Cadre de sécurité des actifs de MEXC : construire un système de protection fiable et résilient pour le trading de cryptomonnaies





Dans le marché des cryptomonnaies actuel, marqué par une forte volatilité, la protection des actifs demeure l'une des principales priorités des investisseurs. En tant que plateforme d'échange mondiale de premier plan, MEXC a mis en place un cadre complet de sécurité des actifs visant à protéger les fonds des utilisateurs et à maintenir un environnement de trading stable et digne de confiance.













La preuve de réserves (PoR) est un cadre de vérification utilisé dans l'industrie des cryptomonnaies pour démontrer qu'une plateforme d'échange ou une institution de conservation détient des réserves suffisantes pour couvrir intégralement les dépôts de ses utilisateurs. L'objectif principal de la PoR est de renforcer la transparence et la confiance des utilisateurs en offrant une garantie vérifiable que les actifs détenus sur la plateforme sont entièrement adossés et correctement gérés.









MEXC maintient des réserves à un ratio de 1:1 pour protéger les actifs des utilisateurs, garantissant que chaque dépôt est entièrement adossé à des réserves correspondantes. De plus, la plateforme conserve un taux de réserve supérieur à 100 %, ce qui signifie que le total de ses réserves dépasse la valeur globale des actifs des utilisateurs, offrant ainsi une marge de sécurité supplémentaire pour assurer la protection des actifs et la stabilité opérationnelle.









Risques des plateformes incapables de maintenir 100 % de réserves Avantages des plateformes maintenant plus de 100 % de réserves Les fonds peuvent être détournés ou utilisés à d'autres fins Les fonds sont sécurisés et vérifiables on-chain Les retraits peuvent être retardés ou échouer Les utilisateurs peuvent retirer leurs fonds à tout moment, sans risque de pénurie de liquidité Exposées à un risque de panique bancaire, rendant difficile la garantie de la sécurité des actifs des utilisateurs Stabilité financière assurée, sans risque d'insolvabilité Sujets à des difficultés financières ou à la faillite, pouvant entraîner des pertes d’actifs pour les utilisateurs Renforce la confiance et la fiabilité à long terme des utilisateurs













MEXC a mis en place un Fonds de garantie de 100 millions USDT, illustrant son engagement fort envers la sécurité des actifs des utilisateurs. En cas d'incident imprévu ou de situation anormale, le Fonds de garantie peut être activé immédiatement afin d'assurer une indemnisation intégrale.

Principales caractéristiques du Fonds de garantie :

Défense solide : conçu pour faire face aux événements imprévus et aux situations anormales.

Transparence on-chain : les actifs du fonds sont vérifiables on-chain et ouverts à la supervision publique.

Protection 24 h/24 et 7 j/7 : le fonds de 100 millions USDT reste disponible en permanence pour protéger les intérêts des utilisateurs.

À ce jour, la valeur du Fonds de garantie de MEXC dépasse 100 millions USDT, constituant une couche de protection solide et résiliente pour les actifs des utilisateurs.













MEXC offre un service de vérification on-chain en temps réel, permettant aux utilisateurs de consulter à tout moment l'état des réserves de la plateforme. Ce haut niveau de transparence permet aux utilisateurs de comprendre clairement la position des actifs de la plateforme et garantit que tous les fonds sont entièrement vérifiables et adossés à des réserves suffisantes.





Grâce à des données instantanées régulièrement mises à jour, les utilisateurs peuvent suivre en continu le ratio entre les actifs du portefeuille de MEXC et l'ensemble des avoirs des utilisateurs, assurant que la plateforme maintient en permanence un taux de réserve supérieur à 100 %.





Consulter la preuve de réserves









Compte tenu des caractéristiques spécifiques du trading de contrats à terme, MEXC a mis en place un Fonds d'assurance dédié aux contrats à terme. En période de volatilité anormale du marché, ce fonds offre une couche de protection supplémentaire pour les positions des utilisateurs, contribuant à réduire les risques dans des conditions de marché extrêmes. Le solde du fonds d'assurance est accessible publiquement et peut être consulté à tout moment par les utilisateurs, garantissant ainsi une transparence totale et une sécurité continue des fonds tout au long du processus de trading













Les mesures de protection des actifs de MEXC sécurisent chaque transaction, garantissant aux utilisateurs une expérience de trading de cryptomonnaies fluide et entièrement sécurisée. Grâce à son Fonds de garantie de 100 millions $, à un taux de réserve supérieur à 100 % et à son Fonds d'assurance pour les contrats à terme, MEXC a mis en place un cadre de protection solide et à plusieurs niveaux pour les actifs des utilisateurs.





Lors du choix d'une plateforme de trading de cryptomonnaies, la sécurité des actifs doit être la priorité absolue. MEXC démontre son engagement à protéger les actifs de ses utilisateurs par des actions concrètes, offrant ainsi aux investisseurs un environnement de trading sécurisé et fiable. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, chaque utilisateur peut effectuer ses transactions sur MEXC en toute confiance et sérénité.



