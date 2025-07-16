Qu’est-ce qu’un bonus de Copy Trade ?





Un bonus de Copy Trade est un type de fonds d’essai spécifique sur la plateforme MEXC, destiné exclusivement au copy trading. Une fois réclamé, vous pouvez l’utiliser pour participer au copy trading sur les contrats à terme.









Lorsque vous recevez un bonus de Copy Trade ou lorsqu’il expire et est révoqué, MEXC vous en informe par e-mail, SMS, message dans l’application ou notification push.









Vous pouvez consulter vos bonus de Copy Trade non utilisés dans les pages suivantes : Mes Copy Trades, Paramètres des Copy Trades, et Modifier le montant du Copy Trade.













Lorsque vous saisissez votre montant de copy trading, le bonus de Copy Trade sera utilisé en priorité par défaut.





Comme illustré dans l’exemple ci-dessous : si vous configurez vos paramètres de Copy Trade pour investir un total de 50 USDT et que 20 USDT proviennent de votre bonus de Copy Trade, vous devrez fournir vous-même les 50 – 20 = 30 USDT restants.









De plus, lorsque vous augmentez votre montant de copy trading, si un bonus de Copy Trade est disponible sur votre compte, il sera également utilisé en priorité par défaut.













1）Lors de votre participation au copy trading, votre bonus de Copy Trade sera utilisé en priorité.





2）Le bonus de Copy Trade peut être utilisé comme marge pour ouvrir des positions, pour déduire les frais de transaction, pour compenser les pertes à la clôture et pour déduire les frais de financement.









1）Veuillez utiliser votre bonus de Copy Trade pendant sa période de validité. Toute portion non utilisée expirera automatiquement.





2）Si vous recevez plusieurs bonus de Copy Trade, la date d’expiration la plus récente sera affichée.









3）Le bonus de Copy Trade est strictement réservé au copy trading. Il ne peut pas être utilisé pour d’autres types de trading, ni être retiré ou transféré. En revanche, les profits générés grâce à son utilisation peuvent être retirés ou transférés librement.





4）Une fois utilisé, le bonus de Copy Trade ne peut pas être révoqué. Si vous réduisez votre montant d’investissement en cours de Copy Trade, la portion du bonus déjà utilisée ne sera pas remboursée.



