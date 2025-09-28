Guide complet des opérations sur le graphique en bougies des contrats à terme MEXC : placement d'ordres, inversion et TP/SL expliqués





Sur la page de trading de contrats à terme de MEXC, la section de placement d'ordres du site web se trouve par défaut sur la partie droite de l'écran. Dans cette section, vous pouvez définir l'effet de levier, le mode de marge , le type d'ordre et d'autres paramètres pour ouvrir des positions. Pour plus de détails sur la page de contrats à terme de MEXC, vous pouvez consulter « Explication de la terminologie sur la page de trading de contrats à terme ».





Dans le trading de cryptomonnaies sur contrats à terme, les opportunités apparaissent et disparaissent rapidement. De nombreux investisseurs souhaitent pouvoir ouvrir ou clôturer des positions directement sur le graphique en bougies tout en analysant les mouvements de prix, afin de saisir les fluctuations du marché. Pour répondre à ce besoin, MEXC Futures prend désormais en charge les transactions directement depuis le graphique en bougies. Cet article vous guide pas à pas dans le processus. Actuellement, le trading via graphique en bougies est uniquement disponible sur la version web. Cet article utilise l'interface web des contrats à terme marginés en USDT pour la démonstration.









Les graphiques en bougies, également appelés graphiques en K, sont l'un des types de graphiques les plus utilisés dans le trading financier. Chaque bougie comprend quatre données clés : ouverture, clôture, plus haut et plus bas, ce qui permet de visualiser les fluctuations de prix sur une période donnée.





Avantages de la compréhension des graphiques en bougies :





Vision visuelle du marché : la forme des bougies rouges/vertes et la longueur des mèches permettent de juger rapidement si le marché est haussier (bullish) ou baissier (bearish).

Identification des tendances : les motifs de bougies consécutives aident les traders à reconnaître les tendances haussières, baissières ou latérales.

Aide à la décision de trading : combinés au volume de trading et aux indicateurs techniques, les graphiques en bougies peuvent indiquer quand acheter, vendre ou conserver.

Alerte au risque : certains motifs de retournement (par ex. le marteau, l'avalement) signalent des inversions possibles du marché, ce qui aide à éviter des pertes.





Comprendre les graphiques en bougies permet aux utilisateurs d'observer plus efficacement les tendances de prix et d'améliorer la flexibilité et l'efficacité de leurs stratégies de trading.













achat/vente Limit. Entrez la quantité puis cliquez sur l'icône d'Achat Limit ou de Vente Limit correspondante à gauche pour placer l' Sur la page de trading des contrats à terme, survolez le graphique en bougies avec votre souris : une icône ⊕ apparaît à droite. Cliquez sur ⊕ pour ouvrir la boîte de saisie d'. Entrez la quantité puis cliquez sur l'icône d'Achat Limit ou de Vente Limit correspondante à gauche pour placer l' ordre Limit . Remarque : les ordres passés depuis le graphique en bougies ne permettent pas actuellement de sélectionner ou d'ajuster le mode de marge ou l'effet de levier ; vous devez les définir au préalable dans la section principale de placement d'ordres.





Si le prix de l'ordre Limit est inférieur au prix actuel du marché, un ordre long sera ouvert et affiché par une icône verte d'achat Limit sur le graphique en bougies. Si le prix de l'ordre Limit est supérieur au prix actuel du marché, un ordre short sera ouvert et affiché par une icône rouge de vente Limit sur le graphique en bougies.





Cliquez sur l'icône ▼ au-dessus de la boîte de saisie de la quantité pour définir les unités de contrat.









Une fois votre Ordre Limit placé, il apparaît sur le graphique en bougies. Passez la souris dessus pour voir « Cliquer pour modifier l'ordre ». Cliquez sur l'icône de l'ordre Limit pour ouvrir la boîte de saisie Modifier l'ordre Limit, puis entrez le nouveau prix et la nouvelle quantité pour mettre à jour l'ordre.





Autre option : cliquez et faites glisser l'icône de l'ordre Limit vers le haut ou vers le bas pour ajuster le prix. Remarque : le glisser-déposer ne modifie que le prix, la quantité ne peut pas être modifiée de cette façon.













Sur le graphique en bougies, chaque icône d'Ordre Limit possède un bouton X à l'extrémité droite. Lorsque vous passez la souris sur le X, le texte « Annuler l'ordre » apparaît. Cliquez sur X pour annuler l'ordre.









Acheter du BTC









Si votre ordre a déjà été exécuté, votre position apparaîtra sur le graphique en bougies. Survolez l'icône ↑↓ à droite de votre position : le texte « Inverser la position » s'affichera. Cliquez ensuite sur l'icône ↑↓ pour exécuter une inversion de position.





Une inversion de position signifie que le système va clôturer votre position actuelle au prix du marché et ouvrir simultanément une position opposée de la même taille, également au prix du marché. Remarque : en raison de facteurs tels que la disponibilité de la marge, les conditions du marché et le risque, l'opération peut ne pas toujours réussir.













Placez votre curseur sur le bouton Clôturer long/short situé à droite de l'icône de votre position sur le graphique en bougies. Vous verrez apparaître l'option Tout clôturer au prix du marché. Cliquez sur le bouton Clôturer long/short pour fermer rapidement votre position au prix actuel du marché.









Acheter du BTC













Placez votre curseur sur le bouton Clôturer long/short à droite de l'icône de votre position ouverte sur le graphique en bougies. Sur la droite, deux icônes apparaîtront : TP et SL. Survoler l'icône TP affiche le message « Glisser ou cliquer pour définir le TP de la position ». Survoler l'icône SL affiche « Glisser ou cliquer pour définir le SL de la position ».









Prenons l'exemple d'un TP sur une position courte pour la démonstration.





Maintenez le bouton TP enfoncé et faites-le glisser vers le bas. Pendant le déplacement, votre montant de profit se met à jour en temps réel sur la droite. Relâchez la souris au prix de prise de profit souhaité : une fenêtre TP/SL au prix du marché s'ouvre. Cliquez sur Confirmer pour terminer la configuration. Le même procédé s'applique pour le SL.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la méthode de glisser-déposer, cliquez simplement sur le bouton TP ou SL. La fenêtre TP/SL au prix du marché s'ouvrira, vous permettant de saisir manuellement vos prix de prise de profit ou de stop-loss. Cliquez sur Confirmer pour sauvegarder vos réglages.













Cliquer pour modifier l'ordre » apparaîtra. En cliquant, la fenêtre TP/SL au prix du marché s'ouvrira, vous permettant d'ajuster votre prix TP/SL. Cliquez sur Confirmer pour enregistrer les modifications. Après avoir défini un ordre TP/SL , les icônes correspondantes apparaissent sur le graphique en bougies aux niveaux de prix choisis. Placez le curseur sur une icône TP/SL et le message «» apparaîtra. En cliquant, la fenêtres'ouvrira, vous permettant d'ajuster votre prix TP/SL. Cliquez surpour enregistrer les modifications.





Vous pouvez aussi modifier un TP/SL en le déplaçant.





Placez votre curseur sur l'icône TP ou SL, puis cliquez et maintenez pour la glisser vers le haut ou vers le bas, jusqu'au nouveau prix souhaité. Relâchez la souris : une fenêtre avec le prix mis à jour s'ouvrira. Cliquez sur Confirmer pour sauvegarder les changements.













Survolez l'icône X à côté du repère TP/SL. Une infobulle apparaîtra avec le texte « Annuler l'ordre ». Cliquez sur X pour supprimer le réglage TP/SL.









Le trading directement depuis le graphique en bougies permet aux utilisateurs d'observer plus intuitivement les évolutions de leurs positions et les prix du marché, de les ajuster avec flexibilité et d'élaborer leurs stratégies de trading. Cela rend aussi les opérations plus pratiques, en aidant à réagir rapidement aux fluctuations du marché. Cependant, comparée à la zone de placement d'ordres, la fonctionnalité du graphique en bougies reste limitée. Pour des stratégies de trading plus complexes, les utilisateurs doivent toujours passer par la zone de placement d'ordres.









Sur MEXC, la fonction TP/SL (Take-Profit / Stop-Loss) peut être utilisée dans deux scénarios : avant de détenir une position et pendant que vous détenez une position.





TP/SL avant de détenir une position : Cette fonction vous permet de définir à l'avance un ordre de clôture avec des conditions de déclenchement (par exemple, rendement ou P&L). Lorsque le dernier prix, le prix juste ou l'indice atteint le prix de déclenchement prédéfini, le système clôture la position au meilleur prix du marché disponible, en fonction du prix et de la quantité définis. L'objectif est de sécuriser automatiquement vos profits ou d'éviter des pertes inutiles.





TP/SL pendant que vous détenez une position : Cela correspond à définir directement un TP/SL au prix du marché. En utilisant la position entière ou une position partielle (sur le site web), les utilisateurs peuvent prédéfinir les conditions de déclenchement (rendement, P&L ou USDT). Lorsque le dernier prix, le prix juste ou l'indice atteint le prix fixé, le système clôture la position au meilleur prix du marché disponible, selon le prix et la quantité définis.





MEXC a également introduit les fonctions Take-Profit inversé et Stop-Loss inversé dans les contrats à terme, permettant aux utilisateurs de profiter des mouvements bidirectionnels du marché pour maximiser leurs gains.













Le TP/SL consiste à définir à l'avance un take-profit (TP) et un stop-loss (SL) pour les positions que vous vous apprêtez à ouvrir. Les utilisateurs peuvent configurer un TP/SL dès l'ouverture d'une position. Vous pouvez choisir comme déclencheur le dernier prix, le prix juste ou l'indice. Dès que l'ordre est exécuté (partiellement ou totalement) à un prix Limit ou Market, le système placera immédiatement un ordre TP/SL en fonction du prix de déclenchement défini.





Trois modes de configuration sont proposés : USDT (prix de déclenchement), rendement ou P&L. Par exemple, si vous choisissez rendement, le prix de déclenchement et le P&L estimé seront calculés selon le taux sélectionné.





Remarque importante : le système permet de configurer un TP/SL en fonction du rendement ou du P&L, mais ces valeurs ne servent qu'à titre indicatif. Les frais de transaction, les variations du prix d'entrée moyen et les prix réellement exécutés influencent le rendement et le P&L effectifs. L'ajout à une position modifie le prix d'entrée moyen, mais le prix de déclenchement du TP/SL reste fixé au moment de sa création et ne s'ajuste pas automatiquement.





Trader sur les contrats à terme





Rappel de risque : les contrats à terme sont des investissements à haut risque. Les investisseurs doivent pleinement comprendre les risques et effectuer leurs transactions avec prudence. Pour en savoir plus sur les risques liés à l'effet de levier, consultez « Stratégies de trading à effet de levier et gestion des risques ».









Actuellement, MEXC organise le Festival des traders : 0 frais , permettant aux utilisateurs de réduire significativement leurs coûts de transaction : économiser plus, trader plus et gagner plus. Sur MEXC, vous bénéficiez de transactions à faible coût, tout en restant à jour avec les tendances du marché pour saisir chaque opportunité d'investissement et avancer sur le chemin de l'indépendance financière.





Clause de non-responsabilité : les informations fournies dans ce document ne constituent ni des conseils en matière d'investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité ou de services connexes, ni une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et d'investir avec prudence. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.