Qu'est-ce que le Copy Trade ?

MEXC Copy Trade est une fonctionnalité simple mais efficace qui profite à la fois aux Traders et à leurs abonnés. Les abonnés peuvent suivre un Trader expérimenté de leur choix, et lorsque le Trader effectue une transaction, le système placera automatiquement un ordre identique pour l'abonné en fonction de la stratégie du Trader. Le Trader, quant à lui, touchera une part des gains de ses abonnés !