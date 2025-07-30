Ano ang Heatmap? Gabay ng User sa MEXC Heat Map

1. Ano ang Heatmap? Isang Visual na Kasangkapan para Subaybayan ang Sentimyento ng Merkado Ang Futures Heat Map ay isang visual na kasangkapan sa pagsusuri ng datos na ibinibigay ng MEXC. Pinapadali n1. Ano ang Heatmap? Isang Visual na Kasangkapan para Subaybayan ang Sentimyento ng Merkado Ang Futures Heat Map ay isang visual na kasangkapan sa pagsusuri ng datos na ibinibigay ng MEXC. Pinapadali n
Ang Futures Heat Map ay isang visual na kasangkapan sa pagsusuri ng datos na ibinibigay ng MEXC. Pinapadali nito sa mga user na mabilis na maunawaan ang real-time na performance ng mga trending na pares ng kalakalan sa platform sa pamamagitan ng madaling maintindihang grapikal na representasyon. Sa paggamit ng heatmap, maaaring makita ng mga user ang top 10 hanggang top 50 na pinaka-aktibong pares ng kalakaln sa loob ng napiling time range, na naka-ranggo batay sa dami ng kalakalan o pagbabago sa presyo, na tumutulong upang mabilis na matukoy ang mga aktibong oportunidad sa merkado.
Sa kasalukuyan, sinusuportahan lamang ng MEXC Heat Map ang datos ng Futures contract. Pinapayagan nito ang mga user na suriin ang performance ng Perpetual Futures contracts batay sa trading volume o porsyento ng pagbabago sa presyo.
Sa MEXC Futures Heat Map, ang bawat pares ng kalakaln sa Futures ay kinakatawan ng isang kulay na bloke. Mas malaki ang bloke, mas mataas ang dami ng kalakaln. Mas matingkad o mas maliwanag ang kulay, mas malaki ang pagbabago ng presyo sa nakalipas na 24 na oras. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga visual na palatandaang ito, madaling matutukoy ng mga user kung aling mga kontrata ang nakakatanggap ng malaking atensyon sa merkado at nakakaranas ng matinding pagbabago sa presyo.
Gaya ng ipinapakita sa larawan sa itaas, ang BTCUSDT Perpetual Futures ay lumilitaw bilang isang malaking pulang bloke sa heatmap, habang ang PENGUUSDT ay kinakatawan ng isang maliit na berdeng bloke. Ipinapahiwatig nito na bagaman nakaranas ng malaking pagbaba sa presyo ang BTCUSDT contract sa nakalipas na 24 na oras, nanatili itong may mataas na trading volume—na maaaring may kaugnayan sa pullback matapos umabot ang BTC sa higit $120,000. Sa kabilang banda, ang PENGU contract ay nagtala ng bahagyang pagtaas sa presyo ngunit may mababang trading volume. Sa paghahambing ng dalawa, maaaring isaalang-alang ng mga trader na bigyang-priyoridad ang mga estratehiyang may kaugnayan sa BTC.
Ipinapakita ng heatmap ang dami ng kalakalan at galaw ng presyo sa isang visual na paraan, na nagbibigay-daan sa mga user na agad matukoy ang mga pinaka-aktibong kinakalakal na kontrata sa merkado. Halimbawa, ang isang malaking pulang bloke ay karaniwang kumakatawan sa isang high-volume na kontrata na may malaking pagbaba sa presyo, na nagpapahiwatig ng malakas na bearish momentum. Sa kabilang banda, ang isang malaking bloke na may berdeng kulay ay maaaring magpahiwatig ng isang high-volume na kontrata na nakakaranas ng kapansin-pansing pagtaas ng presyo, na nagpapakita ng bullish na aktibidad.
Pinapahintulutan ng heatmap ang pagsasala batay sa trading volume o 24H na pagbabago ng presyo, kaya't isa itong kapaki-pakinabang na kasangkapan para sa pagbuo ng mga trend-following o reversal na estratehiya. Kapag pinagsama ito sa mga technical analysis tools gaya ng TradingView o mga candlestick pattern, maaaring tumaas nang malaki ang katumpakan ng mga desisyon sa trading.
Kung ikukumpara sa tradisyunal na mga talahanayan ng datos, nag-aalok ang heatmap ng mas madaling gamitin na interface. Sa pamamagitan ng paggamit ng kulay at laki ng bloke, agad na nakikita ang mahahalagang trading signal, kaya’t hindi na kailangan ng komplikadong kalkulasyon.
Sa heatmap, ang mas malalaking bloke ay kumakatawan sa mas mataas na trading volume, na maaaring magpahiwatig din ng mas mataas na sentimyento sa merkado at mas malawak na pagbabago sa presyo. Maaari itong mapagtibay sa pamamagitan ng paghahambing sa datos ng 24H na pagbabago sa presyo. Sa pagtutok sa mga kontratang kinakatawan ng mas malalaking bloke, mabilis na matutukoy ng mga trader ang mga pinaka-aktibong kinakalakal na instrumento. Narito ang ilang karaniwang halimbawa:
Ang isang kontrata ay lumilitaw bilang pinakamalaking bloke sa heatmap na may matingkad na pulang kulay, na nagpapahiwatig na ang token ay nakaranas ng malaking pagbaba sa presyo at mataas na aktibidad sa trading sa nakalipas na 24 na oras.
Ang isang maliit ngunit madilim na kulay na bloke ay maaaring kumatawan sa isang kontrata na nasa maagang yugto ng breakout o naaapektuhan ng concentrated capital. Ang ganitong mga kontrata ay maaaring angkop para sa panandalian na spekulasyon ng mga trader na may mataas na risk tolerance.
Babala sa Panganib: Ang heatmap ay nagpapakita lamang ng makasaysayang datos, at ang sentimyento ng merkado ay maaaring magbago nang mabilis. Dahil sa limitadong saklaw ng datos, lubos na inirerekomenda na pagsamahin ang paggamit ng heatmap sa iba pang technical indicators at kasangkapan sa pagsusuri upang makagawa ng mas tumpak na desisyon sa trading.
Bisitahin ang opisyal na website ng MEXC at mag-login. Mula sa itaas na navigation bar, i-click ang Merkado, pagkatapos piliin ang Mapa ng Init sa pahina ng Markets upang makita ang heatmap.
Maaari mong piliing salain ang heatmap ayon sa Dami o 24OH Pagbabago, na may suporta hanggang sa Nangungunang50 Crypto. Kung nais mo ng partikular na time zone, maaari mo itong i-adjust sa pinakakanan ng heatmap.
Iba’t ibang kulay ang kumakatawan sa iba't ibang saklaw ng pagbabago sa presyo. I-posisyon ang iyong mouse sa color scale sa kanan upang makita ang eksaktong porsyento ng bawat kulay. Kapag nakaposisyon na sa isang partikular na bloke sa heatmap, ipapakita nito ang pangalan ng pares ng kalakalan, dami ng kalakalan, at 24O na pagbabago ng presyo. Ang pag-click sa isang bloke ay dadalhin ka diretso sa kaukulang pahina ng trading, kung saan maaari mong simulan ang pag-trade ng napiling Futures pair.
Buksan ang MEXC App, i-tap ang Higit pa sa homepage, pagkatapos pumunta sa Futures, Data ng Merkado, at i-tap ang Mapa ng Init upang makita ang Futures Heat Map.
Sa page ng Heat Map, i-tap ang Mga Filter sa kaliwang sulok sa itaas. Maaari mong piliing mag-filter ayon sa Dami o 24H na pagbabago, na may suporta hanggang sa Nangungunang 50 Crypto.
Kung mas gusto mo ang isang partikular na time zone, maaari mo itong ayusin sa parehong menu ng filter. Ang iba't ibang kulay ay kumakatawan sa iba't ibang antas ng pagbabago ng presyo. I-tap ang gray na button ng Mga Anotasyon sa Pagbabago ng Presyo upang tingnan ang mga katumbas na hanay ng porsyento para sa bawat kulay.
Kapag nag-tap ka ng isang partikular na block sa heatmap, ipapakita nito ang pangalan ng trading pair, dami ng trading, at pagbabago ng presyo sa 24H. I-tap ang Mag-trade Ngayon upang direktang pumunta sa may-katuturang pahina ng kalakalan, kung saan maaari mong simulan ang pangangalakal sa napiling pares ng Futures.
Kung ikukumpara sa bersyon sa Web, ang bersyon ng App ay may kasamang feature sa pagbabahagi. Sa page ng Heat Map, i-tap ang circular share icon sa kanang sulok sa itaas para buksan ang interface ng pagbabahagi. Sa ibaba, piliin ang alinman sa I-download o Ibahagi upang kumpletuhin ang iyong pagkilos sa pagbabahagi.
Ang MEXC Futures Heat Map ay isang mahalagang kasangkapan para sa pagpapahusay ng kahusayan sa trading. Kung ihahambing sa tradisyunal na mga talahanayan ng datos, nag-aalok ang visualized heatmap ng mas malinaw at mas madaling intindihin na pagpapakita ng trading volume at 24-oras na pagbabago sa presyo sa iba't ibang mga pares ng kalaklan sa Futures, kaya't napaka-kapaki-pakinabang ito sa mabilisang pagtukoy ng mga mainit na punto sa merkado.
Sa pamamagitan ng visual na presentasyon ng volume at galaw ng presyo, maaaring epektibong salain ng mga user ang mga aktibong kinakalakal na pares at makabuo ng mas lohikal na mga estratehiya sa pagpasok at paglabas sa merkado. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang heatmap ay isang pantulong na kasangkapan lamang; walang iisang indicator ang makakapalit sa malawakang pagsusuri ng merkado.
Inirerekomenda namin ang paggamit ng Futures Heat Map kasabay ng iba pang trading indicators at angkop na mga kasangkapan sa pamamahala ng panganib upang makagawa ng mas maalam na mga desisyon at mas mahusay na mapagtagumpayan ang paggalaw ng merkado.
