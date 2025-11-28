Que sont les Fan Tokens ? 80 tokens connectent les fans du monde entier avec plus de 52 M $ de volume de trading quotidien









Les Fan Tokens sont la classe officielle d'actifs numériques pour le sport. Créés sur Chiliz Chain, alimentés par CHZ, et lancés par les plus grandes équipes du monde, notamment PSG, Barcelona, Man City et bien d'autres, ils sont prêts pour des choses encore plus importantes avec la saison SportFi qui s'apprête à démarrer.





Apprenez-en davantage sur les Fan Tokens et profitez de nos événements majeurs liés aux Fan Tokens et à CHZ.





1) Les Fan Tokens ont été largement adoptés par les grands clubs sportifs, notamment FC Barcelona (BAR), Juventus (JUV) et Paris Saint-Germain (PSG).

2) Les Fan Tokens sont au cœur de SportFi (Sports Finance), un secteur crypto émergent où le sport d'élite rencontre les actifs numériques.

3) Les Fan Tokens sont des actifs utilitaires offrant aux détenteurs la possibilité de participer aux votes, d'influencer les décisions des clubs et d'accéder à des récompenses et expériences exclusives.

4) Les principaux Fan Tokens peuvent être tradés sur MEXC dès maintenant !









Les Fan Tokens sont une classe officielle d'actifs numériques reliant les mondes du sport et de la blockchain, créant un nouveau niveau d'engagement pour les passionnés de sport du monde entier.





Contrairement aux souvenirs sportifs traditionnels ou aux cartes de membre, les Fan Tokens sont émis sur des réseaux blockchain—principalement Chiliz Chain—caractérisés par la décentralisation, la tradabilité et la vérifiabilité. Chaque club ou organisation sportive peut émettre son propre token exclusif, par exemple, le token BAR du FC Barcelona et le token JUV de la Juventus. Ces tokens ne symbolisent pas seulement le soutien des fans à leurs équipes, mais accordent également des droits tangibles et une valeur réelle à leurs détenteurs.





Fantokens.com est la principale source de données et agrégateur pour la classe d'actifs Fan Token, où les dernières informations peuvent être trouvées sur plus de 80 Fan Tokens majeurs.





Les Fan Tokens sont créés sur Chiliz Chain—la Blockchain du Sport. Chiliz (CHZ) est la monnaie native de Chiliz Chain et la force motrice derrière l'écosystème des Fan Tokens.





Selon les données de FanTokens.com , la capitalisation boursière totale de CHZ et des Fan Tokens dépasse 562 millions de dollars au moment de la rédaction. Ces chiffres soulignent la croissance rapide et le vaste potentiel des Fan Tokens et de SportFi dans l'industrie du sport, notamment compte tenu de l'impact potentiel des grands catalyseurs sportifs, y compris la prochaine Coupe du Monde 2026.













Les droits de vote sont l'une des caractéristiques les plus distinctives des Fan Tokens. Les fans qui détiennent ces tokens peuvent participer à divers sondages organisés par leurs clubs et influencer certaines décisions. Ces sondages peuvent couvrir des domaines tels que le design des maillots, les chansons de célébration de buts ou les cérémonies d'accueil pour les nouveaux joueurs.





Les récompenses et expériences exclusives sont une autre caractéristique clé des Fan Tokens. Les détenteurs de tokens peuvent accéder à des avantages exclusifs tels que des billets de match, des rencontres avec les joueurs, des maillots dédicacés et des expériences VIP les jours de match. Ce sont souvent des opportunités inestimables que l'argent seul ne peut acheter, renforçant le sentiment d'appartenance et de loyauté des fans.





La tradabilité ajoute un aspect économique aux Fan Tokens. Les fans peuvent librement les acheter et les vendre sur les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, avec des prix fluctuant en fonction de l'offre et de la demande du marché.









Les clubs de football sont la principale force motrice derrière les Fan Tokens. Les géants européens de premier plan, tels que Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, AC Milan, Inter Milan et Arsenal, ont tous lancé leurs propres tokens. Ces clubs comptent collectivement des centaines de millions de fans dans le monde, fournissant une base d'utilisateurs massive pour les Fan Tokens.





Les tokens des équipes nationales représentent la fierté et l'honneur de leurs pays respectifs. Des tokens comme représentent la fierté et l'honneur de leurs pays respectifs. Des tokens comme ARG de l'Argentine et POR du Portugal permettent aux fans de montrer leur soutien à leurs équipes nationales. Ces tokens connaissent souvent des pics de trading pendant les grands tournois comme la Coupe du Monde.













Les Fan Tokens de certaines des plus grandes équipes du monde sont disponibles ici même sur MEXC.





Découvrez les actifs numériques officiels d'AC Milan (ACM), Arsenal (AFC), Barcelona (BAR), Paris Saint-Germain (PSG), Man City (CITY), Argentine (ARG), AS Monaco (ASM), Crystal Palace (CPFC), Everton (EFC), Inter Milan (INTER), Leeds United (LUFC), Flamengo (MENGO), Napoli (NAP), OG Esports (OG), Portugal (POR), Sauber (SAUBER) et Corinthians (SCCP) sur MEXC.





Voici un exemple de comment acheter le Fan Token PSG sur MEXC :

1) Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC ou visitez le site officiel

2) Recherchez PSG dans la barre de recherche et sélectionnez le trading au comptant (Spot) pour PSG.

3) Choisissez votre type d'ordre, entrez le montant et le prix, et finalisez la transaction.





Si vous souhaitez en savoir plus sur les Fan Tokens, consultez Fantokens.com





Soutenus par des équipes majeures avec des millions de fans dans le monde, les Fan Tokens continuent de croître à mesure que l'écosystème s'étend.




