DeSci : Comment la science décentralisée redéfinit l'écosystème mondial de la recherche

Dans le modèle traditionnel de la recherche, la centralisation des ressources scientifiques et des données a limité de nombreux projets prometteurs, les empêchant de recevoir un soutien adéquat. Parallèlement, les chercheurs, les organismes de financement et les éditeurs fonctionnent de manière relativement indépendante, ce qui entraîne une distribution inégale des ressources et affecte l'efficacité de la recherche. Ces défis ont créé des obstacles importants pour l'écosystème de la recherche.





En tant que paradigme émergent, la Science Décentralisée (DeSci) exploite les technologies blockchain et Web3 pour briser ces barrières et redéfinir le paysage de la recherche. DeSci vise à favoriser une collaboration et une transparence efficaces dans les processus de recherche grâce à des architectures décentralisées, en abordant des problématiques telles que la « vallée de la mort » (la phase entre la recherche et l'innovation réussie), le déséquilibre des ressources et les difficultés de collaboration interdisciplinaire.





DeSci a déjà attiré l'attention mondiale. Des discussions lors de la DeSci Day, avec la participation de Vitalik Buterin et Changpeng Zhao, à la couverture dans des revues académiques de premier plan comme Nature, le mouvement démontre l'immense potentiel de la technologie blockchain pour transformer l'écosystème de la recherche scientifique.









La DeSci, ou Science Décentralisée, fait référence à un modèle de recherche basé sur les technologies Web3 telles que la blockchain, les Organisations Autonomes Décentralisées (DAO) et les cryptomonnaies. Contrairement à la recherche scientifique traditionnelle, qui repose sur le financement des gouvernements, des institutions académiques et des grandes entreprises, la DeSci permet une approche décentralisée où les individus, organisations et communautés du monde entier peuvent participer au financement de la recherche, à la prise de décision et au partage des connaissances.





Dans le modèle DeSci, les chercheurs ne dépendent plus uniquement des méthodes de financement conventionnelles, mais peuvent solliciter un soutien direct de la part d'investisseurs mondiaux via des plateformes blockchain. L'immuabilité, la transparence et la décentralisation de la technologie blockchain rendent les flux de financement de la recherche, l'avancement des projets et l'application des résultats plus ouverts et transparents, réduisant ainsi la bureaucratie et l'asymétrie de l'information qui freinent souvent les processus scientifiques traditionnels.









La DeSci exploite des technologies innovantes et un nouveau modèle de recherche pour résoudre de nombreux problèmes de longue date dans le système scientifique traditionnel. Voici quelques avantages clés de la DeSci, qui non seulement transforment le domaine de la recherche, mais injectent également une nouvelle vitalité dans l'écosystème scientifique mondial.





2.1 Financement démocratisé et décentralisé





Le financement traditionnel de la recherche est souvent contrôlé par quelques institutions, limitant ainsi la croissance de nombreux projets scientifiques innovants. La DeSci utilise la technologie blockchain pour décentraliser le processus de collecte de fonds, permettant à chacun de soutenir des projets de recherche en achetant et en misant des tokens. De plus, l'existence des Organisations Autonomes Décentralisées (DAO) encourage davantage la collaboration scientifique mondiale et l'interaction.





2.2 Promotion de la collaboration et de l'innovation mondiale





Sur les plateformes DeSci, les projets de recherche ne sont plus limités à des régions ou institutions spécifiques. Grâce à la gouvernance communautaire mondiale, chercheurs et investisseurs peuvent dépasser les frontières géographiques et nationales, formant des réseaux de collaboration interdisciplinaires et internationaux. Ce modèle ouvert et transparent accélère l'innovation scientifique et aide à relever des défis mondiaux tels que le changement climatique et la prévention des maladies.





2.3 Renforcement de la transparence et de la confiance





La recherche scientifique traditionnelle rencontre souvent des problèmes tels que l'allocation opaque des fonds et le partage restreint des données. L'intégration de la technologie blockchain permet de résoudre efficacement ces défis. L'immuabilité de la blockchain garantit l'authenticité des flux de financement, de l'avancement des recherches et des résultats, renforçant ainsi la confiance du public dans les activités scientifiques. Par ailleurs, les décisions de financement décentralisées et la distribution des résultats rendent les processus de recherche plus équitables et justes.





2.4 Mécanismes d'incitation innovants





La DeSci n'est pas seulement une plateforme de financement participatif, elle introduit des mécanismes d'incitation tokenisés qui encouragent les membres de la communauté mondiale à participer à la promotion et à l'exécution des projets. Dans ce modèle, chercheurs, financeurs et membres de la communauté peuvent tous partager les bénéfices en fonction de l'avancement des projets et des résultats, créant ainsi un système véritablement inclusif où chacun peut participer et bénéficier.





2.5 Financement décentralisé et évaluation par les pairs





Dans la recherche traditionnelle, le financement et la revue par les pairs sont généralement contrôlés par quelques institutions ou éditeurs, ce qui conduit souvent à une distribution inégale des ressources et entrave la progression des études prometteuses. La DeSci introduit des DAO et des contrats intelligents pour permettre un financement et une revue par les pairs pilotés par la communauté. Grâce à des mécanismes comme les tokens et les NFTs, la DeSci offre aux chercheurs des canaux de financement plus flexibles tout en réduisant la dépendance aux institutions centralisées.









Avec la maturation de la technologie blockchain, le secteur de la DeSci a connu une croissance rapide ces dernières années. Selon Messari Research, il existe actuellement 85 projets actifs dans l'espace DeSci. Ces projets vont au-delà du financement de la recherche et de la revue par les pairs, en incluant la gestion des données, la publication, le développement des infrastructures et d'autres domaines spécialisés.





Parmi les projets DeSci notables figurent Molecule, VitaDAO, AthenaDAO et BioDAO. Ces initiatives utilisent des mécanismes DAO, des protocoles IP-NFT et des plateformes de publication décentralisées pour offrir aux chercheurs des modèles de financement et de collaboration innovants. Par exemple, Molecule exploite les IP-NFTs pour financer la recherche biologique et promouvoir la décentralisation dans la biotechnologie, tandis que VitaDAO soutient la recherche sur la longévité grâce à une gouvernance décentralisée, réduisant ainsi la domination des grandes entreprises pharmaceutiques traditionnelles.





Du point de vue du marché, les projets DeSci en sont encore à leurs débuts. Selon CoinGecko, la capitalisation boursière totale des tokens liés à la DeSci a dépassé les 2.6 milliards de dollars. Bien que la valeur actuelle du marché reste relativement faible, le potentiel du secteur devient de plus en plus évident à mesure que de nouveaux projets sont lancés et que les résultats de la recherche sont commercialisés. À l'avenir, la DeSci devrait émerger comme une force cruciale dans le développement scientifique, attirant davantage d'investissements et de ressources.













Bien que le modèle DeSci présente un grand potentiel, il fait encore face à plusieurs défis dans son application pratique. Premièrement, la technologie blockchain elle-même est encore en développement, et de nombreuses plateformes DeSci sont encore à leurs débuts, nécessitant du temps pour atteindre une maturité technologique et une adoption généralisée. Deuxièmement, bien que la décentralisation aide à atténuer la centralisation de la recherche traditionnelle, garantir la qualité et la fiabilité des études scientifiques reste un défi majeur.





En outre, la DeSci se heurte à des défis réglementaires et juridiques. À mesure que les modèles de financement et de gouvernance décentralisés se développent, il devient essentiel d'établir des cadres juridiques appropriés à l'échelle mondiale pour garantir la conformité et la sécurité dans la recherche scientifique.





Malgré ces défis, l'avenir de la DeSci reste prometteur. À mesure que la technologie blockchain mûrit et que les principes décentralisés gagnent en acceptation, la recherche scientifique devrait devenir plus ouverte, transparente et efficace. Grâce au financement décentralisé, au partage des données et à la collaboration mondiale, la DeSci a le potentiel de devenir un moteur clé de l'innovation technologique mondiale. En répondant aux défis mondiaux, le rôle de la DeSci deviendra de plus en plus significatif.









La DeSci n'est pas simplement une application de la technologie décentralisée : c'est une transformation révolutionnaire du modèle traditionnel de recherche scientifique. En supprimant les barrières de la recherche conventionnelle, elle favorise un environnement scientifique plus ouvert, transparent et démocratique. À mesure que la technologie continue de progresser et que la collaboration mondiale se renforce, la DeSci devrait devenir une tendance clé dans l'avenir de la recherche scientifique, stimulant l'innovation vers de nouvelles possibilités.





Parallèlement, avec le développement continu de la technologie décentralisée et de la blockchain, la DeSci est prête à mener une nouvelle vague d'innovation scientifique à l'échelle mondiale. Elle ne se contentera pas d'accélérer le progrès technologique, mais jouera également un rôle crucial dans la résolution des défis les plus urgents auxquels l'humanité est confrontée.





En tant que plateforme de trading de cryptomonnaies de premier plan, MEXC continuera de suivre les progrès de la DeSci, en explorant ses opportunités et son développement au sein de l'écosystème de recherche mondial.





