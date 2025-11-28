Découvrez les Fan Tokens soutenus par les géants du sport sur MEXC : événements majeurs en cours Les Fan Tokens sont la classe officielle d'actifs numériques pour le sport. Créés sur Chiliz Chain, aliDécouvrez les Fan Tokens soutenus par les géants du sport sur MEXC : événements majeurs en cours Les Fan Tokens sont la classe officielle d'actifs numériques pour le sport. Créés sur Chiliz Chain, ali
Apprentissage/Zone des tokens tendance/Présentation du projet/Que sont le...g quotidien

Que sont les Fan Tokens ? 80 tokens connectent les fans du monde entier avec plus de 52 M $ de volume de trading quotidien

Débutant
28 novembre 2025
0m
#Buzz de l'industrie
PlusMore
PLUS$4.019-19.62%
MemeCore
M$1.60642-2.64%
Gravity
G$0.005006-0.57%
Lagrange
LA$0.31774+1.13%
Numbers Protocol
NUM$0.00759-6.99%

Découvrez les Fan Tokens soutenus par les géants du sport sur MEXC : événements majeurs en cours


Les Fan Tokens sont la classe officielle d'actifs numériques pour le sport. Créés sur Chiliz Chain, alimentés par CHZ, et lancés par les plus grandes équipes du monde, notamment PSG, Barcelona, Man City et bien d'autres, ils sont prêts pour des choses encore plus importantes avec la saison SportFi qui s'apprête à démarrer.

Apprenez-en davantage sur les Fan Tokens et profitez de nos événements majeurs liés aux Fan Tokens et à CHZ.


Points clés

1) Les Fan Tokens ont été largement adoptés par les grands clubs sportifs, notamment FC Barcelona (BAR), Juventus (JUV) et Paris Saint-Germain (PSG).
2) Les Fan Tokens sont au cœur de SportFi (Sports Finance), un secteur crypto émergent où le sport d'élite rencontre les actifs numériques.
3) Les Fan Tokens sont des actifs utilitaires offrant aux détenteurs la possibilité de participer aux votes, d'influencer les décisions des clubs et d'accéder à des récompenses et expériences exclusives.
4) Les principaux Fan Tokens peuvent être tradés sur MEXC dès maintenant !

1. Que sont les Fan Tokens : les actifs numériques officiels des géants du sport


Les Fan Tokens sont une classe officielle d'actifs numériques reliant les mondes du sport et de la blockchain, créant un nouveau niveau d'engagement pour les passionnés de sport du monde entier.

Contrairement aux souvenirs sportifs traditionnels ou aux cartes de membre, les Fan Tokens sont émis sur des réseaux blockchain—principalement Chiliz Chain—caractérisés par la décentralisation, la tradabilité et la vérifiabilité. Chaque club ou organisation sportive peut émettre son propre token exclusif, par exemple, le token BAR du FC Barcelona et le token JUV de la Juventus. Ces tokens ne symbolisent pas seulement le soutien des fans à leurs équipes, mais accordent également des droits tangibles et une valeur réelle à leurs détenteurs.

Fantokens.com est la principale source de données et agrégateur pour la classe d'actifs Fan Token, où les dernières informations peuvent être trouvées sur plus de 80 Fan Tokens majeurs.

Les Fan Tokens sont créés sur Chiliz Chain—la Blockchain du Sport. Chiliz (CHZ) est la monnaie native de Chiliz Chain et la force motrice derrière l'écosystème des Fan Tokens.

Selon les données de FanTokens.com, la capitalisation boursière totale de CHZ et des Fan Tokens dépasse 562 millions de dollars au moment de la rédaction. Ces chiffres soulignent la croissance rapide et le vaste potentiel des Fan Tokens et de SportFi dans l'industrie du sport, notamment compte tenu de l'impact potentiel des grands catalyseurs sportifs, y compris la prochaine Coupe du Monde 2026.


2. Caractéristiques principales des Fan Tokens


Les droits de vote sont l'une des caractéristiques les plus distinctives des Fan Tokens. Les fans qui détiennent ces tokens peuvent participer à divers sondages organisés par leurs clubs et influencer certaines décisions. Ces sondages peuvent couvrir des domaines tels que le design des maillots, les chansons de célébration de buts ou les cérémonies d'accueil pour les nouveaux joueurs.

Les récompenses et expériences exclusives sont une autre caractéristique clé des Fan Tokens. Les détenteurs de tokens peuvent accéder à des avantages exclusifs tels que des billets de match, des rencontres avec les joueurs, des maillots dédicacés et des expériences VIP les jours de match. Ce sont souvent des opportunités inestimables que l'argent seul ne peut acheter, renforçant le sentiment d'appartenance et de loyauté des fans.

La tradabilité ajoute un aspect économique aux Fan Tokens. Les fans peuvent librement les acheter et les vendre sur les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, avec des prix fluctuant en fonction de l'offre et de la demande du marché.

3. Aperçu des principaux Fan Tokens


Les clubs de football sont la principale force motrice derrière les Fan Tokens. Les géants européens de premier plan, tels que Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, AC Milan, Inter Milan et Arsenal, ont tous lancé leurs propres tokens. Ces clubs comptent collectivement des centaines de millions de fans dans le monde, fournissant une base d'utilisateurs massive pour les Fan Tokens.

Les tokens des équipes nationales représentent la fierté et l'honneur de leurs pays respectifs. Des tokens comme ARG de l'Argentine et POR du Portugal permettent aux fans de montrer leur soutien à leurs équipes nationales. Ces tokens connaissent souvent des pics de trading pendant les grands tournois comme la Coupe du Monde.


4. Comment acheter des Fan Tokens


Les Fan Tokens de certaines des plus grandes équipes du monde sont disponibles ici même sur MEXC. Vous pouvez les trader dès maintenant et profiter de frais bas, de transactions ultra-rapides, d'une couverture d'actifs diversifiée et d'une liquidité exceptionnelle.

Découvrez les actifs numériques officiels d'AC Milan (ACM), Arsenal (AFC), Barcelona (BAR), Paris Saint-Germain (PSG), Man City (CITY), Argentine (ARG), AS Monaco (ASM), Crystal Palace (CPFC), Everton (EFC), Inter Milan (INTER), Leeds United (LUFC), Flamengo (MENGO), Napoli (NAP), OG Esports (OG), Portugal (POR), Sauber (SAUBER) et Corinthians (SCCP) sur MEXC.

Voici un exemple de comment acheter le Fan Token PSG sur MEXC :
1) Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC ou visitez le site officiel.
2) Recherchez PSG dans la barre de recherche et sélectionnez le trading au comptant (Spot) pour PSG.
3) Choisissez votre type d'ordre, entrez le montant et le prix, et finalisez la transaction.



MEXC lance des événements CHZ et Fan Tokens

Pour célébrer la prochaine saison SportFi, MEXC a lancé des événements majeurs autour des Fan Tokens et de CHZ.

L'événement offre un trading sans frais et la chance de gagner jusqu'à 400% de rendement annuel (APY) grâce au staking ! Les nouveaux utilisateurs qui déposent et tradent des Fan Tokens populaires tels que PSG, JUV, BAR, ASM, NAP, LUFC, SCCP, CPFC et EFC peuvent partager 1 600 000 CHZ et 250 000 USDT de bonus en contrats à terme !

Des récompenses inédites vous attendent !


Si vous souhaitez en savoir plus sur les Fan Tokens, consultez Fantokens.com.

Soutenus par des équipes majeures avec des millions de fans dans le monde, les Fan Tokens continuent de croître à mesure que l'écosystème s'étend. Apprenez-en davantage sur eux et explorez le monde en développement de SportFi sur MEXC.

Avertissement : Ces informations ne fournissent pas de conseils en matière d'investissement, de fiscalité, juridiques, financiers, comptables, de consultation ou tout autre service connexe, et ne constituent pas un conseil pour acheter, vendre ou détenir des actifs. MEXC Learn fournit des informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer que vous comprenez pleinement les risques encourus et faites preuve de prudence lors de l'investissement. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.
Opportunité de marché
Logo de PlusMore
Cours PlusMore(PLUS)
$4.019
$4.019$4.019
-19.62%
USD
Graphique du prix de PlusMore (PLUS) en temps réel

Articles populaires

Dogecoin vs Bitcoin : Différences Clés en Volatilité, Offre et Dynamiques de Trading

Dogecoin vs Bitcoin : Différences Clés en Volatilité, Offre et Dynamiques de Trading

Dogecoin (DOGE)etBitcoin (BTC)sont deux des actifs numériques les plus reconnus, pourtant ils se comportent souvent différemment sur les marchés réels. Bitcoin est généralement discuté à travers des r

Erreurs Courantes de Trading de Dogecoin que Font les Débutants et Comment les Éviter

Erreurs Courantes de Trading de Dogecoin que Font les Débutants et Comment les Éviter

Dogecoin (DOGE)est l'un des actifs numériques les plus célèbres dans la crypto. Son identité de Memes Coins, son image de marque familière et les conversations en ligne constantes peuvent donner l'imp

Comment stocker Dogecoin (DOGE) en toute sécurité : Guide pratique des portefeuilles et conseils de prévention des risques

Comment stocker Dogecoin (DOGE) en toute sécurité : Guide pratique des portefeuilles et conseils de prévention des risques

Sécuriser vos actifs numériques est primordial après l'acquisition de crypto-monnaies. Pour leDogecoin (DOGE)—une monnaie numérique réputée pour son éthique communautaire et son accessibilité—choisir

Comment trader le Dogecoin (DOGE) sur MEXC : Guide étape par étape pour le trading au comptant et à terme

Comment trader le Dogecoin (DOGE) sur MEXC : Guide étape par étape pour le trading au comptant et à terme

Dogecoin (DOGE)figure parmi les actifs cryptographiques les plus discutés et activement tradés. Il connaît des fluctuations de prix marquées, influencées par les conditions de liquidité, les cycles d'

Actualités tendance

Voir plus
Vortex FX – Le pont entre le forex et la blockchain construit sur la blockchain Solana

Vortex FX – Le pont entre le forex et la blockchain construit sur la blockchain Solana

i Avertissement : Cet article contient des analyses d'auteurs indépendants et ne relève pas de la responsabilité éditoriale de BitcoinMagazine.nl

MEXC lance le Launchpool et Airdrop+ de PlusMore (PLUS) avec 18 000 PLUS en récompenses

MEXC lance le Launchpool et Airdrop+ de PlusMore (PLUS) avec 18 000 PLUS en récompenses

Victoria, Seychelles, 9 janvier 2026 – MEXC, la plateforme d'échange d'actifs numériques connaissant la croissance la plus rapide au monde et pionnière du trading véritablement sans frais, a annoncé l

Structure du marché à 90 000 $ : Le prix du Bitcoin teste une réparation haussière prudente sous les EMA clés

Structure du marché à 90 000 $ : Le prix du Bitcoin teste une réparation haussière prudente sous les EMA clés

L'analyse du prix du Bitcoin montre une réparation haussière prudente près de 90k, avec des signaux EMAs, RSI et MACD, ainsi que des perspectives de positionnement conscientes des risques.

Velo Protocol Simplifie l'Accès aux Cryptos dans Plus de 15 Pays avec l'Application 'Orbit Plus Super App'

Velo Protocol Simplifie l'Accès aux Cryptos dans Plus de 15 Pays avec l'Application 'Orbit Plus Super App'

Velo Protocol lance « Orbit Plus Super App » pour simplifier les paiements crypto, le PayFi et l'accès aux actifs tokenisés dans plus de 15 pays grâce à des outils Web3 sécurisés.

Articles connexes

Erreurs Courantes de Trading de Dogecoin que Font les Débutants et Comment les Éviter

Erreurs Courantes de Trading de Dogecoin que Font les Débutants et Comment les Éviter

Dogecoin (DOGE)est l'un des actifs numériques les plus célèbres dans la crypto. Son identité de Memes Coins, son image de marque familière et les conversations en ligne constantes peuvent donner l'imp

ETF Dogecoin : statut actuel et perspectives d'avenir

ETF Dogecoin : statut actuel et perspectives d'avenir

Points clés :LeREX-Osprey Dogecoin ETF (DOJE)a été lancé en septembre 2025 en tant que premier produit américain offrant une exposition au DOGE via une combinaison de détentions et de produits dérivés

Historique du prix du Dogecoin : cycles majeurs, facteurs de marché et enseignements clés

Historique du prix du Dogecoin : cycles majeurs, facteurs de marché et enseignements clés

Points clésDogecoin a connu une volatilité extrême, passant d'une quasi-dormance (2013-2020) à des hausses alimentées par les mèmes (2021) et à des corrections importantes post-2021.La hausse explosiv

Le Dogecoin est-il mort ? Une analyse basée sur les données de la survie de DOGE à travers les cycles du marché

Le Dogecoin est-il mort ? Une analyse basée sur les données de la survie de DOGE à travers les cycles du marché

Points clés Dogecoin (DOGE) n'est pas mort ; il reste un actif liquide, activement échangé avec une capitalisation boursière dépassant 20 milliards de dollars fin 2025. Bien que se négociant en dessou

S'inscrire sur MEXC
Inscrivez-vous et recevez jusqu'à 10,000 USDT en bonus