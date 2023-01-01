Loading...

MEXC Copy Trade

Le trading n'a jamais été aussi facile

50,000+

Nombre total d'utilisateurs de Copy Trade

1,000,000,000+ USDT

Montant total de Copy Trade

Qu'est-ce que le Copy Trade ?

MEXC Copy Trade est une fonctionnalité simple mais efficace qui profite à la fois aux Traders et à leurs abonnés. Les abonnés peuvent suivre un Trader expérimenté de leur choix, et lorsque le Trader effectue une transaction, le système placera automatiquement un ordre identique pour l'abonné en fonction de la stratégie du Trader. Le Trader, quant à lui, touchera une part des gains de ses abonnés !

Comment se lancer dans le Copy Trade ?

Si vous possédez d'une expérience de trading considérable et un sens aigu de l'anticipation à l'égard du marché, vous pouvez postuler pour devenir un Trader et toucher une part des gains de vos abonnés.

Devenez un Trader

Partagez votre stratégie avec un grand nombre d'abonnés et touchez une part de leurs gains.

Soumettez une candidature

Attendez l'approbation de votre candidature, ce qui prend généralement 1 à 2 jours.

Initiez le trading

Le système placera des ordres pour vos abonnés de manière automatique.

Si vous êtes un utilisateur normal qui ne veut pas rater les dernières tendances du marché, vous pouvez simplement suivre un Trader expérimenté et copier ses transactions.

Devenez un abonné

Abonnez-vous à un trader expérimenté et ne ratez plus jamais les tendances du marché.

Transférez des fonds

Transférez des fonds vers votre compte Spot

Suivez un Trader

Indiquez les détails de Copy Trade

Avantages de Copy Trade

  • Gagnant-gagnant

    Les traders expérimentés peuvent appliquer leurs compétences en matière de trading pour aider leurs abonnés à réaliser des transactions rentables, tout en touchant une part de leurs gains. À leur tour, les abonnés peuvent suivre des stratégies de trading efficaces en un seul clic.

  • Système automatisé

    Le système placera les ordres pour les suiveurs de manière automatique en fonction de la stratégie du trader.

  • Faible barrière à l'entrée

    Les utilisateurs n'ont qu'à transférer des fonds vers leur compte Copy Trade et à indiquer quelques détails pour commencer à copier des transactions.

  • Professionnel et fiable

    Tous les Traders possèdent une grande expérience de trading et disposent d'un portefeuille impressionnant. Ils ont passé un examen minutieux avant d'être approuvé par MEXC.

Ne ratez pas les grandes tendances du marché. Commencez le Copy Trading dès maintenant !

Foire aux questions (FAQ)