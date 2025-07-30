Comment trader des contrats à terme perpétuels sur crypto-forex sur MEXC ?





Les contrats à terme perpétuels sur crypto-forex sont des produits dérivés financiers qui permettent aux investisseurs de spéculer sur les mouvements de prix des cryptomonnaies, à la hausse comme à la baisse, sans posséder ni transférer les actifs numériques sous-jacents.









Comparés au trading forex traditionnel, les contrats à terme perpétuels sur crypto-forex offrent les avantages suivants :

Barrière d'entrée basse : création de compte simple avec la possibilité de trader de petits montants.

Liquidité élevée et trading 24/7 : les marchés crypto sont ouverts en continu, permettant de trader à tout moment.

Mode de couverture (Hedge Mode) : en ouvrant des positions longues (bullish) ou courtes (bearish), vous pouvez tirer parti de toutes les conditions de marché.

Prise en charge de l'effet de levier : vous permet d'ouvrir des positions plus importantes avec un capital réduit, augmentant ainsi vos gains potentiels.









Depuis la page d'accueil de MEXC, cliquez sur l'onglet Marchés dans la barre de navigation en haut de page. Faites défiler la page vers le bas et, dans la catégorie Contrats à terme (Futures), vous trouverez la section Forexen cliquant sur zones.













MEXC prend actuellement en charge les contrats à terme perpétuels sur crypto-forex pour les principales devises notamment l'euro ( EUR ), la livre sterling ( GBP ), le dollar australien ( AUD ), la livre turque ( TRY ), le franc suisse ( CHF ), le réal brésilien ( BRL ), le yen japonais ( JPY ), et le dollar canadien ( CAD ).





Veuillez noter : le trading des contrats à terme perpétuels sur crypto-forex peut ne pas être disponible dans certains pays ou régions. Pour des informations précises et à jour sur la disponibilité, veuillez consulter directement la page de trading.









Cliquez sur le bouton « Trader » pour accéder à la page de trading correspondante des contrats à terme perpétuels sur crypto-forex. Dans l'interface d'ordres, choisissez le type d'ordre souhaité, ajustez le multiplicateur de levier, saisissez la quantité, puis sélectionnez « Ouvrir Long » ou « Ouvrir Short » pour ouvrir une position.





Pour des informations détaillées sur le trading des contrats à terme, veuillez consulter les guides suivants :









Vous pouvez également saisir directement le nom du contrat à terme perpétuel sur crypto-forex que vous souhaitez trader dans la barre de recherche. Cliquez sur la paire correspondante pour accéder à sa page de trading, puis procédez au placement de votre ordre.









Sur la plateforme MEXC, le trading crypto-forex est disponible à la fois sur les marchés au comptant et sur les contrats à terme. Si vous êtes préoccupé par la volatilité du trading sur les contrats à terme, vous pouvez opter pour le trading au comptant, qui comporte généralement moins de risques. Quel que soit votre mode de trading préféré, MEXC propose une large gamme d'options ainsi que des guides complets pour vous aider à saisir les opportunités du marché et faire croître vos actifs.



