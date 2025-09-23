Aperçu des fonctionnalités de MEXC DEX+













MEXC DEX+ est un agrégateur d'échanges décentralisés (DEX Aggregator) qui intègre plusieurs DEX afin de fournir aux utilisateurs les itinéraires de trading optimaux, réduisant ainsi le slippage et optimisant les frais de transaction. En tant que dernière solution de trading décentralisé de MEXC, DEX+ prend en charge le trading de plus de 10 000 actifs on-chain, garantissant aux utilisateurs le meilleur prix ainsi qu'une expérience de trading fluide sur DEX.









1) Aucune configuration requise : aucune inscription compliquée ni vérification d'identité (KYC) nécessaire. Il suffit de connecter votre portefeuille et de commencer à trader on-chain.

2) Sécurité vérifiable et transparence on-chain : tous les enregistrements de transactions sont stockés de façon permanente sur la blockchain, accessibles publiquement et entièrement traçables.

3) Analyses précises et suivi intelligent : intègre le suivi de la Smart Money et l'analyse des tendances de la communauté X, offrant des perspectives de marché multidimensionnelles pour vous aider à repérer rapidement des projets prometteurs.













La Smart Money fait référence aux portefeuilles on-chain de baleines performantes et de traders professionnels. Ils détectent souvent les opportunités du marché en avance, et leurs activités de trading servent de signal clé pour évaluer le potentiel d'un token.













1) Suivi en temps réel des baleines : surveillez les dernières transactions des adresses performantes, y compris l'historique de trading, la répartition du portefeuille, la fréquence des transactions et les données de P&L.

2) Analyse approfondie des flux de fonds : identifiez les tokens que les baleines et traders professionnels accumulent ou vendent activement, afin de repérer des opportunités sous-évaluées ou d'anticiper des risques potentiels.

3) Perspectives de marché multidimensionnelles : la fonction Signal met en évidence les activités récentes des baleines, tandis que FOMO se concentre sur les tendances explosives à court terme, vous aidant ainsi à saisir des opportunités de trading.









Lorsque vous constatez que plusieurs adresses performantes accumulent simultanément un token, il s'agit d'un signal fort à surveiller. Gardez toutefois à l'esprit qu'un trading réussi nécessite une analyse multidimensionnelle. Nous recommandons de combiner les tendances de la Smart Money avec le sentiment de la communauté et l'analyse technique pour former votre propre jugement et viser des gains plus stables dans le trading on-chain.













La page Signal affiche généralement l'activité de trading récente des baleines, notamment :

Les récents enregistrements d'achats/ventes importants

L'activité de trading active de certains tokens spécifiques

Les flux de capitaux entre baleines













Les débutants peuvent observer quels tokens ont été fréquemment tradés récemment, comme référence pour comprendre sur quoi le marché se concentre actuellement.













FOMO (Fear of Missing Out) désigne la peur de manquer une opportunité. La page FOMO Call suit spécifiquement les tokens on-chain en pleine explosion (avec des volumes de trading en forte hausse, des pics rapides de prix et un sentiment de marché surchauffé), vous aidant à repérer rapidement les opportunités de pump à court terme.













FOMO Call vous alerte sur les tokens qui s'échauffent rapidement, idéal pour les utilisateurs souhaitant suivre les hypes de marché à court terme.









1) Courir après le sommet : Les tokens poussés par le FOMO ont souvent déjà fortement grimpé. Entrer à ce stade peut vous laisser comme dernier acheteur, face à de fortes corrections.

2) Piège de l'éclatement de bulle : Beaucoup de tokens FOMO ne reposent que sur la spéculation à court terme avec peu d'utilité réelle. Une fois la hype retombée, ils peuvent rapidement chuter à zéro.

3) Gestion du risque : Fixez toujours des niveaux de stop-loss stricts et limitez chaque position à un pourcentage contrôlé de vos actifs totaux lorsque vous tradez des tokens FOMO.













X Tracker surveille les tendances de discussion des tokens crypto sur X, aidant les utilisateurs à découvrir rapidement quels tokens gagnent en attention dans la communauté.

















Les tokens actuellement les plus discutés.

Les publications liées aux projets en tendance.

Les nouveaux tokens potentiels qui suscitent le buzz de la communauté.









Pas nécessairement. L'engouement de la communauté implique souvent une volatilité plus élevée, ce qui peut créer des opportunités, mais comporte aussi des risques de spéculation ou de fortes fluctuations de prix à court terme.













Tide est un outil destiné aux traders on-chain expérimentés pour surveiller l'activité des tokens sur les principales plateformes de lancement comme pump.fun et LetsBONK.fun. Sur cette page, vous pouvez voir :

Les nouveaux tokens créés sur pump.fun.

Les tokens qui sont sur le point d'atteindre leur plafond sur pump.fun.

Les tokens déjà lancés sur pump.fun.













Les débutants peuvent utiliser la page Tide pour repérer rapidement les tokens qui les intéressent, puis utiliser la fonction Acheter afin d'acquérir des tokens en un seul clic.

















Vérifiez l'adresse du contrat du token afin d'éviter les tokens contrefaits ou frauduleux.

Définissez un slippage raisonnable pour prévenir les transactions anormales causées par une faible liquidité.

Gérez la taille de vos positions. En particulier lors de phases de FOMO, évitez de concentrer trop de capital dans une seule transaction.









Vous pouvez utiliser des portefeuilles Web3 populaires (comme MetaMask). Après avoir cliqué sur Connecter le portefeuille, déposez des actifs sur DEX+ pour commencer votre parcours de trading on-chain.





Pour plus de détails sur la connexion d'un portefeuille externe à MEXC DEX+, consultez le guide : « Comment connecter et associer un portefeuille externe à votre compte MEXC DEX+ ».

















Préparez un portefeuille de cryptomonnaies et déposez un petit montant de tokens principaux.

1) Ouvrez MEXC DEX+ et connectez votre portefeuille.

2) Explorez le Smart Money Tracker et X Tracker pour observer les tendances du marché pour observer les tendances du marché.

3) Commencez avec de petites transactions pour vous familiariser avec le processus.

4) Développez une conscience de la gestion des risques et évitez d'engager trop de capital d'un seul coup.









Tenez compte des facteurs suivants :

1) Est-il accumulé de manière constante par les baleines (Smart Money) ?

2) Conserve-t-il une forte présence dans la communauté X (X Tracker) ?

3) Le projet possède-t-il de réelles applications ou des points techniques remarquables ?

4) Le volume de trading et la liquidité sont-ils suffisants ?









Clause de non-responsabilité : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, consultation ou tout autre service connexe, et ne représentent pas non plus une recommandation d'acheter, de vendre ou de détenir des actifs. MEXC Learn fournit ces informations uniquement à titre de référence et cela ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques liés et faire preuve de prudence lors de vos investissements. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.



