MEXC Copy Trade est une fonctionnalité simple mais efficace qui profite à la fois aux Traders et à leurs abonnés. Les abonnés peuvent suivre un Trader expérimenté de leur choix, et lorsque le Trader effectue une transaction, le système placera automatiquement un ordre identique pour l'abonné en fonction de la stratégie du Trader. Le Trader, quant à lui, touchera une part des gains de ses abonnés !
Partagez votre stratégie avec un grand nombre d'abonnés et touchez une part de leurs gains.
Attendez l'approbation de votre candidature, ce qui prend généralement 1 à 2 jours.
Le système placera des ordres pour vos abonnés de manière automatique.
Partagez votre stratégie avec un grand nombre d'abonnés et touchez une part de leurs gains.
Attendez l'approbation de votre candidature, ce qui prend généralement 1 à 2 jours.
Le système placera des ordres pour vos abonnés de manière automatique.
Abonnez-vous à un trader expérimenté et ne ratez plus jamais les tendances du marché.
Transférez des fonds vers votre compte Spot
Indiquez les détails de Copy Trade
Abonnez-vous à un trader expérimenté et ne ratez plus jamais les tendances du marché.
Transférez des fonds vers votre compte Spot
Indiquez les détails de Copy Trade
Les traders expérimentés peuvent appliquer leurs compétences en matière de trading pour aider leurs abonnés à réaliser des transactions rentables, tout en touchant une part de leurs gains. À leur tour, les abonnés peuvent suivre des stratégies de trading efficaces en un seul clic.
Le système placera les ordres pour les suiveurs de manière automatique en fonction de la stratégie du trader.
Les utilisateurs n'ont qu'à transférer des fonds vers leur compte Copy Trade et à indiquer quelques détails pour commencer à copier des transactions.
Tous les Traders possèdent une grande expérience de trading et disposent d'un portefeuille impressionnant. Ils ont passé un examen minutieux avant d'être approuvé par MEXC.