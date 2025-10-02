MEXC Gabay sa Pagsasaayos ng Price Alert: Manatiling Nangunguna sa Mga Uso sa Merkado at Pahusayin ang Kahusayan sa Kalakalan gamit ang mga Notification ng MEXC

Sa mabilis na mundo ng cryptocurrency trading, ang paggalaw ng presyo ay madalas na nangyayari sa loob ng ilang millisecond lamang. Lalo na ito ay totoo kapag nagte-trade ng Futures, kung saan madalinSa mabilis na mundo ng cryptocurrency trading, ang paggalaw ng presyo ay madalas na nangyayari sa loob ng ilang millisecond lamang. Lalo na ito ay totoo kapag nagte-trade ng Futures, kung saan madalin
Sa mabilis na mundo ng cryptocurrency trading, ang paggalaw ng presyo ay madalas na nangyayari sa loob ng ilang millisecond lamang. Lalo na ito ay totoo kapag nagte-trade ng Futures, kung saan madaling maapektuhan ang mga gumagamit ng pagod at emosyonal na pagbabago mula sa matagal na pagtingin sa screen. Upang matulungan ang mga gumagamit na manatiling updated nang real time at mapabuti ang kanilang pagiging maagap sa trading, inilunsad ng MEXC contract trading platform ang isang praktikal na Price Alert feature. Sinusuportahan ng tool na ito ang dalawang uri ng alerto base sa parehong antas ng presyo at teknikal na mga indicator, na nagbibigay kapangyarihan sa mga trader na gumawa ng mabilis na desisyon sa mga kritikal na sandali at samantalahin ang bawat tamang pagkakataon para sa pagbubukas o pagsasara ng posisyon.
Sa crypto futures trading, ang hindi pag-abot sa isang mahalagang antas ng presyo ay maaaring magresulta sa pagkawala ng isang mahalagang pagkakataon para kumita. Sa pamamagitan ng pag-set ng price alerts, maiiwasan ng mga gumagamit ang palaging pag-stare sa screen habang tumatanggap pa rin ng real-time na mga notification kapag naabot ng merkado ang itinakdang threshold o nagbago ang isang teknikal na indicator. Ito ay nagpapahintulot ng mabilis na pag-aayos ng estratehiya at nagpapababa ng panganib ng pagkalugi dahil sa pagkaantala ng mga aksyon.
Real-time na mga update ng merkado para sa mas mabilis na pagtugon
Pinapahusay ang kahusayan sa trading at binabawasan ang emosyonal na pagdedesisyon
Saklaw ang mga pangunahing Futures pairs na may mga alertong maaaring i-customize
Halimbawa:
Nag-takda si User A ng alerto sa presyo para sa BTCUSDT upang magbigay-abiso kapag umabot ito sa 108,000 USDT. Kapag naabot ng presyo ang antas na ito, agad na nagpapadala ang sistema ng notification, na nagbibigay-daan sa user na ayusin ang leverage at kunin ang kita nang tama sa oras. Sa kabilang banda, si User B, na hindi gumamit ng alerts, ay napansin lamang ang galaw ng presyo sa panahon ng pag-urong, kaya na-miss ang tamang pagkakataon ng pagbebenta at napanood ang pagkalugi ng kita.
Sa pahina ng Pahina ng Mga Setting ng Alerto sa Merkado, kapag i-open mo ang switch ng Tunog ng Alerto, may tunog na maririnig kapag na-trigger ang alerto sa presyo.
Sa tab na Inirerekomenda tab, awtomatikong ipinapakita ng sistema ang mga pares ng kalakalan mula sa iyong Futures watchlist at itinatakda ang mga default na trigger ng paggalaw ng presyo. I-open lang ang switch para paganahin ang mga alerto, o i-open ang Paganahin ang Lahat para sundan lahat ng pares ng kalakalan sa Futures.
Kung hindi akma sa iyong inaasahan ang default na kondisyon ng alerto, maaari mong i-click ang Gumawa ng Alerto upang i-customize ang mga setting ayon sa iyong kagustuhan. Ilagay ang mga sumusunod na parameter:
Pares ng Kalakalan (hal. BTCUSDT)
Uri ng Alerto: Tumataas ang presyo sa / Bumababa ang presyo sa / Umabot sa 24-hour na pagtaas / Umabot sa 5-minutong pagbaba, atbp. (kabuuang anim na uri ng alerto)
Dalas ng Alerto: Pumili mula sa Uulitin, Isang beses, o Isang beses sa isang araw
Paraan ng Notipikasyon: Kabilang dito ang App Push, Notipikasyon, at Desktop Notipikasyon (siguraduhing naka-enable ang browser permissions)
Tandaan: Sa custom setting ng alerto sa presyo, maaari kang lumikha ng hanggang 10 alerto kada trading pair at mag-set ng alerto para sa hanggang 20 trading pairs. Kung may naka-set kang alerto sa parehong recommended at custom price alerts, magpapadala ng abiso kapag naabot ang threshold. Para sa indicator alerts, ang maximum na bilang ng alerto na maaari mong i-set ay 200.
1) Buksan ang MEXC App at mag-log in sa iyong account. I-tap ang Futures sa ibaba ng home page.
2) Sa pahina ng Futures, i-tap ang icon ng settings ( … ) sa kanang itaas.
3) Piliin ang Mga Alerto upang pumasok sa pahina ng Alerto sa Merkado.
4) I-tap ang Magdagdag ng Alerto.
5) Sa pahina ng Pagtakda ng Presyo sa Alerto, piliin ang pares ng kalakalan, i-takda ang Uri ng Alerto at ang pagbabago sa presyo/porseyento, piliin ang Dalas ng Alerto at Paraan ng Notification, pagkatapos ay i-tap ang Lumikha ng Alerto upang makumpleto ang setup.
Tandaan: Katulad ng sa web interface, sinusuportahan din ng mobile app ang mga alerto sa presyo sa mga alerto sa indicator. Maaari kang mag-set ng hanggang 10 alerto kada pares ng kalakalan, mag-configure ng alerto para sa hanggang 20 pares ng kalakalan, at ang kabuuang limitasyon ng alerto ay 200.
Q1: Bakit hindi ko ma-enable ang desktop notifications?
Kung naka-gray out ang desktop notifications at hindi ito mapili, malamang na hindi pinagana ito sa iyong system o browser settings. Kailangan mo itong paganahin at i-refresh ang pahina upang ma-activate ang pagpipilian. Para sa gabay, tingnan ang tutorial na: "Paano Paganahin ang Notipikasyon ng MEXC sa Desktop."
Q2: Paulit-ulit ba ang pag-trigger ng alerto?
Kung pipiliin mo ang opsyon ng Alerto na Uulitan, makakatanggap ka ng notification tuwing natutugunan ang kondisyon. Kung nais mong hindi makatanggap ng madalas na notification, piliin ang Isang beses o Isang beses sa isang araw
Q3: Aling mga pares ng kalakalan ang sinusuportahan ng mga alerto?
Lahat ng Futures trading pairs ay sinusuportahan, kabilang ang mga sikat tulad ng BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, at SUIUSDT. Maaari mong tingnan at piliin ang mas maraming pairs sa pahina ng Futures sa ilalim ng iyong watchlist.
Ang tampok na Alerto sa Presyo ay higit pa sa isang simpleng tagabantay—isa itong mahalagang kasangkapan sa pamamahala ng panganib sa futures trading. Baguhan ka man o isang bihasang strategist, makakatulong ang alert system ng MEXC upang mabilis kang makaresponde sa mga pagbabago sa merkado, ma-optimize ang iyong entry at exit points, at maiwasang mapalampas ang mahahalagang trades.
Mag-log in na sa MEXC, paganahin ang Alerto sa Presyo, at hayaang maging pinaka-maasahan mong trading assistant ang smart notifications!
Inirerekomendang Basahin:
Ano ang Futures Trading? Alamin ang mga pangunahing kaalaman sa futures upang mas maintindihan ang mundo ng derivatives.
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.