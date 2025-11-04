Comment utiliser la fonctionnalité Limit Convert de MEXC ?





La fonctionnalité Limit Convert permet aux utilisateurs d'échanger des actifs à un prix prédéfini. Lorsque le prix du marché atteint ou dépasse la limite que vous avez fixée, le système exécute automatiquement la transaction, vous permettant ainsi d'effectuer vos conversions au prix souhaité, même sur un marché volatil.





Pour plus de détails sur le trading via MEXC Convert, consultez l'article « Qu'est-ce que MEXC Convert ? ».













Étape 1 : Accédez à la page Limit Convert.





Spot, sélectionnez Convert, puis cliquez sur Limit pour accéder à la page Limit Convert. Ouvrez et connectez-vous au site officiel de MEXC. Dans la barre de navigation supérieure, sous, sélectionnez, puis cliquez surpour accéder à la page Limit Convert.









Étape 2 : Sélectionnez les actifs à convertir et le montant, puis définissez un prix limite.





Par exemple, pour convertir des USDT en MX, accédez à la page Limit Convert, saisissez le prix cible souhaité, par exemple convertir 3 USDT en 3 MX.





Avant de saisir le prix que vous désirez (prix cible), le système affichera en temps réel le dernier taux de conversion, afin de vous aider à ajuster votre ordre.









Étape 3 : Confirmez votre ordre.





Cliquez sur Aperçu de la conversion pour vérifier le montant, le prix Limit et la validité de l'ordre.

Une fois toutes les informations confirmées, cliquez sur Convertir pour placer votre ordre.









Le système créera un ordre Limit et le soumettra au système Limit Convert. Votre conversion sera exécutée automatiquement dès que le marché atteindra le prix que vous avez défini.









Après avoir placé l'ordre, le montant correspondant sera verrouillé pendant toute la durée de validité de l'ordre. Les fonds ne pourront pas être utilisés pour d'autres opérations de trading, d'investissement ou de retrait tant que l'ordre n'aura pas été exécuté ou annulé. Une fois l'ordre Limit annulé, le système déverrouillera immédiatement les actifs associés.









Étape 1 : Sur la page d'accueil, appuyez sur Plus → Actifs → Convertisseur → Limit.





Étape 2 : Par exemple, pour convertir des USDT en MX, saisissez votre prix cible sur la page Limit Convert (par ex. : 3 USDT pour 3 MX).





Étape 3 : Appuyez sur Aperçu de la conversion, puis vérifiez le montant de la conversion, le prix limite et la période de validité. Si toutes les informations sont correctes, appuyez sur Convertir.





Après avoir placé l'ordre, le montant correspondant sera verrouillé pendant toute la durée de validité de l'ordre. Les fonds ne pourront pas être utilisés pour d'autres opérations de trading, d'investissement ou de retrait tant que l'ordre n'aura pas été exécuté ou annulé. Une fois l'ordre Limit annulé, le système déverrouillera immédiatement les actifs associés.





Remarques :

1) Même si le prix du marché atteint momentanément le prix Limit que vous avez défini, l'ordre peut ne pas s'exécuter immédiatement en raison d'une liquidité insuffisante.

2) Le prix d'exécution réel peut légèrement différer en raison de la profondeur du marché ou de retards dans le processus d'appariement.

3) Si le prix Limit est fixé trop bas ou trop haut, le système active une protection de prix. En cas de forte volatilité du marché, le système peut automatiquement annuler les ordres présentant un taux d'exécution anormalement bas afin d'éviter des pertes pour l'utilisateur.









Les ordres Limit Convert sont valides pendant 30 jours par défaut. Vous pouvez ajuster manuellement la période de validité. Si un ordre n'est pas exécuté pendant cette période, le système l'annulera automatiquement et déverrouillera les actifs verrouillés.













Convert de MEXC, appuyez sur Ordres Convert. Sur la pagede MEXC, appuyez sur









Ordres ouverts de la page Limit Convert actifs. Pour annuler un ordre, cliquez sur Annuler — le système déverrouillera immédiatement les actifs correspondants. Dans l'ongletde la page Ordres Convert , vous pouvez consulter tous les ordresactifs. Pour annuler un ordre, cliquez sur— le système déverrouillera immédiatement les actifs correspondants.









Historique des conversions, vous pouvez consulter les détails d'exécution de vos précédents ordres Limit Convert. Sur la page, vous pouvez consulter les détails d'exécution de vos précédents ordres













1) Touchez Ordres Convert en bas de la page Convert.

2) Dans la section Ordres ouverts de la page Ordres Convert, vous pouvez consulter vos ordres Limit Convert actifs. Pour annuler un ordre, touchez Annuler et le système déverrouillera immédiatement les actifs correspondants.

3) Sur la page Historique des conversions, vous pouvez consulter les détails d'exécution de vos précédents ordres Limit Convert.









Contrôle précis des prix : définissez votre prix d'achat ou de vente idéal sans avoir à surveiller constamment le marché. Le système exécutera automatiquement la conversion lorsque le prix du marché atteindra votre prix Limit, vous permettant d'effectuer vos conversions au prix souhaité.





Réduction du trading émotionnel : les ordres Limit sont exécutés automatiquement, évitant les décisions impulsives causées par la volatilité à court terme ou les émotions. Cela rend vos opérations de trading plus disciplinées et stratégiques.





Efficacité accrue du capital : en définissant à l'avance vos objectifs d'achat ou de vente, vous pouvez réagir aux fluctuations du marché sans surveillance continue, rendant le trading en dehors des heures de pointe plus efficace.





Sécurité et contrôle : les fonds sont verrouillés dans votre compte pendant qu'un ordre Limit est actif et ne sont pas utilisés automatiquement à d'autres fins. Si vous annulez l'ordre, les actifs sont immédiatement déverrouillés et disponibles.





L'exécution des ordres Limit Convert dépend du prix du marché, de la liquidité et de la profondeur du carnet d'ordres. Si le prix Limit fixé est trop éloigné du prix actuel du marché, l'ordre peut rester non exécuté pendant une période prolongée. Il est recommandé de définir des limites raisonnables et de surveiller régulièrement l'état de vos ordres afin de les ajuster ou de les annuler si nécessaire, pour garantir une utilisation flexible de vos fonds.



