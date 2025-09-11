Sa mundo ng cryptocurrency trading, ang depth chart ay nagsisilbing biswal na representasyon ng dami ng mga pagbili at pagbenta na order sa merkado, na nagbibigay sa mga mangangalakal ng napakahalaganSa mundo ng cryptocurrency trading, ang depth chart ay nagsisilbing biswal na representasyon ng dami ng mga pagbili at pagbenta na order sa merkado, na nagbibigay sa mga mangangalakal ng napakahalagan
Matuto pa/Mga Gabay sa Baguhan/Futures/Kumpletong ...o sa Merkad

Kumpletong Gabay sa Mga Depth Chart ng Crypto: Paghahambing ng Order Book at Epekto sa Merkad

Setyembre 11, 2025
0m
#Teknikal na Pagsusuri
Orderly Network
ORDER$0.1027+3.00%
Bitcoin
BTC$91,475.26+1.34%
Massa
MAS$0.00482+2.55%
NEAR
NEAR$1.712+0.76%
MAY
MAY$0.01427+1.56%

Sa mundo ng cryptocurrency trading, ang depth chart ay nagsisilbing biswal na representasyon ng dami ng mga pagbili at pagbenta na order sa merkado, na nagbibigay sa mga mangangalakal ng napakahalagang kaalaman. Hindi lamang nito ipinapakita ang antas ng aktibidad ng mga gumagamit at dami ng kalakalan sa isang exchange, kundi nagsisilbi rin itong pangunahing sanggunian para sa pagtatasa ng lalim ng merkado at liquidity.


1. Ano ang Depth Chart?


Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang depth chart ay isang grapikal na representasyon ng lalim ng merkado. Pinapayagan nitong makita ng mga gumagamit ang dami ng mga pagbili at pagbenta na order sa isang merkado ng kalakalan at karaniwang makikita ito sa mga exchange na nakabatay sa order book. Ang depth chart ay nagpapakita ng aktibidad ng mga gumagamit at dami ng kalakalan sa isang exchange, na nagbibigay ng malinaw na larawan ng lalim ng merkado at liquidity. Dahil dito, ang pag-unawa kung paano basahin ang depth chart ay isang mahalagang kasanayan para sa bawat mangangalakal.

2. Mga Pangunahing Bahagi ng Depth Chart


Ang depth chart ay isang kasangkapan na biswal na kumakatawan sa lalim ng merkado. Gamit ang BTC Spot trading sa MEXC bilang halimbawa, ang isang tipikal na depth chart ay binubuo ng mga sumusunod na pangunahing elemento:

  • Pahalang na axis (X-axis): Ipinapakita ang mga presyo ng order, tumataas mula kaliwa papunta sa kanan, at sumasalamin sa kabuuang saklaw ng presyo sa merkado.
  • Patayong axis (Y-axis): Nagpapahiwatig ng dami ng order, ibig sabihin, ang kabuuang bilang ng mga pagbili at pagbenta na order na inilagay sa bawat antas ng presyo.
  • Berde na bahagi: Kumakatawan sa buy side (bids), o ang koleksyon ng mga order na handang bumili sa kasalukuyang presyo o mas mababa. Mas malaki ang berdeng bahagi kung mas malakas ang buying pressure.
  • Pulang bahagi: Kumakatawan sa sell side (asks), o ang koleksyon ng mga order na handang magbenta sa kasalukuyang presyo o mas mataas. Mas malaki ang pulang bahagi kung mas malakas ang selling pressure.
  • Punto ng interseksyon: Kumakatawan sa kasalukuyang presyo sa merkado, kung saan balanseng nagtatagpo ang puwersa ng pagbili at pagbebenta.
  • Saklaw ng presyo: Sumasalamin sa lawak ng paggalaw ng presyo, na nagpapakita kung gaano kalaking pagbabago sa presyo ang handang tanggapin ng merkado.



3. Paano Magbasa ng Depth Chart


Ang pag-unawa sa depth chart ay napakahalaga para sa mga mangangalakal, dahil hindi lamang ito nakakatulong sa pagtatasa ng lalim ng merkado kundi ipinapakita rin nito ang balanse ng mga puwersa ng pagbili at pagbenta.

3.1 Pagtatasa sa Lalim ng Merkado


Ang lalim ng merkado ay tumutukoy sa kakayahan ng merkado na sumalo ng mga pagbili at pagbenta na order sa isang partikular na antas ng presyo. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng depth chart, direktang masusuri ng mga mangangalakal ang kalidad ng lalim ng merkado:

  • Dense order book with tight spreads: If buy and sell orders are layered closely together at multiple price levels, it indicates better market depth. This means many orders are concentrated near the current price, allowing traders to execute transactions closer to market value and reduce trading costs.
  • Manipis na order book na may malalaking agwat: Sa kabilang banda, kung may malalaking pagitan sa pagitan ng mga antas ng order, nagpapahiwatig ito ng mahina o mababang lalim ng merkado. Nangangahulugan ito ng kakaunting order sa ilang antas ng presyo, kaya’t maaaring kaharapin ng mga mangangalakal ang mas malalaking spread at mas mataas na price slippage kapag nagsasagawa ng market order, na nagreresulta sa mas mataas na gastos sa pag-trade.

3.2 Pag-unawa sa Balanse ng Presyon ng Pagbili at Pagbenta


Ang balanse sa pagitan ng presyon ng pagbili at pagbenta ay isang mahalagang palatandaan para sa pagtatasa ng mga trend sa merkado. Sa pamamagitan ng paghahambing ng laki ng pulang bahagi at berdeng bahagi sa isang depth chart, mabilis na masusukat ng mga mangangalakal ang damdamin ng merkado:

  • Mas malaking berdeng bahagi: Nagpapahiwatig ng mas malakas na presyon ng pagbili, na nagsusugestiyon na maaaring pataas ang trend ng merkado.
  • Mas malaking pulang bahagi: Nagpapahiwatig ng mas malakas na presyon ng pagbenta, na nagsusugestiyon na maaaring pababa ang trend ng merkado.
  • Magkakatulad ang laki ng mga bahagi: Nagpapahiwatig ng balanse sa pagitan ng mga bumibili at nagbebenta, na nagsusugestiyon na maaaring nasa yugto ng konsolidasyon ang merkado.

3.3 Halimbawa: Pagpapaliwanag sa BTC Depth Chart



Gamit ang BTC depth chart bilang halimbawa, ipinapakita ng tsart ang mga pagbili at pagbenta na order sa iba’t ibang antas ng presyo. Ang berdeng bahagi sa kaliwa ay kumakatawan sa buy side, na nagpapakita ng dami ng BTC na handang bilhin ng mga mamimili sa iba’t ibang presyo. Ang pulang bahagi sa kanan ay kumakatawan sa sell side, na nagpapakita ng dami ng BTC na handang ibenta ng mga nagbebenta. Mula sa tsart, makikita na mayroong malakas na suporta sa pagbili sa paligid ng 112,230.37 USDT, habang may malaking presyon ng pagbenta malapit sa 114,314.58 USDT.


4. Tatlong Pangunahing Benepisyo ng Pag-unawa sa Depth Chart


  • Mas mababang gastos sa pag-trade: Ang merkado na may malakas na lalim ay nangangahulugan ng mas maraming order, na nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na makabili o makapagbenta sa mga presyong mas malapit sa aktwal na antas ng merkado, kaya’t nakababawas sa gastos ng transaksyon.
  • Pag-iwas sa slippage: Sa mga merkadong may mahinang lalim, maaaring magkaroon ng malaking pagitan sa pagitan ng presyo ng order at ng aktwal na presyo kung saan naisagawa ang transaksyon, na nagdudulot ng slippage. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng depth chart, maaring matukoy ng mga mangangalakal ang kondisyon ng lalim ng merkado nang mas maaga at makaiwas sa pag-trade sa mga sitwasyong may mataas na panganib ng slippage.
  • Pagbuo ng mga estratehiya sa pangangalakal: Sa pamamagitan ng pagsasama ng pagsusuri sa depth chart at ng paghahambing sa presyon ng pagbili at pagbenta, maaaring makabuo ang mga mangangalakal ng mas eksaktong mga estratehiya. Halimbawa, sa mga merkadong may mas malakas na presyon ng pagbili, maaaring maging kapaki-pakinabang ang pagbili sa pagbaba ng presyo; samantalang sa mga merkadong may mas malakas na presyon ng pagbenta, maaaring mas angkop ang pagbenta sa tuwing tumataas ang presyo.

5. Konklusyon


Bilang isang mahalagang kasangkapan sa pangangalakal ng cryptocurrency, ang depth chart ay nagtataglay ng hindi mapapalitang halaga para sa mga mangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-master kung paano i-interpret ang isang depth chart, mas maa-assess ng mga trader ang lalim ng market at ang balanse ng pressure sa pagbili at pagbebenta, na nagbibigay-daan sa kanila na bumuo ng mas tumpak na mga diskarte sa pangangalakal, bawasan ang mga gastos, at pagbutihin ang kahusayan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang cryptocurrency trading ay nagdadala ng malalaking panganib. Dapat na ganap na maunawaan ng mga mangangalakal ang mga panganib na ito at mag-ingat kapag namumuhunan.


Inirerekomendang Pagbasa:


Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.


Pagkakataon sa Merkado
Orderly Network Logo
Orderly Network Live na Presyo (ORDER)
$0.1027
$0.1027$0.1027
+4.47%
USD
Orderly Network (ORDER) Live na Tsart ng Presyo

Mga Popular na Artikulo

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panaho

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

1. Ano ang AI Model Copy Trade?Ang AI Model Copy Trade ay isang intelihenteng feature ng Copy Trade na inilunsad ng MEXC na nagbibigay-daan sa iyo na walang hirap na sumunod sa mga AI model para sa au

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Key Takeaways1）Ang Rayls ay isang blockchain na ginawa partikular para sa mga bangko at institusyon ng pananalapi, na nagbibigay-daan sa mga sumusunod sa regulasyon, pribado, at scalable na on-chain n

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

1. Ano ang Pre-Market Trading?Ang Pre-Market Trading ay isang serbisyong OTC Trading na inaalok ng MEXC. Binibigyan nito ang mga trader ng pagkakataong bumili at magbenta ng mga bagong token bago ang

Mga Kaugnay na Artikulo

Pag-unawa sa MEXC Funding Rates: Paalam sa mga Nakatagong Gastos sa Futures Trading

Pag-unawa sa MEXC Funding Rates: Paalam sa mga Nakatagong Gastos sa Futures Trading

Naranasan mo na ba ito? Nahulaan mo nang tama ang direksyon ng merkado sa isang futures trade, ngunit ang iyong mga kita ay patuloy na lumiliit, o ang iyong balanse ay misteryosong bumaba? Ang salarin

Paano Tingnan ang MEXC Futures Account Assets at Mga Bukas na Posisyon Para sa Mas Pinahusay na Pag-trade

Paano Tingnan ang MEXC Futures Account Assets at Mga Bukas na Posisyon Para sa Mas Pinahusay na Pag-trade

Ang kalakalan ng futures sa cryptocurrency ay naging popular sa mga investor dahil sa pagiging flexible nito at sa malawak na saklaw ng mga pares ng kalakalan. Ang MEXC Futures, partikular, ay kinikil

Paano ang tungkol sa: Master Market Trends na may Crypto Trading Indicators: Isang Kumpletong Gabay

Paano ang tungkol sa: Master Market Trends na may Crypto Trading Indicators: Isang Kumpletong Gabay

Sa crypto trading, ang technical indicator analysis ay tumutukoy sa isang quantitative method na gumagamit ng mathematical at statistical formula upang masuri ang mga trend ng market. Sa pamamagitan n

Gabay sa Baguhan: Masusing Pangkalahatang-ideya sa Teknikal na Pagsusuri ng Cryptocurrency

Gabay sa Baguhan: Masusing Pangkalahatang-ideya sa Teknikal na Pagsusuri ng Cryptocurrency

Ang teknikal na pagsusuri ay isang malawakang ginagamit na kasangkapan sa pamumuhunang pinansyal, na naglalayong hulaan ang mga susunod na galaw ng merkado sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan ng

Mag-sign Up sa MEXC
Mag-sign Up at Makatanggap ng Hanggang 10,000 USDT Bonus