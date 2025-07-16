Ano ang MEXC Insurance Fund? Alamin Kung Paano Pinangangalagaan ng MEXC ang Pondo ng mga User

Habang patuloy na lumalago nang mabilis ang cryptocurrency market, ang derivatives trading—lalo na ang Futures—ay naging pangunahing kasangkapan para sa mga mamumuhunan na nais pumasok sa mga leverageHabang patuloy na lumalago nang mabilis ang cryptocurrency market, ang derivatives trading—lalo na ang Futures—ay naging pangunahing kasangkapan para sa mga mamumuhunan na nais pumasok sa mga leverage
Habang patuloy na lumalago nang mabilis ang cryptocurrency market, ang derivatives trading—lalo na ang Futures—ay naging pangunahing kasangkapan para sa mga mamumuhunan na nais pumasok sa mga leveraged na estratehiya. Gayunpaman, dala rin ng mataas na volatility at leverage sa mga merkadong ito ang malaking panganib. Sa matitinding kondisyon ng merkado, maaaring hindi lamang ma-liquidate ang mga user, kundi makararanas pa ng negatibong balanse, kung saan lumalagpas ang pagkalugi sa kanilang paunang margin. Sa ganitong mga sitwasyon, mahalagang gampanin ang ginagampanan ng Insurance Fund bilang risk buffer na tumutulong sa pagprotekta sa interes ng mga trader at pagpapanatili ng katatagan ng platform.
Ang liquidation ay nangyayari kapag ang posisyon ng isang user ay nakakaranas ng pagkalugi na nagdudulot ng pagbaba ng kanilang margin balance sa ibaba ng kinakailangang maintenance margin. Upang maiwasan ang mas malaking panganib, sapilitang isinasara ng trading platform ang posisyon. Halimbawa, kung ang isang user ay magbubukas ng high-leverage long position at biglang bumaba ang presyo sa merkado, maaaring hindi na sapat ang kanilang margin upang takpan ang pagkalugi. Sa ganitong sitwasyon, awtomatikong papasok ang sistema at ililiquidate ang posisyon upang maiwasan ang karagdagang pananagutan.
Bagama’t kahawig ng liquidation sa kahulugan, mas malala ang epekto ng mga kaganapang may negatibong balanse. Ang negatibong balanse ay nangyayari kapag, matapos kunin ng sistema at sapilitang i-liquidate ang isang posisyon, ang matinding pagkasumpungin sa merkado o kakulangan sa liquidity ay nagdudulot ng mas masamang execution price kaysa sa tinatawag na presyo ng bangkarota—ibig sabihin, lumampas ang aktwal na pagkalugi sa margin na hawak para sa posisyon. Halimbawa, kung ang isang investor ay nag-short ng Bitcoin na may liquidation price na 30,000 USDT at biglang sumipa pataas ang presyo ng merkado lagpas sa 30,000, maaaring kakaunti lamang ang mga order malapit sa presyong iyon sa order book. Kung hindi agad ma-liquidate ng sistema ang posisyon sa tamang oras o presyong pabor sa user, at ang settlement ay maganap sa presyong mas masama kaysa sa bankruptcy threshold, ang magiging pagkalugi ay maaaring lumampas sa orihinal na margin. Ito ang tinatawag na negatibong balanse. Sa ganitong mga sitwasyon, ang sobrang pagkalugi ay sinasalo ng MEXC Insurance Fund Account.
Ang MEXC Insurance Fund Account ay isang reserbang pondo na nilikha upang protektahan ang mga trader mula sa labis na pagkalugi sa derivatives trading. Kapag na-liquidate ang isang posisyon at lumampas ang pagkalugi sa margin, ang Insurance Fund ang nagbabayad sa kakulangan.
Lumalaki ang Insurance Fund mula sa sobrang halaga na nagmumula kapag ang mga liquidation order ay napupuno sa merkado sa presyong mas maganda kaysa sa presyo ng bangkarota. Kapag sapat ang liquidity ng merkado, ang mga liquidation order ay maaaring mapuno sa presyo na katumbas o mas mataas pa sa presyo ng bangkarota, kaya nagkakaroon ng dagdag na halaga. Ang dagdag na halagang ito ang idinadagdag sa Insurance Fund upang tugunan ang mga posibleng negatibong balanse sa hinaharap.
Sa pamamagitan ng mekanismong ito, ang MEXC Insurance Fund Account ay nagsisilbing matibay na pananggalang para sa mga mamumuhunan. Kahit na sa matinding kondisyon ng merkado, nagbibigay ito ng safety net na tumutulong limitahan ang pagkalugi at panatilihin ang katatagan ng platform.
Upang matiyak ang kalinawan at kredibilidad ng Insurance Fund Account, nagbibigay ang MEXC ng madaling paraan para makita ng mga user ang datos.
Maaaring mag-log in ang mga user sa opisyal na website ng MEXC at pumunta sa Futures → Impormasyon → Insurance Fund Account, o kaya’y i-click lamang ang link na ito upang makita ang kasalukuyan at nakaraang mga balanse ng Insurance Fund para sa bawat pares ng kalakalan. Regular na ina-update ang datos at ito ay ganap na bukas at transparent.
Ang MEXC Insurance Fund Account ay may napakahalagang papel sa Futures market. Ito ang nagbabayad sa mga user para sa mga negatibong balanse, pumupuno sa mga kakulangan sa pondo, at tumutulong maiwasan ang insolvency ng platform o pagsasagawa ng debt recovery. Kapag na-liquidate ang posisyon ng isang counterparty, tinitiyak ng Insurance Fund na matatanggap ng mga profitableng trader ang kanilang buong kinita nang hindi naapektuhan ng pagkalugi sa kabilang panig. Binabawasan din nito ang dalas ng Auto-Deleveraging (ADL), kaya napapanatili ang kontrol sa posisyon ng mga trader na kumikita. Bukod dito, ang maayos na pondo sa Insurance Fund ay nagpapalakas sa katatagan ng platform, nagpapataas ng tiwala ng user, at nagpapalakas ng pangkalahatang kompetisyon ng MEXC.
Ang mga panganib ng liquidation at negatibong balanse sa cryptocurrency futures trading ay malalaking hamon na kailangang harapin ng bawat mamumuhunan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang mga kahulugan at epekto—pati na rin sa mekanismong pang-proteksyon ng MEXC Insurance Fund—mas magiging handa ang mga investor na harapin ang mga panganib na ito at mapangalagaan ang kanilang mga karapatan at ari-arian. Gayunpaman, lahat ng investment ay may kaakibat na panganib, kaya't dapat mag-ingat sa pagpasok sa merkado. Habang naghahangad ng mataas na kita, mahalagang manatiling maingat at makatwiran upang maiwasan ang posibleng pagkalugi.
Habang patuloy na umuunlad at humahasa ang cryptocurrency market, patuloy ding i-improve ng MEXC ang kanilang mga risk management system upang makapagbigay ng mas ligtas at matatag na trading environment para sa mga user. Sa kasalukuyan, ipinapakita ng crypto market ang di-pangkaraniwang sigla at potensyal. Ang futures trading, bilang isang mahalagang bahagi nito, ay nag-aalok sa mga investor ng iba't ibang oportunidad para sa kita at malawak na potensyal sa paglago. Sa malalim nitong kaalaman sa industriya, makabagong teknolohiya, at serbisyo na nakatuon sa user, naging paboritong platform ang MEXC ng maraming futures traders. Inaanyayahan namin kayo na sumali sa MEXC at tuklasin ang nagbabagong mundo ng crypto derivatives—samantalahin ang mga umuusbong na oportunidad, unahan ang mga uso sa merkado, at magsikap para sa pangmatagalang paglikha ng yaman sa isang ligtas at propesyonal na kapaligiran sa pangangalakal.
Disclaimer: Ang impormasyong ibinigay sa materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito nagsisilbing rekomendasyon sa pagbili, pagbebenta, o paghawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nag-aalok ng impormasyong ito para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.