MEXC DEX+ lance officiellement le programme Récompenses DEX+ avec un système d'avantages entièrement repensé









Le système de récompenses + de MEXC DEX+ est un mécanisme d'incitation et de croissance conçu pour stimuler l'engagement des utilisateurs, renforcer la fidélité à la plateforme et favoriser une expansion durable de la base utilisateurs grâce à un système de récompenses positives.





Les utilisateurs peuvent gagner des points en accomplissant une série de tâches désignées sur la plateforme MEXC DEX+, telles que le trading ou le parrainage de nouveaux utilisateurs. Ces points reflètent non seulement le niveau d'activité et la contribution des utilisateurs, mais ils fonctionnent également comme des actifs virtuels. Lors de phases futures, ils pourront être utilisés pour accéder à divers avantages de la plateforme ou échangés contre des tokens DEX+, encourageant ainsi la participation continue.













Les points DEX+ de MEXC sont un outil central d'incitation au sein de l'écosystème de la plateforme et offrent plusieurs avantages :





Expérience flexible et axée sur les tâches : gagnez des points en tradant, en parrainant, en interagissant sur les réseaux sociaux, etc. Cette diversité d'activités accroît l'implication des utilisateurs et leur sentiment d'accomplissement.

Multiplicateurs de bonus et événements d'airdrop : profitez de multiplicateurs de points temporaires et d'airdrops gratuits, rendant l'obtention de points plus facile et plus gratifiante.

Étroitement intégré à la croissance de la plateforme : le système de points est directement lié à la structure de fidélité et à la progression des utilisateurs, servant d'indicateur clé de contribution et d'engagement. Il favorise ainsi la rétention à long terme.

Scalable et porteur de valeur : à mesure que l'écosystème évolue, les points pourront être utilisés dans de plus en plus de cas, y compris via des conversions futures en tokens DEX+, leur conférant un potentiel de valeur à long terme.









Les utilisateurs peuvent accumuler des points en accomplissant des tâches sur la plateforme ou en participant à des événements d'airdrop on-chain.





Les airdrops on-chain attribuent des points en fonction du volume total de trading on-chain réalisé par un utilisateur durant une période donnée. Veuillez vous référer aux pages officielles des événements pour connaître les règles et critères de distribution les plus récents.





Tâches courantes sur la plateforme :





1）Tâches uniques : ce sont des tâches d'introduction comme lier un portefeuille tiers, effectuer un dépôt ou un transfert, ou essayer la fonction de vente automatique. Elles permettent aux utilisateurs de se familiariser rapidement avec les fonctionnalités clés.





2）Tâches récurrentes : par exemple, atteindre des seuils de volume de trading cumulé pour gagner des points. Ces tâches sont répétables et encouragent une activité continue de trading.





3）Tâches de réseaux sociaux : suivre le compte X officiel, repartager des publications spécifiques ou rejoindre la communauté Telegram officielle permet de renforcer le lien social avec la plateforme et d'accroître l'engagement des utilisateurs.

Nous allons passer en revue un exemple concret pour vous montrer comment gagner et réclamer des points DEX+ sur MEXC.









Récompenses en haut de la page d'accueil Cliquez sur le boutonen haut de la page d'accueil MEXC DEX+ pour accéder à la section RécompensesDEX+. Faites défiler pour consulter les événements en cours.





Suivez les instructions de chaque tâche et complétez-la. Puis revenez sur la page des récompenses DEX+ et cliquez sur Réclamer des points pour recevoir votre récompense.













Sur la page Récompenses DEX+, vous pouvez consulter votre total actuel de points.









En cliquant sur Mes points, vous accédez également à l'historique complet des points que vous avez réclamés.









Remarque : selon le type de tâche, les points peuvent être crédités immédiatement ou après un délai de vérification.





Nous vous encourageons à compléter différentes tâches afin d'accumuler des points. Une accumulation continue peut débloquer de nouveaux avantages et récompenses à l'avenir. En cas de difficulté lors de l'accomplissement des tâches ou du processus de réclamation, n'hésitez pas à contacter notre équipe du service client ou à consulter les ressources officielles.



