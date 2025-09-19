Comment exporter l'historique des ordres sur les contrats Ã  terme sur MEXC : guide Ã©tape par Ã©tape pour tÃ©lÃ©charger les PDF des historiques des ordres et des flux de fonds

Dans le trading de cryptomonnaies, l'historique des ordres sur les contrats Ã terme constitue une preuve clÃ© de l'activitÃ© de trading d'un utilisateur. Ces donnÃ©es sont particuliÃ¨rement utiles pour l'analyse des performances et l'ajustement des stratÃ©gies. Exporter ces informations est essentiel pour assurer un suivi prÃ©cis, un audit rigoureux et une bonne documentation de l'historique de trading.









Un ordre sur les contrats Ã terme est une instruction passÃ©e par un utilisateur sur une plateforme centralisÃ©e (comme MEXC), contenant plusieurs paramÃ¨tres d'exÃ©cution. Ceux-ci incluent : la paire de trading (ex. : BTCUSDT ), la quantitÃ© et le prix de l'ordre, le type d'ordre (Limit, Market, etc.), la direction de la position Long, Short), la durÃ©e de validitÃ©, etc. Pour en savoir plus, consultez notre article Â« Qu'est-ce que le trading des contrats Ã terme ? Â»





Une fois l'ordre soumis, la plateforme l'exÃ©cute selon les rÃ¨gles spÃ©cifiÃ©es. Si les conditions de marchÃ© sont remplies et qu'une contrepartie est disponible, la transaction est effectuÃ©e et les actifs sont Ã©changÃ©s entre l'acheteur et le vendeur.









L'exportation de l'historique des ordres et des flux de capitaux est cruciale pour les utilisateurs, pour deux raisons principales :









Le trading des cryptomonnaies est souvent rapide et complexe, chaque transaction impliquant des mouvements de fonds et des dÃ©cisions d'investissement. Exporter l'historique permet aux utilisateurs de conserver une trace complÃ¨te et fiable de leur activitÃ©.





Que ce soit pour revoir une transaction en particulier ou pour analyser une pÃ©riode donnÃ©e, ces fichiers offrent une rÃ©fÃ©rence fiable. Cela permet aussi d'Ã©viter la perte d'informations due au temps ou Ã des changements de donnÃ©es sur la plateforme.









Les donnÃ©es historiques des ordres constituent une ressource prÃ©cieuse pour revoir et affiner les stratÃ©gies de trading. En analysant les ordres passÃ©s et les flux de capitaux, les traders peuvent Ã©valuer clairement les taux de rÃ©ussite des diffÃ©rentes stratÃ©gies ainsi que le timing des entrÃ©es et des sorties.





Par exemple, on peut calculer la proportion d'ordres gagnants et perdants en utilisant une mÃ©thode d'analyse technique spÃ©cifique, ce qui permet d'identifier les points forts et les faiblesses de la stratÃ©gie et de disposer de repÃ¨res solides pour des ajustements et optimisations futurs.









MEXC permet d'exporter les historiques des ordres sur les contrats Ã terme et des flux de capitaux au format PDF, aussi bien depuis le site que via l'application mobile. Chaque utilisateur peut effectuer jusqu'Ã 10 exportations par mois. Chaque rapport gÃ©nÃ©rÃ© peut couvrir jusqu'Ã 180 jours glissants, offrant une grande flexibilitÃ© pour consulter les informations de trading souhaitÃ©es.









Rendez-vous sur le site officiel de MEXC et connectez-vous Ã votre compte. Depuis la barre de navigation en haut de la page d'accueil, survolez Ordres puis cliquez sur Ordres Futures pour accÃ©der Ã la page concernÃ©e.









Sur la page des ordres sur les contrats Ã terme, allez dans Historique des ordres etde trading et cliquez sur Exporter l'historique des ordres pour ouvrir la fenÃªtre d'exportation.





Vous pouvez y dÃ©finir la paire de trading, le sens de la position et la pÃ©riode souhaitÃ©e. Choisissez PDF comme format d'exportation puis cliquez sur GÃ©nÃ©rer et exporter pour tÃ©lÃ©charger l'historique de vos ordres au format PDF. Remarque : la gÃ©nÃ©ration du fichier PDF peut prendre un certain temps. Si l'export dÃ©passe les 10 000 lignes, le systÃ¨me basculera automatiquement en mode d'exportation de donnÃ©es en masse.





Pour les pÃ©riodes telles que 180 derniers jours ou 365 derniers jours, le systÃ¨me indiquera que vous pouvez exporter l'historique des ordres allant jusqu'Ã 365 jours glissants sur les 18 derniers mois (jusqu'Ã la veille de l'exportation). Une requÃªte peut contenir jusqu'Ã 100 000 enregistrements, dans la limite de 10 tÃ©lÃ©chargements par mois.









De mÃªme, allez dans l'onglet Flux de capitaux, puis cliquez sur Exporter les flux de fonds.





AprÃ¨s avoir sÃ©lectionnÃ© la paire de trading, la cryptomonnaie, le type de fonds et le sens des flux (entrants ou sortants), choisissez PDF comme format, puis cliquez sur GÃ©nÃ©rer et exporter pour lancer le tÃ©lÃ©chargement. Remarque : si le fichier dÃ©passe les 10 000 lignes, le systÃ¨me basculera automatiquement en mode d'exportation de donnÃ©es en masse.





Lorsque vous sÃ©lectionnez une pÃ©riode telle que 180 derniers jours ou 365 derniers jours, un message s'affichera indiquant que l'exportation de donnÃ©es volumineuses permet de rÃ©cupÃ©rer n'importe quelle pÃ©riode de 365 jours glissants sur les 18 derniers mois (jusqu'Ã la veille de l'exportation). Un maximum de 100 000 lignes peut Ãªtre exportÃ© par requÃªte, avec une limite de 10 exportations par utilisateur et par mois.













Ouvrez l'application MEXC et connectez-vous. Appuyez sur l'icÃ´ne de profil en haut Ã gauche, sÃ©lectionnez Transactions, puis Ordres Futures.









Sur la page des ordres sur les contrats Ã terme, allez dans Historique des ordres et de trading, puis appuyez sur l'icÃ´ne d'exportation en haut Ã droite. Appuyez sur + Nouvelle exportation pour ouvrir la fenÃªtre de configuration.





Vous pouvez dÃ©finir la pÃ©riode, la paire de trading et le sens de la position. Actuellement, seuls les ordres Limit sont pris en charge. Une fois les champs remplis, appuyez sur GÃ©nÃ©rer pour lancer l'exportation.





Si vous ne cochez pas l'option Envoyez-moi un e-mail une fois qu'il a Ã©tÃ© gÃ©nÃ©rÃ©, vous recevrez une notification par e-mail ou par SMS. Suivez les instructions du message pour tÃ©lÃ©charger le fichier dans un dÃ©lai de 7 jours. Vous pouvez aussi manuellement appuyer sur le bouton Envoyez-moi un e-mail aprÃ¨s la gÃ©nÃ©ration du l'historique pour le recevoir.









Sur l'application, vous pouvez exporter l'historique des ordres allant jusqu'Ã 360 jours glissants sur les 18 derniers mois (jusqu'Ã la veille de l'exportation). Chaque exportation peut contenir jusqu'Ã 100 000 lignes, avec une limite de 10 exportations par mois.





La fonction d'exportation de l'historique des ordres sur les contrats Ã terme de MEXC est un outil prÃ©cieux pour la gestion des archives et l'analyse des stratÃ©gies de trading. GrÃ¢ce aux options flexibles disponibles sur le site comme sur l'application, les utilisateurs peuvent facilement gÃ©nÃ©rer des PDF contenant leurs historiques des ordres et des flux de fonds, pour un meilleur suivi, contrÃ´le et audit de leurs activitÃ©s. En maÃ®trisant cet outil, vous optimisez votre gestion documentaire et la transparence de votre trading.









