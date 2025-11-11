Paano Gamitin ang Iba't Ibang Uri ng Order ng MEXC sa Futures Trading: Mabilis na Bumuo ng mga Posisyon at may Mababang Gastos

Sa mabilis na merkado ng futures ng cryptocurrency, ang pagbubukas ng isang posisyon ay ang unang hakbang at kadalasan ang susi sa tagumpay o kabiguan. Maraming mga mangangalakal, lalo na ang mga nagsSa mabilis na merkado ng futures ng cryptocurrency, ang pagbubukas ng isang posisyon ay ang unang hakbang at kadalasan ang susi sa tagumpay o kabiguan. Maraming mga mangangalakal, lalo na ang mga nags
Sa mabilis na merkado ng futures ng cryptocurrency, ang pagbubukas ng isang posisyon ay ang unang hakbang at kadalasan ang susi sa tagumpay o kabiguan. Maraming mga mangangalakal, lalo na ang mga nagsisimula, ay umaasa lamang sa mga pangunahing order sa merkado at limitasyon. Maaari itong magresulta sa mga napalampas na pagkakataon o mas mataas na gastos sa pangangalakal dahil sa slippage.
Sa katunayan, ang mga platform tulad ng MEXC ay nagbibigay ng maraming uri ng order, bawat isa ay idinisenyo para sa mga partikular na sitwasyon ng kalakalan. Ang pag-master ng mga tool na ito ay nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na isagawa ang kanilang mga estratehiya nang may higit na katumpakan at kontrol.
Ang artikulong ito ay magbibigay ng kumpletong pangkalahatang-ideya ng iba't ibang uri ng order na available sa MEXC Futures trading at ipapaliwanag kung paano gamitin ang mga ito nang magkasama upang bumuo ng mga posisyon nang mabilis, mahusay, at sa mas mababang halaga.
Nag-aalok ang MEXC ng limang uri ng mga order para sa futures trading: Limit Order, Market Order, Trigger Order, Trailing Stop Order, at Post Lang. Ang bawat isa ay may mga natatanging tampok, at ang mga mangangalakal ay maaaring pumili batay sa kanilang mga indibidwal na pangangailangan at mga layunin sa pangangalakal.
Ang Limit ng Order ay isang order para bumili o magbenta sa sandaling maabot ng market ang isang tinukoy na presyo. Pinapayagan nito ang mga mangangalakal na itakda ang presyo ng order, at ang kalakalan ay isasagawa sa presyong iyon o sa isang mas mahusay.
Kapag nagsumite ng Limit ng Order, kung mayroon nang mga order sa order book sa pareho o mas magandang presyo, ito ay isasagawa kaagad sa pinakamahusay na magagamit na presyo. Kung hindi, mananatili ang Limit ng Order sa order book hanggang sa maitugma ito, na nakakatulong din sa lalim ng market.
Walang Slippage: Ang iyong presyo ng execution ay hindi kailanman magiging mas masama kaysa sa limitasyon na iyong itinakda, na tumutulong sa iyong kontrolin ang mga gastos sa pagpasok nang may katumpakan.
Responsibilidad ng Maker: Kung ang iyong order ay hindi agad tumutugma sa mga umiiral na ngunit nananatili sa order book, madalas kang makinabang mula sa mas mababang mga bayarin sa maker.
Mga Kahinaan:
Ang execution ay hindi ginagarantiyahan, dahil ito ay nakasalalay sa mga kondisyon ng merkado.
Maaaring manatiling nakabinbin ang mga order nang ilang panahon bago mapunan.
Ang mga Limit ng Order ay karaniwang ginagamit kapag ang mga mangangalakal ay gustong bumili o magbenta sa isang tiyak na nakapirming presyo. Nasa ibaba ang dalawang karaniwang halimbawa ng paggamit ng Limit ng Order:
Halimbawa 1: Ang Trader A ay nangangalakal ng BTC Perpetual Futures. Ang kasalukuyang presyo ay 40,000 USDT. Kung gustong bumili ni A sa 39,000 USDT, maaari silang maglagay ng Limit ng Order. Sa sandaling bumaba ang presyo sa merkado sa 39,000 USDT o mas mababa, ang order ay mati-trigger at isasagawa.
Halimbawa 2: Ang kasalukuyang presyo ng BTC Perpetual Futures ay 40,000 USDT. Kung gustong magbenta ni A sa 41,000 USDT, maaari silang maglagay ng Limit ng Order. Sa sandaling tumaas ang presyo sa merkado sa 41,000 USDT o mas mataas, ang order ay mati-trigger at isasagawa.
Mga Kalamangan: Ang order sa merkado ay hindi nangangailangan ng user na magtakda ng presyo, na nagpapahintulot sa order na maisagawa nang mabilis.
Mga Kahinaan: Habang tinitiyak ng mga order sa merkado ang mabilis na execution, hindi nila magagarantiya ang presyo ng pagpapatupad. Ang mga presyo sa merkado ay maaaring mabilis na mag-iba-iba, na magreresulta sa slippage kumpara sa inaasahang presyo. Upang mabawasan ang panganib na ito, maaari mong paganahin ang tampok na Proteksyon sa Presyo sa MEXC, na tumutulong na maiwasan ang mga abnormal na stop-loss o take-profit na pag-trigger sa mga panahon ng matinding pagbabago-bago.
Ang mga order sa merkado ay karaniwang ginagamit kapag ang mga mangangalakal ay gustong bumili o magbenta ng mabilis sa kasalukuyang presyo sa merkado. Dalawang karaniwang halimbawa ay:
Halimbawa 1: Ang presyo ng BTC Perpetual Futures ay mabilis na lumampas sa 40,000 USDT. Si Trader A ay gustong bumili kaagad at handang tanggapin ang presyo sa merkado upang makapasok sa isang posisyon. Sa kasong ito, maaaring gumamit si A ng order sa merkado para bumili.
Halimbawa 2: Ang presyo ng BTC Perpetual Futures ay mabilis na bumaba sa ibaba 39,000 USDT. Ang Trader A ay gustong magbenta kaagad at handang tanggapin ang presyo sa merkado upang makaalis. Sa kasong ito, maaaring gumamit si A ng order sa merkado para magbenta.
Binibigyang-daan ng trigger order ang mga user na mag-preset ng trigger price, presyo ng order, at dami. Kapag naabot ng presyo sa merkado ang presyo ng pag-trigger, awtomatikong maglalagay ng order ang sistema sa tinukoy na presyo ng order. Bago ma-trigger ang stop order, walang posisyon o margin ang mapi-freeze.
Mga Kalamangan: Binabawasan ng mga trigger order ang pangangailangan para sa patuloy na pagsubaybay, na nagpapahintulot sa mga user na magplano ng mga pagpasok at paglabas na punto nang maaga. Tumutulong sila sa pag-siguro ng mga kita o limitahan ang mga pagkalugi sa panahon ng pangangalakal.
Mga Kahinaan: Maaaring hindi palaging matagumpay na ma-trigger ang isang Trigger order dahil sa mga limit sa posisyon, hindi sapat na margin, o kundisyon ng merkado.
Ang mga trigger order ay karaniwang ginagamit upang paunang itakda ang pagpasok o paglabas ng mga presyo.
Sitwasyon 1: Stop Loss. Si Trader A ay mayroong mahabang posisyon ng BTC Perpetual Futures na may presyo ng pagpasok na 40,000 USDT. Naniniwala si A na ang 39,000 USDT ay isang pangunahing antas ng suporta, at kung ang presyo ay bumagsak sa ibaba nito, ang mga karagdagang pagtanggi ay malamang. Maaaring itakda ni A ang Trigger Price sa 39,000 USDT at ang Order na Presyo sa merkado na 39,000 USDT o mas mababa. Kung ang presyo ay bumaba sa 39,000 USDT, ang trigger order ay mati-trigger at ang sistema ay naglalagay ng isang order upang isara ang mahabang posisyon.
Sitwasyon 2: Breakout na Pagpasok. Nakikita ni Trader A ang BTC Perpetual Futures na kalakalan sa 39,000 USDT at naniniwala na kung ang presyo ay tumaas sa itaas ng 40,000 USDT, maaari itong magsimula ng isang malakas na pataas na trend. Maaaring itakda ni A ang Trigger Price sa 40,000 USDT at ang Order na Presyo sa merkado na 40,000 USDT o mas mataas. Kung ang presyo ay tumaas sa 40,000 USDT, ang trigger order ay mati-trigger at ang isang order ay ilalagay upang magbukas ng mahabang posisyon.
Kapag gumagamit ng Trigger Order, kailangan mong malaman na mayroong tatlong uri ng trigger na mga presyo: Huling Presyo, Patas na Presyo, at Index na Presyo.
Huling Presyo: Ang pinakabagong presyo ng transaksyon sa MEXC Futures order na libro.
Patas na Presyo: Isang mekanismong proteksiyon na ipinakilala upang maiwasan ang mga pagkalugi na dulot ng abnormal na pagbabagu-bago ng presyo sa isang platform. Kinakalkula ito gamit ang data ng timbang na presyo mula sa mga pangunahing palitan at sumasalamin sa presyo sa merkado nang mas patas.
Index na Presyo:Kinakalkula ng MEXC batay sa mga presyo ng spot mula sa maraming nangungunang mga palitan, na may iba't ibang mga weighting na inilapat.
Ang Trailing Stop Order ay isang conditional strategy order na nagsusumite ng trade sa merkado pagkatapos mangyari ang pullback. Kapag natugunan ng presyo sa merkado ng hinaharap ang parehong preset na presyo ng activation ng user at ang trailing na porsyento (o halaga), ma-trigger ang order.
Pagkalkula ng presyo ng trigger:
Para sa Mga Order ng Benta:
Trigger Price = Pinakamataas na Presyong Naabot – Trail Variance (Distansya ng Presyo)
Bilang karagdagan, maaaring magtakda ang mga user ng presyo ng pag-activate, na nagsisilbing kundisyon para sa pagpapagana ng Trailing Stop Order. Sisimulan lang ng sistema ang pagsubaybay at pagkalkula ng aktwal na trigger price sa sandaling maabot o lumampas ng merkado ang presyo ng activation batay sa napiling uri ng presyo. Kung walang nakatakdang presyo ng activation, ang order ay isasa-aktibo kaagad pagkatapos mailagay. Ang presyo ng pag-activate ay maaaring batay sa tatlong uri ng presyo: Huling Presyo, Patas na Presyo, o Index na Presyo.
Ang mga trailing stop order ay karaniwang ginagamit upang bumili sa panahon ng mga rebound mula sa mga mababang market o upang magbenta sa panahon ng mga pullback pagkatapos ng mga pagtaas ng presyo. Nasa ibaba ang dalawang halimbawa:
Sitwasyon 1: Bumili ng naka-rebound. Ipagpalagay na ang presyo ng merkado ng BTC Perpetual Futures ay bumaba sa 39,000 USDT. Naniniwala si Trader A na magpapatuloy ang pagbaba ng presyo ngunit inaasahan ang rebound sa paligid ng 37,000 USDT. Gustong bumili ni A kapag umabot na sa 1% ang rebound. Samakatuwid, ang A ay nagtatakda ng trailing stop na may Activation Price na 37,000 USDT, isang Trail Variance na 1%, at naglalagay ng Buy Long trailing stop order.
Sitwasyon 2: Nagbebenta ng naka-pullback. Ipagpalagay na ang presyo ng merkado ng BTC Perpetual Futures ay tumaas sa 40,000 USDT. Naniniwala si Trader A na magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ngunit maaaring umatras pagkatapos umabot sa 42,000 USDT. Gustong ibenta ni A kapag umabot na sa 1% ang pagbaba. Samakatuwid, nagtatakda si A ng trailing stop na may Presyo ng Pag-activate na 42,000 USDT, isang Trail Variance na 1%, at naglalagay ng Ibenta ang Panandalian na trailing stop order.
Tinitiyak ng Post Lang na ang iyong order ay hindi kailanman maisasakatuparan kaagad. Ito ay ginagarantiyahan na ikaw ay palaging ang Maker. Kung tumugma kaagad ang order sa isang umiiral nang order, awtomatiko itong makakansela.
Ang isang Maker ay isang mangangalakal na naglalagay ng mga limitasyon ng mga order sa mga tinukoy na presyo at dami, naghihintay para sa iba pang mga user na punan ang mga ito, sa gayon ay nagdaragdag ng likidasyon sa merkado. Ang isang Taker, sa kabilang banda, ay direktang nagsasagawa laban sa umiiral na limitasyon o mga order sa merkado, na kumukonsumo ng likidasyon mula sa merkado.
Mga Kalamangan: Sa MEXC Futures trading, ang mga order ng Maker ay may mas mababang rate ng bayad kumpara sa mga order ng Taker. Ang paggamit ng Post Lang ay ginagarantiyahan na palagi kang magbabayad ng 0% na bayarin.
Disadvantages: Dahil ang Post Lang ay naglalagay ng mga nakabinbing order sa halip na kumuha ng mga umiiral na, walang garantiya ng agarang pagpapatupad.
Ang Post Lang ay karaniwang ginagamit ng mga tagapagbigay ng liquidity upang makakuha ng mga benepisyo sa bayad. Nasa ibaba ang dalawang halimbawa:
Halimbawa 1 (Kaso ng Bullish): Ipagpalagay na si Trader A ay bullish sa BTC. Ang kasalukuyang presyo ng BTC Perpetual ay 40,000 USDT. Kung itinakda ni A ang isang order sa pagbili sa 39,000 USDT (mas mababa sa presyo sa merkado), ang order ay hindi agad isasagawa. Matagumpay na nai-post ang order, na ginagawang isang Maker si A. Gayunpaman, kung itatakda ni A ang isang order sa pagbili sa 41,000 USDT (sa itaas ng presyo sa merkado), ang order ay mapupuno kaagad at samakatuwid ay kakanselahin, na tinitiyak na si A ay mananatiling isang Maker.
Halimbawa 2 (Kaso ng Bearish): Ipagpalagay na si Trader A ay bearish sa BTC. Ang kasalukuyang presyo ng BTC Perpetual ay 40,000 USDT. Kung itinakda ni A ang isang order sa pagbebenta sa 41,000 USDT (mas mataas sa presyo sa merkado), hindi agad isasagawa ang order. Matagumpay na nai-post ang order, na ginagawang isang Maker si A. Gayunpaman, kung itatakda ni A ang isang order sa pagbebenta sa 39,000 USDT (mas mababa sa presyo sa merkado), ang order ay mapupuno kaagad at samakatuwid ay kakanselahin, na tinitiyak na si A ay mananatiling isang Maker.
Web: Go to the Futures trading page, select Post Lang, enter the Price and Quantity, then click Open Long or Open Short. Pumunta sa pahina ng Futures trading, piliin ang Post Lang, ilagay ang Presyo at Dami, pagkatapos ay i-click ang Open Long o Open Short.
App: Go to the Futures trading page, select Post Lang, enter the Price and Amount, then tap Buksan ang Mahaba o Buksan ang Panandalian.
Ang Chase Limit Order ay isang uri ng limit order na inilagay sa pinakamahusay na available na bid o ask price na awtomatikong umaayon sa pagbabago ng mga kondisyon ng market hanggang sa mapunan, makansela, o maabot ang maximum na distansya ng paghabol. Tandaan na ang Mga Chase Limit Order ay sinusuportahan lamang sa ilalim ng Hedge Mode.
Mas Mabilis na Execution: Ang isang Chase Limit Order ay nagbibigay-daan sa pagpapatupad sa real-time na presyo sa merkado sa loob ng isang itinakdang limitasyon sa proteksyon, na nagpapalaki sa mga pagkakataon ng mabilis na pagpuno.
Sulitin ang Mga Oportunidad sa Market: Nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na mabilis na tumugon sa pagbabago-bago ng merkado at sakupin ang mga paborableng paggalaw ng presyo.
Mga Kahinaan:
Kawalang-katiyakan sa Presyo: Maaaring mag-iba ang ipinatupad na presyo sa mga inaasahan. Maaaring mapunan ang mga buy order sa mas mataas na presyo o magbenta ng mga order sa mas mababang presyo kaysa sa nilalayon.
Panganib ng Slippage: Sa panahon ng matalim na paggalaw ng presyo, ang aktwal na presyo ng pagpapatupad ay maaaring makabuluhang lumihis mula sa paunang inaasahang presyo, na nagreresulta sa slippage.
Ang mga Chase Limit Order ay mainam para sa mabilis na paglipat ng mga merkado, kung saan ang mga mangangalakal ay naghahanap ng mabilis na pagpapatupad habang pinapanatili ang isang kisame ng presyo o sahig upang limitahan ang slippage. Pinagsasama nila ang bilis ng pagpapatupad ng isang market order sa kontrol ng presyo ng isang limit order, na ginagawa itong angkop para sa mga mangangalakal na pinahahalagahan ang parehong pagtugon at katumpakan ng presyo.
Sa Web: Pumunta sa pahina ng Futures Trading, paganahin ang Hedge Mode, piliin ang Chase Limit Order, itakda ang Chase Price, ilagay ang Dami, pagkatapos ay i-click ang Buksan ang Mahaba o Buksan ang Panandalian.
Ang pag-master ng iba't ibang uri ng order sa MEXC ay nagmamarka ng paglipat mula sa passive na pagtanggap ng mga presyo patungo sa aktibong pamamahala ng mga trade. Ito ay nangangailangan ng mga mangangalakal na hindi lamang lumahok sa merkado ngunit kumilos din bilang mga strategist at tagapagpatupad ng kanilang sariling mga plano. Tinutulungan ka ng Limit ng Mga Order na kontrolin ang mga gastos, ang Mga Market Order ay secure ang bilis ng pagpapatupad, habang ang mga Trigger Order at Stop Loss/Take Profit ay nagsasama ng disiplina at estratehiya sa bawat trade. Mula ngayon, subukang pagsamahin ang mga uri ng order na ito sa iyong pangangalakal. Malalaman mo na ang pagbubukas ng mga posisyon ay nagiging mas sinadya, mahusay, at cost-effective.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.