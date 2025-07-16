Fragmetric (FRAG) : Gestion modulaire d'actifs et infrastructure de restaking sur Solana

À mesure que la gestion d'actifs on-chain et le restaking deviennent des piliers centraux de l'écosystème DeFi, Fragmetric se positionne comme un pionnier avec une solution de restaking hautement modulaire et composable sur le réseau Solana. Grâce à l'introduction du standard d'actifs FRAG-22 et d'un modèle de liquid staking multi-actifs, Fragmetric offre une expérience de staking unifiée et un mécanisme efficace de distribution des rendements — construisant ainsi une infrastructure plus sécurisée et flexible pour la collaboration d'actifs, à la fois pour les utilisateurs et les développeurs.









Fragmetric est un protocole de gestion modulaire d'actifs construit sur le réseau Solana. Sa mission est d'assurer la gestion unifiée de la liquidité, l'agrégation des récompenses et un support de gouvernance modulaire pour différents types d'actifs de staking — y compris le SOL et les principaux tokens de liquid staking (LSTs). est un protocole de gestion modulaire d'actifs construit sur le réseau. Sa mission est d'assurer la gestion unifiée de la liquidité, l'agrégation des récompenses et un support de gouvernance modulaire pour différents types d'actifs de staking — y compris le SOL et les principaux tokens de liquid staking (LSTs).





Le protocole repose sur deux composants clés :

Standard FRAG-22 : un cadre de gestion d'actifs basé sur les Solana Token Extensions, permettant la correspondance multi-actifs et un contrôle modulaire

Actifs frag (ex. : fragSOL, fragJTO) : des tokens représentatifs reçus lorsque les utilisateurs déposent des actifs de staking. Ces tokens sont liquides, composables et prennent en charge une redistribution automatisée des rendements





À travers un cadre d'actifs standardisé et un modèle de récompense automatisé, Fragmetric vise à améliorer l'efficacité du capital en staking, à réduire la complexité opérationnelle et à fournir l'infrastructure de base pour la prochaine génération de collaboration d'actifs dans la DeFi.









2.1 Prise en charge de multiples types d'actifs de staking





Les utilisateurs peuvent déposer de divers actifs sur Fragmetric, y compris du SOL (le token natif) et une gamme de LSTs (comme JitoSOL, mSOL, bSOL, JTO, etc.).





Après dépôt, les utilisateurs reçoivent des actifs frag correspondants (ex. : fragSOL) représentant leur position stakée. Ces actifs frag sont liquides et peuvent être utilisés dans les protocoles DeFi pour du trading, du staking supplémentaire ou d'autres activités génératrices de rendement.





2.2 Sources de rendement diversifiées





En agrégeant plusieurs flux de revenus, les actifs frag offrent aux détenteurs un potentiel de rendement composé, issu principalement de :





Récompenses des validateurs PoS : récompenses de staking traditionnelles

Revenus MEV (Maximal Extractable Value) : intégration aux opportunités MEV via le réseau Jito

Incentives modulaires (AVS) : récompenses issues de services décentralisés comme Switchboard (oracle) ou Ping Network (infrastructure de nœuds)





2.3 Standard d'actifs modulaire FRAG-22





FRAG-22 est un standard natif introduit par Fragmetric sur Solana, basé sur les Token Extensions. Ses fonctionnalités clés sont :





Représentation unifiée des actifs : cartographie des actifs de staking vers des actifs frag, simplifiant la gestion de portefeuille

Modules de contrôle programmables : gestion dynamique des transferts, récompenses et paramètres via des transfer hooks

Suivi et distribution automatique des récompenses : résolution des incohérences des systèmes de récompenses LST classiques pour plus de précision et d'équité

Composabilité adaptée à la DeFi : des modèles d'actifs standardisés pour une meilleure compatibilité avec les protocoles DeFi





2.4 Architecture de sécurité et audits





Tous les composants critiques de Fragmetric ont été audités et vérifiés formellement par Certora et Quantstamp. Cela inclut le système de distribution des récompenses, les contrôles de permission des contrats et l'infrastructure intermodulaire de routage des actifs — garantissant ainsi une sécurité robuste du protocole et une gestion transparente des actifs.









FRAG est le token de gouvernance natif du protocole Fragmetric, avec une offre totale fixe de 1 milliard de tokens émis via un modèle de distribution unique — sans inflation future prévue. En plus de son rôle central dans la gouvernance, les détenteurs de FRAG peuvent le staker pour participer aux propositions et aux votes du protocole. Le token joue également un rôle d'incentive majeur dans l'écosystème : staker du FRAG permet d'accéder à des scores d'airdrop (F Points) et d'obtenir des boosts dans le calcul des récompenses. À l'avenir, FRAG sera aussi utilisé pour récompenser les développeurs de modules, les participants du réseau et l'intégration de nouveaux services validés activement (AVS) — positionnant le token comme moteur de valeur et de coordination de l'ensemble du système.

Catégorie Allocation Calendrier de vesting Contributeurs principaux 20 % 1 an de cliff + vesting linéaire sur 2 ans Investisseurs initiaux

22 % 10 % au lancement, puis 1 an de cliff + vesting linéaire sur 2 ans Fondation 13 % Vesting linéaire trimestriel sur 4 ans Communauté et développement de l'écosystème 30 % 1/3 débloqué au lancement, le reste soumis à un vesting linéaire sur 4 ans

Airdrops 15 % Distribué par phases ; 1,8 % alloué à la Saison 1













Le premier airdrop de Fragmetric (Saison 1) a été réalisé avec une prise de snapshot en juin 2025, et les réclamations ont été ouvertes le 2 juillet. Cet airdrop a été distribué aux membres actifs de la communauté, notamment aux détenteurs d'actifs tels que fragSOL et fragJTO. Il marque une étape clé dans la distribution initiale du token FRAG, tout en encourageant une participation large, en renforçant l'engagement communautaire et en posant les bases d'une gouvernance décentralisée.





Parallèlement, le token FRAG a été officiellement listé le 1er juillet 2025 sur plusieurs plateformes, dont MEXC. L'offre en circulation initiale s'élevait à environ 202 millions de tokens. Alors que le protocole continue d'évoluer et que l'implication de la communauté s'approfondit, l'utilité du FRAG devrait aller bien au-delà de la gouvernance et du staking de base, pour inclure un éventail plus large d'incitations écosystémiques et de collaborations inter-protocoles.





Fragmetric propose une solution complète pour optimiser la gestion des actifs, la gouvernance modulaire et l'intégration de rendements croisés via son standard FRAG-22 et son modèle de restaking multi-actifs. Son innovation repose sur l'utilisation de mécanismes standardisés et automatisés permettant de trouver un équilibre entre liquidité des actifs et rendement composé. À l'avenir, Fragmetric prévoit d'élargir la prise en charge d'un plus grand nombre de LSTs (Liquid Staking Tokens) et d'AVSs (Actively Validated Services), de s'intégrer à un réseau plus vaste de développeurs modulaires, et de construire une infrastructure collaborative d'actifs au service de l'ensemble de l'écosystème Solana et multi-chaîne.





En combinant innovation technique et cas d'usage concret, Fragmetric présente de clairs avantages structurels et un fort potentiel à long terme dans le secteur du staking financier — un projet à suivre de près.





