LDO bondit de 73 % en une semaine : le leader du liquid staking peut-il maintenir ce rallye ?

Le secteur du liquid staking est depuis longtemps un domaine surveillé de près et d'une importance stratégique. Récemment, Lido (LDO), le projet leader dans cet espace, a affiché une forte dynamique haussière et est devenu un point focal du marché.





Selon les données de marché de MEXC, au 11 août à 18:00 (UTC+2), LDO a montré un élan haussier fort et soutenu au cours de la dernière semaine. Le prix est passé d'environ 0,92 USDT le 6 août à un sommet de 1,5913 USDT, soit une hausse cumulée de près de 73 %. Bien que le rallye ait comporté plusieurs corrections à court terme, la tendance générale est restée haussière, avec une structure de sommets et de creux de plus en plus élevés. Actuellement, LDO a légèrement corrigé et se consolide autour du niveau de 1,50 USDT depuis deux jours. Il se négocie actuellement à 1,4919 USDT.









Lido (LDO) est une solution de liquid staking sécurisée pour les cryptomonnaies en Proof-of-Stake (PoS). Elle prend en charge le staking d' Ethereum 2.0 (The Merge) ainsi que l'écosystème croissant d'autres blockchains PoS de couche 1. Les utilisateurs peuvent staker leurs tokens PoS avec Lido et recevoir une version tokenisée de l'actif staké dans un ratio de 1:1. Ces actifs tokenisés peuvent être utilisés dans d'autres protocoles DeFi pour générer des rendements supplémentaires, tout en continuant de recevoir les récompenses de staking des actifs déposés via Lido.





LDO est le token de gouvernance du protocole Lido et sert à inciter les participants au réseau. Il accorde également aux détenteurs des droits de gouvernance au sein du Lido DAO, leur permettant de voter sur les décisions clés du protocole. Plus un utilisateur détient de LDO, plus son pouvoir de vote est important.









LDO et le protocole Lido offrent les avantages notables suivants :





Mécanisme de liquid staking : en émettant automatiquement du stETH, Lido permet le staking avec liquidité, résolvant ainsi le problème des actifs verrouillés dans les modèles de staking traditionnels.

Leadership sur le marché : Lido détient plus de 88 % de part de marché dans le staking décentralisé d'ETH, jouant le rôle de passerelle majeure aussi bien pour les participants institutionnels que pour les particuliers.

Expansion multichain : en plus d'Ethereum, Lido continue de s'étendre à d'autres écosystèmes comme en plus d'Ethereum, Lido continue de s'étendre à d'autres écosystèmes comme Solana , offrant aux utilisateurs davantage de flexibilité et d'options de staking.

Sécurité et gouvernance transparente : les contrats intelligents de Lido ont subi plusieurs séries d'audits. Son cadre de gouvernance ouvert permet à la communauté de voter sur les décisions clés, renforçant à la fois la sécurité et la confiance.













Hausse du TVL et des volumes de trading : les données montrent que la valeur totale verrouillée (TVL) de Lido a dépassé 3,8 milliards de dollars (oscillant entre environ 3,817 et 3,84 milliards), tandis que le volume de trading sur 24 heures a enregistré une hausse significative en glissement annuel.









Flux de capitaux : l'open interest a grimpé à plusieurs centaines de millions de dollars, et les taux de financement sur le marché des dérivés restent positifs, ce qui traduit un biais du marché en faveur des positions longues. De plus, d'importants montants de capitaux sortent des plateformes d'échange pour être transférés vers des portefeuilles privés, signe d'un intérêt croissant pour la détention à long terme.









Dans l'ensemble, LDO a montré une forte dynamique haussière sur une courte période. De la croissance du TVL aux mouvements de capitaux, les données reflètent à la fois une attention accrue du marché et une confiance grandissante des investisseurs.













1) La clarté réglementaire comme catalyseur : début août, la SEC américaine a publié une déclaration intitulée « début août, la SEC américaine a publié une déclaration intitulée « Statement on Certain Liquid Staking Activities », précisant que le liquid staking ne constitue pas une offre de titres, sauf dans certaines circonstances spécifiques. Cette clarification a considérablement réduit l'incertitude réglementaire précédente et envoyé un signal haussier au secteur.





2) Une proposition de rachat suscite l'intérêt du marché : le 7 août, Kuzmich, membre de la communauté Lido, a soumis un projet de proposition de « Plan de rachat de LDO » sur le forum de gouvernance. Cette proposition suggère que Lido lance des rachats dynamiques de LDO en fonction des soldes de trésorerie, afin d'améliorer l'efficacité du capital, de soutenir le prix du token et de restaurer la confiance du marché dans la valeur de LDO.









3) Un ETF sur l'ETH staké en ligne de mire : récemment, BlackRock a soumis à la SEC une demande visant à inclure des mécanismes de staking dans son projet d' : récemment, BlackRock a soumis à la SEC une demande visant à inclure des mécanismes de staking dans son projet d' ETF sur l'Ethereum au comptant . Bien que la demande soit encore en cours d'examen, la récente position de la SEC laisse penser que le processus d'approbation pourrait ne pas rencontrer d'obstacles majeurs. Lido détenant actuellement près de 25 % du marché du staking d'Ethereum, l'approbation potentielle d'un ETF intégrant le staking devrait renforcer l'exposition commerciale de Lido et attirer de nouveaux flux de capitaux. Ce narratif a encore renforcé l'optimisme du marché autour du LDO.









La percée technique majeure de Lido réside dans sa capacité à générer automatiquement des tokens de liquid staking (tels que le stETH), permettant aux utilisateurs de percevoir des récompenses de staking tout en participant à des activités DeFi. Cette double fonctionnalité — génération de rendement combinée à la liquidité des actifs — améliore considérablement l'efficacité du capital en permettant aux actifs stakés de rester actifs au sein de l'écosystème de cryptomonnaies plus large.





De plus, Lido développe activement un réseau de staking multichain qui s'étend au-delà d'Ethereum. En prenant en charge les services de staking sur plusieurs blockchains de couche 1, Lido offre aux utilisateurs davantage de choix et de stratégies d'investissement flexibles. Cette expansion multichain permet aux utilisateurs de sélectionner des options de staking en fonction des caractéristiques et avantages propres à chaque chaîne, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et l'utilisation du capital.









À la suite de la transition d'Ethereum vers le proof-of-stake (PoS), le liquid staking s'est imposé comme un secteur central au sein de l'écosystème DeFi. En tant que protocole leader dans cet espace, Lido (LDO) détient plus de 88 % du marché décentralisé du staking d'ETH, ce qui en fait le point d'entrée privilégié aussi bien pour les investisseurs institutionnels que pour les particuliers cherchant à s'exposer à l'économie du staking.









Avec le soutien de trois catalyseurs majeurs — l'assouplissement réglementaire (guidance de la SEC), les attentes croissantes autour des ETF intégrant le staking et une proposition de rachat portée par la communauté — LDO semble entrer dans une phase précoce de redécouverte de sa valeur. Ses avantages techniques, sa position dominante sur le marché et son écosystème en expansion offrent une base solide pour une croissance à long terme.





Cependant, l'incertitude du marché ne doit pas être négligée. Des hausses rapides à des niveaux élevés augmentent également la probabilité de corrections à court terme. Il devient particulièrement important d'évaluer les indicateurs techniques en parallèle des flux de capitaux et des données de sentiment. Les investisseurs doivent rester patients et attentifs, en s'appuyant à la fois sur les métriques on-chain et l'analyse technique pour évaluer les risques et les opportunités, tout en s'assurant de mettre en place des stratégies adaptées afin de gérer la volatilité potentielle.





Dans l'ensemble, en tant qu'acteur de premier plan du secteur du liquid staking, LDO dispose d'un potentiel de croissance significatif. Dans un univers de cryptomonnaies en constante évolution, il est bien positionné pour continuer à stimuler le développement de l'infrastructure du liquid staking.













