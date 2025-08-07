Liste des pays et régions pris en charge et restreints sur MEXC

MEXC s'engage à offrir aux utilisateurs une plateforme de trading pratique, efficace et sécurisée afin de permettre aux passionnés de crypto du monde entier d'explorer l'univers des actifs numériques. Dans le même temps, MEXC respecte les normes les plus élevées en matière de conformité réglementaire et adopte une approche responsable pour remplir ses engagements envers les utilisateurs, tout en contribuant activement au développement durable de l'industrie blockchain.





Vous pouvez consulter notre Accord d'utilisation pour vérifier la liste actuelle des pays/régions restreints et confirmer si votre zone géographique permet d'accéder aux services de MEXC.









Actuellement, MEXC ne fournit pas de services et n'accepte pas les inscriptions ni les demandes de trading provenant des pays/régions suivants :





Canada, Cuba, Hong Kong, Iran, Chine continentale, Corée du Nord, zones d'Ukraine sous contrôle russe (y compris la Crimée, Donetsk, Louhansk et Sébastopol), Singapour, Soudan et les États-Unis (collectivement désignés comme les « pays/régions interdits »).





À noter : cette liste n'est pas exhaustive. MEXC se réserve le droit de la modifier à tout moment à sa seule discrétion, en fonction des exigences légales et de conformité.













iOS : Japon, Inde, Royaume-Uni, Corée du Sud

Android : Japon, Inde, Indonésie, Royaume-Uni, Corée du Sud





Tous les autres pays/régions peuvent accéder normalement à l'application iOS ou Android. Vous pouvez télécharger l'application depuis le site officiel de MEXC









Domaines officiels de MEXC :





Actuellement, les utilisateurs en Turquie, en Indonésie et en Malaisie ne peuvent accéder à la plateforme que via mexc.fm , tandis que les utilisateurs aux Philippines et en Inde sont limités à mexc.co . Les utilisateurs des autres pays et régions peuvent accéder à la plateforme via l'un ou l'autre des deux sites.

Veuillez noter que la liste des pays/régions pris en charge ou restreints par MEXC dépend de plusieurs facteurs et est sujette à des modifications et ajustements réguliers. (Dernière mise à jour : 7 août 2025)



