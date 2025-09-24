Gabay sa MEXC Futures Flash Trading: Magsagawa Kaagad Nang Hindi Nalalampasan ang Mga Oportunidad sa Kalakalan

Sa mabilis na paggalaw ng merkado ng cryptocurrency futures, napakahalaga ng timing. Kapag lumitaw ang isang perpektong punto ng pagpasok, kahit maliliit na pagkaantala gaya ng pagpapalit ng pahina, pSa mabilis na paggalaw ng merkado ng cryptocurrency futures, napakahalaga ng timing. Kapag lumitaw ang isang perpektong punto ng pagpasok, kahit maliliit na pagkaantala gaya ng pagpapalit ng pahina, p
Sa mabilis na paggalaw ng merkado ng cryptocurrency futures, napakahalaga ng timing. Kapag lumitaw ang isang perpektong punto ng pagpasok, kahit maliliit na pagkaantala gaya ng pagpapalit ng pahina, paglalagay ng presyo, o pagkumpirma ng mga order ay maaaring magresulta sa mga nakaligtaang oportunidad. Upang tugunan ang hamong ito, ipinakilala ng MEXC ang tampok na Flash Trading, na idinisenyo para sa mga mangangalakal na pinahahalagahan ang bilis at kahusayan. Isinasama ng tampok na ito ang paglalagay ng order nang direkta sa tsart ng candlestick, na nagbibigay-daan sa mas mabilis na pagtugon sa mga galaw ng merkado at nagpapababa ng pagkaantala sa pagpapatupad.
Ang Flash Trading ay isang tampok sa MEXC platform na nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na magbukas ng posisyon nang direkta sa tsart ng candlestick gamit ang mga market order. Pinapasimple nito ang tradisyonal na proseso ng paglalagay ng order:
Mabilis na pagpapatupad: Hindi na kailangang magpalipat-lipat sa pagitan ng mga order panel. Ilagay lamang ang dami sa tsart at ilagay ang order.
Agarang pagpuno ng market order: Nakakatulong upang maiwasang makaligtaan ang mga oportunidad dahil sa biglaang pagbabago ng presyo.
Mahusay at direkta: Dinisenyo para sa mga scalper, swing trader, at high-frequency na mangangalakal.
Tandaan: Sinusuportahan lamang ng Flash Trading ang pagbubukas ng mga posisyon gamit ang mga market order. Kung nais mong ayusin ang leverage, lumipat ng mga margin mode, o magtakda ng mas kumplikadong order (gaya ng limit order o stop-loss/take-profit), kailangan mong i-configure ang mga ito nang pauna sa order panel sa kanang bahagi ng pahina.
Ang pangunahing bentahe ng Flash Trading ay ang bilis, ginagawa itong partikular na kapaki-pakinabang sa mga sumusunod na sitwasyon:
Mga breakout na merkado: Agad na pumasok kapag ang presyo ay pumasa sa mga pangunahing antas ng suporta o resistensya, na nagpapababa ng posibilidad na makaligtaan ang mga oportunidad.
Panandalian at high-frequency na mga estratehiya: Ang pangangalakal sa mababang timeframe ay nangangailangan ng mabilis na pagpapatupad. Pinapaliit ng Flash Trading ang pagkaantala ng order.
Mga event na may mataas na pagbabago-bago: Kapag ang balita ay nagdudulot ng mabilis na pag-trigger ng merkado, binibigyang-daan ng Flash Trading ang mga mangangalakal na mag-react sa loob ng ilang segundo.
Mabilis na hedging o scaling: Kung kukuha ng kita, magpuputol ng lugi, o magbubukas ng hedge sa kabaligtarang direksyon, tinitiyak ng Flash Trading ang agarang pagpapatupad ng order.
Ang Flash Trading ay hindi inilaan para sa bawat mangangalakal. Ito ay isang naka-target na kagamitan para sa panandaliang, breakout, batay sa balita, at mga estratehiya sa pangangalakal na may high-frequency.
Buksan ang opisyal na website ng MEXC at mag-log in sa iyong account. I-click ang Futures → USDT-M Futures upang makapasok sa pahina ng Futures trading. Sa pahina ng trading, i-click ang Mga Setting button sa kanang itaas na bahagi.
Sa pahina ng Mga Kagustuhan, i-toggle ang switch sa tabi ng Flash Trading upang paganahin ang tampok.
Nagbibigay ang Flash Trading ng apat na magkaibang opsyon ng unit. I-click ang icon na ▼ sa kanan ng Dami (USDT) o Dami (Kont) configuration upang buksan ang window ng Futures Unit Settings. Piliin ang unit na nais mong gamitin at i-click ang Kumpirmahin upang ipatupad ang pagbabago.
Kapag pinili mo ang BTC bilang futures unit, ang dami na ilalagay mo ay ipapakita sa BTC, na may kaukulang paalala na nagpapakita ng katumbas na halaga sa USDT. Halimbawa, tulad ng ipinapakita sa ibaba, kapag nagpasok ka ng 0.1 BTC, ipapakita ng isang pop-up ang katumbas na halaga sa USDT.
Kapag pinili mo ang Kont bilang futures unit, ang dami na iyong ilalagay ay ipapakita sa Kont, na may kaukulang paalala na nagpapakita ng katumbas na halaga sa BTC. Halimbawa, tulad ng ipinapakita sa ibaba, kapag ipinasok mo ang 10 Kont, ipapakita ng isang pop-up ang katumbas na halaga sa BTC.
Tandaan na ang conversion sa pagitan ng Dami (Kont) at BTC ay 1 Kont = 0.0001 BTC.
Kapag pinili mo ang USDT (Halaga ng Order) bilang futures unit, ang dami na ilalagay mo ay ipapakita sa USDT, na may kaukulang paalala na nagpapakita ng katumbas na halaga sa BTC. Halimbawa, tulad ng ipinapakita sa ibaba, kapag nagpasok ka ng 100 USDT, ipapakita ng isang pop-up ang katumbas na halaga sa BTC.
Tandaan: Kapag pinipili ang USDT (Halaga ng Order) bilang futures unit, maaari mong ayusin ang leverage upang baguhin ang kinakailangang margin para sa posisyon.
Kapag pinili mo ang Order ayon sa Gastos (USDT) bilang futures unit, ang dami na iyong ilalagay ay ipapakita sa USDT. Halimbawa, tulad ng ipinapakita sa ibaba, nagpasok kami ng halaga ng order na 100 USDT.
Tandaan: Hindi tulad ng USDT (Halaga ng Order), kapag pinili mo ang Order ayon sa Gastos (USDT) bilang futures unit, ang gastos ay hindi maaapektuhan ng leverage.
Sa pahina ng Futures trading, kapag pinagana mo na ang Flash Trading, makikita mo ang panel ng order ng Flash Trading na direktang ipinapakita sa tsart ng candlestick. Ilagay ang nais na dami sa field na Ilagay ang Dami, pagkatapos ay i-click ang Pagbili sa Merkado o Pagbenta sa Merkado upang agad na magbukas ng posisyon sa Futures sa kasalukuyang presyo sa merkado.
Ang tampok na Flash Trading ng MEXC para sa futures ay isang mataas na kahusayan sa kagamitan na iniangkop para sa mga propesyonal na mangangalakal at mga kalahok sa high-frequency na pangangalakal. Sa pamamagitan ng pagsasama ng paglalagay ng order nang direkta sa tsart ng candlestick, malaki nitong pinaiikli ang agwat sa pagitan ng desisyon at pagpapatupad, na nagbibigay-daan sa iyo na manatiling nangunguna sa isang lubos na kompetitibong merkado. Kapag lubos na naunawaan, maaaring magsilbing isang makapangyarihang sandata ang Flash Trading sa iyong arsenal sa futures trading.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.