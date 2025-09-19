Paano I-export ang MEXC Futures Order History: Isang Step-by-Step na Gabay sa Pag-download ng Mga Makasaysayang Order at Daloy ng Kapital PDFs

Sa cryptocurrency trading, ang Kasaysayan ng Futures Order ay nagsisilbing pangunahing ebidensya ng aktibidad sa pagte-trade ng isang user. Lalo itong mahalaga para sa pagsusuri ng estratehiya at analSa cryptocurrency trading, ang Kasaysayan ng Futures Order ay nagsisilbing pangunahing ebidensya ng aktibidad sa pagte-trade ng isang user. Lalo itong mahalaga para sa pagsusuri ng estratehiya at anal
Sa cryptocurrency trading, ang Kasaysayan ng Futures Order ay nagsisilbing pangunahing ebidensya ng aktibidad sa pagte-trade ng isang user. Lalo itong mahalaga para sa pagsusuri ng estratehiya at analisis ng performance. Ang pag-export ng mga rekord na ito ay mahalaga para sa tumpak na pagsubaybay, pag-audit, at dokumentasyon ng kasaysayan ng pagte-trade.
Ang futures order ay isang uri ng order na inilalagay ng mga user sa mga centralized exchanges (tulad ng MEXC), na naglalaman ng hanay ng execution parameters at kondisyon. Kabilang dito ang trading pair (hal. BTCUSDT), dami at presyo ng order, uri ng order (limit, market, atbp.), direksyon ng posisyon (open long, open short), validity period, at iba pa. Para sa karagdagang detalye, sumangguni sa: "Ano ang Futures Trading"
Kapag naisumite na ang isang cryptocurrency Futures order, ito ay isinasagawa ng exchange batay sa mga tinukoy na patakaran. Kung ang order ay tumutugma sa kondisyon ng merkado at may katugmang counterparty, isinasagawa ang trade at inilipat ang mga asset ayon sa napagkasunduan sa pagitan ng buyer at seller.
Ang cryptocurrency trading ay madalas at masalimuot, kung saan bawat transaksyon ay may kaugnayan sa galaw ng pondo at mga desisyong pampinansyal. Ang pag-export ng makasaysayang mga order at mga rekord ng daloy ng pondo ay nagbibigay-daan sa mga user na mapanatili ang kumpleto at tumpak na kasaysayan ng kanilang pagte-trade.
Kung kinakailangan mong balikan ang detalye ng isang partikular na transaksyon o magsagawa ng mas malawak na pagsusuri sa loob ng isang tiyak na panahon, ang mga rekord na ito ay nagsisilbing maaasahang sanggunian. Nakakatulong din ito upang maiwasan ang pagkawala ng mahahalagang impormasyon bunga ng paglipas ng panahon o pagbabago sa datos ng platform.
Ang datos mula sa mga nakaraang order ay mahalagang sanggunian sa pagsusuri at pagpapabuti ng mga estratehiya sa pagte-trade. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga makasaysayang order at daloy ng kapital, malinaw na masusuri ng mga trader ang antas ng tagumpay ng iba't ibang estratehiya at ma-evaluate ang timing ng entry at exit.
Halimbawa, maaaring kalkulahin ang proporsyon ng mga kumikita at naluluging order kapag gumamit ng isang partikular na technical analysis method, na makatutulong upang matukoy ang lakas at kahinaan ng estratehiya. Ito ay nagsisilbing matibay na batayan para sa mga susunod na pagsasaayos at pag-optimize.
Sinusuportahan ng MEXC ang pag-export ng PDF na bersyon ng mga talaan ng makasaysayang Futures orders at daloy ng pondo sa parehong Web at App platforms. Ang bawat user ay may 10 pagkakataon kada buwan upang mag-export ng futures account statements. Ang bawat ulat na mae-generate ay maaaring maglaman ng datos na sumasaklaw ng hanggang 180 araw, kaya’t may kalayaang makuha ng mga user ang kinakailangang impormasyon sa pagte-trade.
Bisitahin ang opisyal na website ng MEXC at mag-log in sa iyong account. Mula sa tuktok na navigation bar sa homepage, mag-hover sa Mga Order at piliin ang Order ng Futures upang makapasok sa kaukulang pahina.
Sa pahina ng Futures Orders, pumunta sa Kasaysayan ng Order at Trade at i-click ang I-export ang Kasaysyan ng Order upang buksan ang export window.
Maaari mong piliin ang pares ng kalakalan, direksyon, at yugto ng panahon para sa pag-export. Itakda ang format ng pag-export sa PDF, pagkatapos ay i-click ang I-export upang simulan ang pag-download ng iyong dating data ng order sa format na PDF. Pakitandaan: maaaring magtagal ang pagbuo ng PDF file. Kung ang pag-export ay naglalaman ng higit sa 10,000 mga tala, lilipat ito sa bulk data export mode.
Kapag pumipili ng hanay ng oras gaya ng Huling 180 Araw o Huling 365 Araw, aabisuhan ka ng system na sinusuportahan ng malaking pag-export ng data ang pagkuha ng anumang 365 araw ng data sa loob ng nakaraang 18 buwan (hanggang sa nakaraang araw). Maaaring ma-export ang maximum na 100,000 record sa isang kahilingan, at maaaring mag-download ang bawat user ng hanggang 10 beses bawat buwan.
Sa parehong paraan, pumunta sa Daloy ng Kapital, pagkatapos ay i-click ang I-export ang Daloy ng Pondo upang buksan ang export window.
Pagkatapos pumili ng trading pair, crypto, uri ng pondo, uri ng fund flow (inflow o outflow), at saklaw ng oras, piliin ang PDF bilang export format. I-click ang I-export upang simulan ang pag-download ng iyong fund flow data sa PDF format. Paalala: maaaring tumagal ng kaunti ang pag-generate ng PDF. Kung ang export ay naglalaman ng higit sa 10,000 records, awtomatikong lilipat ang sistema sa bulk data export mode.
Kapag pumili ng saklaw ng oras tulad ng Huling 180 Araw o Huling 365 Araw, makakakita ka ng paalala na ang malaking data export ay sumusuporta sa pagkuha ng kahit anong datos para sa loob ng 365 araw sa nakalipas na 18 buwan (hanggang sa araw bago ang kasalukuyan). Ang maximum na bilang ng records na maaaring i-export sa isang request ay 100,000, at ang bawat user ay maaaring mag-export ng hanggang 10 beses kada buwan.
Buksan ang MEXC App at mag-log in sa iyong account. I-tap ang icon ng profile sa kaliwang-itaas na bahagi, pagkatapos ay piliin ang Mga Transaksyon, at piliin ang Mga Order sa Futures.
Sa Futures Orders na pahina, piliin ang Kasaysayan ng Order at Trade, pagkatapos ay i-tap ang i-export na icon sa kanang-itaas na bahagi. I-tap ang + Mag-export ng Bago upang buksan ang window ng pag-set up ng export.
Maaari mong i-configure ang panahon, trading pair, at direksyon. Sa ngayon, tanging mga limit order lamang ang sinusuportahan para sa export. Kapag naitakda na ang lahat ng field, i-tap ang Bumuo upang makumpleto ang pag-export ng iyong kasaysayan ng order.
Kung hindi mo ise-check ang opsyong Mag-email sa akin kapag nabuo na, makakatanggap ka ng email o SMS notification. Pakisunod ang mga tagubilin sa mensahe upang ma-download ang file sa loob ng 7 araw. Maaari mo ring manu-manong i-tap ang Mag-email sa akin pagkatapos makumpleto ang export at i-download ang ulat mula sa iyong inbox ng email.
Sa App, maaari kang mag-export ng kahit anong 360 araw ng data sa loob ng nakaraang 18 buwan (hanggang sa araw bago ang kasalukuyan). Bawat export ay maaaring maglaman ng hanggang 100,000 na rekord, at maaari kang mag-download ng hanggang 10 beses bawat buwan.
Ang tampok na pag-export ng Futures order sa MEXC ay isang mahalagang kasangkapan para sa mga user upang pamahalaan ang mga tala ng trading at muling suriin ang kanilang mga estratehiya. Sa pamamagitan ng flexible na mga setting sa parehong Web at App platform, mabilis na makakapag-export ang mga user ng PDF na bersyon ng kanilang kasaysayan ng mga order at tala ng daloy ng pondo, na nagbibigay-daan sa mas episyenteng pag-iimbak ng data, auditing, at pagsusuri. Sa pag-master ng function na ito, makabuluhang mapapahusay ng mga user ang kanilang kakayahan sa recordkeeping at transparency sa trading.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi itinuturing na payo sa pamumuhunan, buwis, legal, pananalapi, accounting, consulting, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay lamang ng impormasyon para sa sanggunian at hindi itinuturing na payo sa pamumuhunan. Mangyaring tiyakin na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kaakibat at mag-invest nang may pag-iingat. Lahat ng desisyon at resulta ng pamumuhunan ay tanging responsibilidad ng user.