag-trade kahit maliit ang kapital.
Mataas na Liquidity at 24/7 na Trading: Bukas ang crypto market sa lahat ng oras, kaya’t puwedeng mag-trade kahit kailan.
Hedge Mode: Maaaring pumosisyon ng mahaba (bullish) o panandalian (bearish) upang kumita sa kahit anong kondisyon ng market. Suporta sa Leverage: Puwedeng kumuha ng mas malaking posisyon gamit ang mas maliit na kapital, kaya’t tumataas ang potensyal na kita.

2. Paano Hanapin ang Forex Perpetual Futures sa MEXC


Sa homepage ng MEXC, i-click ang tab ng Merkado sa itaas ng navigation bar. Mag-scroll pababa sa pahina ng Merkado, at sa ilalim ng kategorya ng Futures, makikita mo ang seksyong Forex.


Kasalukuyang sinusuportahan ng MEXC ang Forex Perpetual Futures para sa mga pangunahing currency tulad ng Euro (EUR), British Pound (GBP), Australian Dollar (AUD), Turkish Lira (TRY), Swiss Franc (CHF), Brazilian Real (BRL), Japanese Yen (JPY), at Canadian Dollar (CAD).

Paalala: Maaaring hindi available ang Forex Perpetual Futures trading sa ilang bansa o rehiyon. Para sa pinaka-tumpak at pinakabagong impormasyon, mangyaring sumangguni sa detalyeng makikita sa trading page.

3. Paano Mag-Trade ng Forex Perpetual Futures sa MEXC


I-click ang Trade button upang ma-access ang kaukulang trading page ng Forex Perpetual Futures. Sa order panel, pumili ng nais mong order type, i-adjust ang leverage multiplier, ilagay ang quantity, at piliin kung Bukas na Mahaba o Bukas na Panandalian upang magbukas ng posisyon.

Para sa detalyadong impormasyon tungkol sa Futures trading, mangyaring sumangguni sa mga sumusunod na gabay:

Bilang alternatibo, maaari mong direktang i-type ang pangalan ng Forex Perpetual Future na nais mong i-trade sa search bar. I-click ang kaukulang pair upang ma-access ang trading page nito, pagkatapos ay magpatuloy sa paglalagay ng order.


Sa platform ng MEXC, available ang crypto-forex trading sa pamamagitan ng parehong Futures at Spot markets. Kung ikaw ay nag-aalala sa mataas na pagkasumpungin ng Futures trading, maaari mong piliin ang Spot trading na karaniwang may mas mababang panganib. Anuman ang iyong pinipiling paraan ng pag-trade, nag-aalok ang MEXC ng iba’t ibang opsyon at kumpletong mga gabay upang tulungan kang maabot ang mga oportunidad sa merkado at mapalago ang iyong asset.

Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi isang payo sa pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, consulting, o iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o mag-hold ng anumang asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay lamang ng impormasyon bilang sanggunian at hindi itinuturing na investment advice. Mangyaring siguraduhing ganap mong nauunawaan ang mga kaakibat na panganib at mag-invest nang may pag-iingat. Ang lahat ng desisyon at resulta ng pamumuhunan ay nasa tanging pananagutan ng user.

