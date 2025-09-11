Kumpletong Gabay sa Mga Depth Chart ng Crypto: Paghahambing ng Order Book at Epekto sa Merkad

Sa mundo ng cryptocurrency trading, ang depth chart ay nagsisilbing biswal na representasyon ng dami ng mga pagbili at pagbenta na order sa merkado, na nagbibigay sa mga mangangalakal ng napakahalaganSa mundo ng cryptocurrency trading, ang depth chart ay nagsisilbing biswal na representasyon ng dami ng mga pagbili at pagbenta na order sa merkado, na nagbibigay sa mga mangangalakal ng napakahalagan
Sa mundo ng cryptocurrency trading, ang depth chart ay nagsisilbing biswal na representasyon ng dami ng mga pagbili at pagbenta na order sa merkado, na nagbibigay sa mga mangangalakal ng napakahalagang kaalaman. Hindi lamang nito ipinapakita ang antas ng aktibidad ng mga gumagamit at dami ng kalakalan sa isang exchange, kundi nagsisilbi rin itong pangunahing sanggunian para sa pagtatasa ng lalim ng merkado at liquidity.
Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang depth chart ay isang grapikal na representasyon ng lalim ng merkado. Pinapayagan nitong makita ng mga gumagamit ang dami ng mga pagbili at pagbenta na order sa isang merkado ng kalakalan at karaniwang makikita ito sa mga exchange na nakabatay sa order book. Ang depth chart ay nagpapakita ng aktibidad ng mga gumagamit at dami ng kalakalan sa isang exchange, na nagbibigay ng malinaw na larawan ng lalim ng merkado at liquidity. Dahil dito, ang pag-unawa kung paano basahin ang depth chart ay isang mahalagang kasanayan para sa bawat mangangalakal.
Ang depth chart ay isang kasangkapan na biswal na kumakatawan sa lalim ng merkado. Gamit ang BTC Spot trading sa MEXC bilang halimbawa, ang isang tipikal na depth chart ay binubuo ng mga sumusunod na pangunahing elemento:
Pahalang na axis (X-axis): Ipinapakita ang mga presyo ng order, tumataas mula kaliwa papunta sa kanan, at sumasalamin sa kabuuang saklaw ng presyo sa merkado.
Patayong axis (Y-axis): Nagpapahiwatig ng dami ng order, ibig sabihin, ang kabuuang bilang ng mga pagbili at pagbenta na order na inilagay sa bawat antas ng presyo.
Berde na bahagi: Kumakatawan sa buy side (bids), o ang koleksyon ng mga order na handang bumili sa kasalukuyang presyo o mas mababa. Mas malaki ang berdeng bahagi kung mas malakas ang buying pressure.
Pulang bahagi: Kumakatawan sa sell side (asks), o ang koleksyon ng mga order na handang magbenta sa kasalukuyang presyo o mas mataas. Mas malaki ang pulang bahagi kung mas malakas ang selling pressure.
Punto ng interseksyon: Kumakatawan sa kasalukuyang presyo sa merkado, kung saan balanseng nagtatagpo ang puwersa ng pagbili at pagbebenta.
Saklaw ng presyo: Sumasalamin sa lawak ng paggalaw ng presyo, na nagpapakita kung gaano kalaking pagbabago sa presyo ang handang tanggapin ng merkado.
Ang pag-unawa sa depth chart ay napakahalaga para sa mga mangangalakal, dahil hindi lamang ito nakakatulong sa pagtatasa ng lalim ng merkado kundi ipinapakita rin nito ang balanse ng mga puwersa ng pagbili at pagbenta.
Ang lalim ng merkado ay tumutukoy sa kakayahan ng merkado na sumalo ng mga pagbili at pagbenta na order sa isang partikular na antas ng presyo. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng depth chart, direktang masusuri ng mga mangangalakal ang kalidad ng lalim ng merkado:
Dense order book with tight spreads: If buy and sell orders are layered closely together at multiple price levels, it indicates better market depth. This means many orders are concentrated near the current price, allowing traders to execute transactions closer to market value and reduce trading costs.
Manipis na order book na may malalaking agwat: Sa kabilang banda, kung may malalaking pagitan sa pagitan ng mga antas ng order, nagpapahiwatig ito ng mahina o mababang lalim ng merkado. Nangangahulugan ito ng kakaunting order sa ilang antas ng presyo, kaya’t maaaring kaharapin ng mga mangangalakal ang mas malalaking spread at mas mataas na price slippage kapag nagsasagawa ng market order, na nagreresulta sa mas mataas na gastos sa pag-trade.
Ang balanse sa pagitan ng presyon ng pagbili at pagbenta ay isang mahalagang palatandaan para sa pagtatasa ng mga trend sa merkado. Sa pamamagitan ng paghahambing ng laki ng pulang bahagi at berdeng bahagi sa isang depth chart, mabilis na masusukat ng mga mangangalakal ang damdamin ng merkado:
Mas malaking berdeng bahagi: Nagpapahiwatig ng mas malakas na presyon ng pagbili, na nagsusugestiyon na maaaring pataas ang trend ng merkado.
Mas malaking pulang bahagi: Nagpapahiwatig ng mas malakas na presyon ng pagbenta, na nagsusugestiyon na maaaring pababa ang trend ng merkado.
Magkakatulad ang laki ng mga bahagi: Nagpapahiwatig ng balanse sa pagitan ng mga bumibili at nagbebenta, na nagsusugestiyon na maaaring nasa yugto ng konsolidasyon ang merkado.
Gamit ang BTC depth chart bilang halimbawa, ipinapakita ng tsart ang mga pagbili at pagbenta na order sa iba’t ibang antas ng presyo. Ang berdeng bahagi sa kaliwa ay kumakatawan sa buy side, na nagpapakita ng dami ng BTC na handang bilhin ng mga mamimili sa iba’t ibang presyo. Ang pulang bahagi sa kanan ay kumakatawan sa sell side, na nagpapakita ng dami ng BTC na handang ibenta ng mga nagbebenta. Mula sa tsart, makikita na mayroong malakas na suporta sa pagbili sa paligid ng 112,230.37 USDT, habang may malaking presyon ng pagbenta malapit sa 114,314.58 USDT.
Mas mababang gastos sa pag-trade: Ang merkado na may malakas na lalim ay nangangahulugan ng mas maraming order, na nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na makabili o makapagbenta sa mga presyong mas malapit sa aktwal na antas ng merkado, kaya’t nakababawas sa gastos ng transaksyon.
Pag-iwas sa slippage: Sa mga merkadong may mahinang lalim, maaaring magkaroon ng malaking pagitan sa pagitan ng presyo ng order at ng aktwal na presyo kung saan naisagawa ang transaksyon, na nagdudulot ng slippage. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng depth chart, maaring matukoy ng mga mangangalakal ang kondisyon ng lalim ng merkado nang mas maaga at makaiwas sa pag-trade sa mga sitwasyong may mataas na panganib ng slippage.
Pagbuo ng mga estratehiya sa pangangalakal: Sa pamamagitan ng pagsasama ng pagsusuri sa depth chart at ng paghahambing sa presyon ng pagbili at pagbenta, maaaring makabuo ang mga mangangalakal ng mas eksaktong mga estratehiya. Halimbawa, sa mga merkadong may mas malakas na presyon ng pagbili, maaaring maging kapaki-pakinabang ang pagbili sa pagbaba ng presyo; samantalang sa mga merkadong may mas malakas na presyon ng pagbenta, maaaring mas angkop ang pagbenta sa tuwing tumataas ang presyo.
Bilang isang mahalagang kasangkapan sa pangangalakal ng cryptocurrency, ang depth chart ay nagtataglay ng hindi mapapalitang halaga para sa mga mangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-master kung paano i-interpret ang isang depth chart, mas maa-assess ng mga trader ang lalim ng market at ang balanse ng pressure sa pagbili at pagbebenta, na nagbibigay-daan sa kanila na bumuo ng mas tumpak na mga diskarte sa pangangalakal, bawasan ang mga gastos, at pagbutihin ang kahusayan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang cryptocurrency trading ay nagdadala ng malalaking panganib. Dapat na ganap na maunawaan ng mga mangangalakal ang mga panganib na ito at mag-ingat kapag namumuhunan.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.